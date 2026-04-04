Жертви Джеффрі Епштейна отримають 72,5 мільйона доларів від Bank of America

В Одесі після нічної атаки рф загинули троє людей, серед них дитина - ОВА
5 квітня, 11:39 • 34582 перегляди
Удар по НПЗ "Лукойл" та порту на Балтійському морі - Генштаб ЗСУ озвучив деталі
5 квітня, 07:54 • 82047 перегляди
Зеленський попередив про скорочення допомоги США через війну на Близькому Сході - ЗМІ
5 квітня, 05:22 • 93878 перегляди
Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята
Ексклюзив
4 квітня, 18:00 • 111261 перегляди
Дощі з мокрим снігом та нічні заморозки на ґрунті - в Україну йде похолодання
4 квітня, 15:43 • 95688 перегляди
Віткофф та Кушнер можуть вперше приїхати до Києва після Великодня - Буданов
4 квітня, 14:09 • 101257 перегляди
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти
4 квітня, 08:00 • 51998 перегляди
Україна вдарила санкціями по ядру російського ВПК від виробників озброєнь до мереж з обходу санкцій - Зеленський ввів у дію рішення РНБО
4 квітня, 07:30 • 108366 перегляди
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми
4 квітня, 05:27 • 37522 перегляди
Мобілізації жінок не готують - Сухопутні війська
Популярнi новини
Україна та Сирія відкриють посольства у Києві та Дамаску - МЗС5 квітня, 19:25 • 11880 перегляди
У новоросійську повідомляють про атаку на порт, пожежі та влучання уламків у багатоповерхівкуVideo5 квітня, 20:36 • 11067 перегляди
російський порт усть-луга відновив перевалку нафти після атак дронів5 квітня, 21:13 • 9756 перегляди
Найбільшою технічною проблемою місії Artemis II став космічний туалет, як вирішували проблемуPhoto5 квітня, 22:13 • 6076 перегляди
Ціни на нафту зросли після нового ультиматуму Трампа ІрануPhoto01:20 • 10898 перегляди
Публікації
Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята5 квітня, 05:22 • 93860 перегляди
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти4 квітня, 14:09 • 101244 перегляди
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми4 квітня, 07:30 • 108356 перегляди
4 квітня - день народження НАТО: як створювався Альянс і чому зараз він переживає одну з найважчих криз4 квітня, 05:00 • 88097 перегляди
Історія першого дзвінка з мобільного телефону та еволюція гаджетів3 квітня, 13:02 • 87276 перегляди
Жертви Джеффрі Епштейна отримають 72,5 мільйона доларів від Bank of America

Київ • УНН

 • 5236 перегляди

Суд схвалив угоду про виплати жінкам за ігнорування банком підозрілих операцій фінансиста. На компенсації можуть претендувати до 75 постраждалих осіб.

Жертви Джеффрі Епштейна отримають 72,5 мільйона доларів від Bank of America

До 75 жінок, які зазнали сексуального насильства з боку Джеффрі Епштейна після 2008 року, можуть отримати компенсації з фонду на 72,5 млн доларів. Про це заявили адвокати потерпілих після того, як федеральний суд у США попередньо схвалив відповідну угоду з Bank of America. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Йдеться про врегулювання позову, в якому банк звинувачували в тому, що він не зреагував на підозрілі фінансові операції Епштейна в період, коли той, за даними слідства, роками експлуатував дівчат і жінок.

Окружний суддя США Джед Ракофф попередньо схвалив угоду та призначив остаточне слухання на 27 серпня. Він також зобов’язав адвокатів розширити перелік публікацій для інформування можливих постраждалих про фонд компенсацій.

У Парижі провели обшуки в офісах банку Edmond de Rothschild у справі, пов’язаній з Епштейном25.03.26, 01:16 • 6478 переглядiв

Ніхто не залишиться осторонь

– заявив суддя під час слухання.

Адвокат Девід Бойс зазначив, що, за оцінками сторони потерпілих, заявки на компенсацію можуть подати від 60 до 75 жінок. Водночас він не виключив, що можуть бути й інші постраждалі, яких досі не вдалося ідентифікувати.

У Bank of America заявили, що не визнають сприяння злочинам, пов’язаним із торгівлею людьми з метою сексуальної експлуатації, однак погодилися на врегулювання, щоб закрити справу.

Жертви Джеффрі Епштейна позиваються проти Трампа та Google через витік персональних даних29.03.26, 16:09 • 6133 перегляди

Степан Гафтко

