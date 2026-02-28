SpaceX готовится к крупнейшему в истории IPO с оценкой более 1,75 триллиона долларов

Компания Илона Маска SpaceX планирует подать конфиденциальную заявку на первичное публичное размещение акций уже в марте 2026 года, что может стать началом самого масштабного листинга на мировом рынке. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По словам источников, знакомых с планами компании, выход на биржу ожидается в июне, а привлеченный капитал может достичь 50 миллиардов долларов, что позволит побить предыдущий рекорд Saudi Aramco. Полученные средства планируется направить на финансирование космической программы Starship, развитие сети орбитальных центров обработки данных с искусственным интеллектом и создание базы на Луне.

Рыночная стоимость и сравнение с технологическими гигантами

С прогнозируемой оценкой в 1,75 триллиона долларов SpaceX войдет в шестерку самых дорогих компаний мира, опередив Meta Platforms и собственную компанию Маска Tesla.

Рост стоимости произошел в частности благодаря февральскому поглощению стартапа xAI, что интегрировало технологии искусственного интеллекта в экосистему космического оператора. На фоне этих новостей акции компании EchoStar, которая владеет долей в активах Маска, выросли на 10%, продемонстрировав самый высокий показатель с декабря прошлого года.

Структура управления и банковское сопровождение листинга

Для подготовки к IPO SpaceX привлекла ведущие финансовые институты, среди которых Bank of America, Goldman Sachs и JPMorgan Chase. Руководство рассматривает возможность внедрения двойной структуры акций, что позволит инсайдерам и самому Илону Маску сохранить доминирующие права голоса при принятии стратегических решений после выхода на биржу.

Хотя подача заявки планируется на март, источники отмечают, что детали размещения еще могут измениться в зависимости от рыночной конъюнктуры и результатов переговоров с регуляторами.

