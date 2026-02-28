$43.210.03
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофы
Эксклюзив
27 февраля, 15:15
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
SpaceX готовится к крупнейшему в истории IPO с оценкой более 1,75 триллиона долларов

Киев • УНН

 • 170 просмотра

SpaceX планирует подать конфиденциальную заявку на IPO в марте 2026 года с ожидаемой оценкой в 1,75 триллиона долларов. Привлеченные 50 миллиардов долларов пойдут на финансирование Starship, орбитальных центров обработки данных и базы на Луне.

SpaceX готовится к крупнейшему в истории IPO с оценкой более 1,75 триллиона долларов

Компания Илона Маска SpaceX планирует подать конфиденциальную заявку на первичное публичное размещение акций уже в марте 2026 года, что может стать началом самого масштабного листинга на мировом рынке. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По словам источников, знакомых с планами компании, выход на биржу ожидается в июне, а привлеченный капитал может достичь 50 миллиардов долларов, что позволит побить предыдущий рекорд Saudi Aramco. Полученные средства планируется направить на финансирование космической программы Starship, развитие сети орбитальных центров обработки данных с искусственным интеллектом и создание базы на Луне.

Рыночная стоимость и сравнение с технологическими гигантами

С прогнозируемой оценкой в 1,75 триллиона долларов SpaceX войдет в шестерку самых дорогих компаний мира, опередив Meta Platforms и собственную компанию Маска Tesla.

Рост стоимости произошел в частности благодаря февральскому поглощению стартапа xAI, что интегрировало технологии искусственного интеллекта в экосистему космического оператора. На фоне этих новостей акции компании EchoStar, которая владеет долей в активах Маска, выросли на 10%, продемонстрировав самый высокий показатель с декабря прошлого года.

Структура управления и банковское сопровождение листинга

Для подготовки к IPO SpaceX привлекла ведущие финансовые институты, среди которых Bank of America, Goldman Sachs и JPMorgan Chase. Руководство рассматривает возможность внедрения двойной структуры акций, что позволит инсайдерам и самому Илону Маску сохранить доминирующие права голоса при принятии стратегических решений после выхода на биржу.

Хотя подача заявки планируется на март, источники отмечают, что детали размещения еще могут измениться в зависимости от рыночной конъюнктуры и результатов переговоров с регуляторами.

Степан Гафтко

ЭкономикаТехнологии
ИИ (искусственный интеллект)
Банк Америки
Тесла, Инк.
JPMorgan Chase
SpaceX
Bloomberg L.P.
Илон Маск