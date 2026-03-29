Жертви Джеффрі Епштейна позиваються проти Трампа та Google через витік персональних даних

Жертви покійного американського фінансиста Джеффрі Епштейна подали колективний позов проти адміністрації президента США Дональда Трампа і компанії Google у зв’язку з оприлюдненням особистої інформації, що містилася у файлах, опублікованих впродовж останніх кількох місяців і пов’язаних із покійним сексуальним злочинцем. Про це повідомляє УНН з посиланням на NBC Los Angeles.

У заяві також йдеться про те, що міністерство юстиції США, діючи у незаконний спосіб, опублікувало приватну інформацію щодо 100 жертв Епштейна.

Сполучені Штати, діючи через Міністерство юстиції, зробили свідомий політичний вибір на користь швидкого оприлюднення великого обсягу інформації, а не захисту приватного життя жертв Епштейна - вказали жертви злочинця.

Крім того, в тексті заяви йдеться про те, що потерпілим телефонують незнайомці, а також надсилають їм електронні листи. Позивачі вимагають від Міністерства юстиції мінімального відшкодування у розмірі 1 000 доларів на кожну жертву, а також штрафних збитків "у розмірі, достатньому для покарання та стримування" компанії Google.

Група також звернулася до суду з проханням зобов’язати Google негайно та назавжди видалити особисті дані жертв. Водночас Міністерство юстиції США та Google не відразу відповіли на запити про коментарі в четвер увечері.

