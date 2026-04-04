Жертви Джеффрі Епштейна отримають 72,5 мільйона доларів від Bank of America

До 75 жінок, які зазнали сексуального насильства з боку Джеффрі Епштейна після 2008 року, можуть отримати компенсації з фонду на 72,5 млн доларів. Про це заявили адвокати потерпілих після того, як федеральний суд у США попередньо схвалив відповідну угоду з Bank of America. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Йдеться про врегулювання позову, в якому банк звинувачували в тому, що він не зреагував на підозрілі фінансові операції Епштейна в період, коли той, за даними слідства, роками експлуатував дівчат і жінок.

Окружний суддя США Джед Ракофф попередньо схвалив угоду та призначив остаточне слухання на 27 серпня. Він також зобов’язав адвокатів розширити перелік публікацій для інформування можливих постраждалих про фонд компенсацій.

Ніхто не залишиться осторонь – заявив суддя під час слухання.

Адвокат Девід Бойс зазначив, що, за оцінками сторони потерпілих, заявки на компенсацію можуть подати від 60 до 75 жінок. Водночас він не виключив, що можуть бути й інші постраждалі, яких досі не вдалося ідентифікувати.

У Bank of America заявили, що не визнають сприяння злочинам, пов’язаним із торгівлею людьми з метою сексуальної експлуатації, однак погодилися на врегулювання, щоб закрити справу.

