Жертви Джеффрі Епштейна позиваються проти Трампа та Google через витік персональних даних
Київ • УНН
Постраждалі вимагають видалення приватної інформації про 100 осіб та грошової компенсації. Позов стосується незаконного оприлюднення особистих файлів.
Жертви покійного американського фінансиста Джеффрі Епштейна подали колективний позов проти адміністрації президента США Дональда Трампа і компанії Google у зв’язку з оприлюдненням особистої інформації, що містилася у файлах, опублікованих впродовж останніх кількох місяців і пов’язаних із покійним сексуальним злочинцем. Про це повідомляє УНН з посиланням на NBC Los Angeles.
Деталі
У заяві також йдеться про те, що міністерство юстиції США, діючи у незаконний спосіб, опублікувало приватну інформацію щодо 100 жертв Епштейна.
Сполучені Штати, діючи через Міністерство юстиції, зробили свідомий політичний вибір на користь швидкого оприлюднення великого обсягу інформації, а не захисту приватного життя жертв Епштейна
Крім того, в тексті заяви йдеться про те, що потерпілим телефонують незнайомці, а також надсилають їм електронні листи. Позивачі вимагають від Міністерства юстиції мінімального відшкодування у розмірі 1 000 доларів на кожну жертву, а також штрафних збитків "у розмірі, достатньому для покарання та стримування" компанії Google.
Група також звернулася до суду з проханням зобов’язати Google негайно та назавжди видалити особисті дані жертв. Водночас Міністерство юстиції США та Google не відразу відповіли на запити про коментарі в четвер увечері.
Нагадаємо
У соцмережі Tik-Tok з'явився верифікований акаунт американського фінансиста й сексуального злочинця Джеффрі Епштейна. Попри те, що за офіційною версією Епштейн пішов із життя ще у серпні 2019 року, на сторінці лише за кілька годин з'явилася низка відеороликів.