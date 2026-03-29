Жертви Джеффрі Епштейна позиваються проти Трампа та Google через витік персональних даних

Між напругою та гармонією пройде тиждень з 30 березня по 5 квітня для всіх знаків Зодіаку
09:25 • 10744 перегляди
Затримки вступу України до НАТО - The Telegrah розкрило справжні причини
07:21 • 18535 перегляди
Як правильно підготуватись до Великодня - корисні правила і поради
28 березня, 17:19 • 23717 перегляди
Ексміністру Сольському обрали запобіжний захід за махінації з зерном - Кравченко
28 березня, 13:04 • 42738 перегляди
Генштаб підтвердив ураження "Фламінго" заводу "промсинтез" у самарській області рф
28 березня, 12:29 • 38556 перегляди
Україна та Катар підписали угоду про співпрацю в сфері оборони
28 березня, 11:56 • 34143 перегляди
"Це фейк": в Україні спростували інформацію про удар Ірану по складу з українцями в Дубаї
28 березня, 08:59 • 32420 перегляди
Зеленський: Україна щодня говорить з американцями і працює над тим, щоб мирні переговори були - будь-де
28 березня, 08:29 • 28625 перегляди
Зеленський продовжує турне регіоном Перської затоки - домовився з ОАЕ про співпрацю у сфері безпеки та оборониVideo
28 березня, 07:00 • 25613 перегляди
"Якщо можете краще - ми відійдемо вбік": Рубіо різко відповів Каллас щодо втрати терпіння США до рф - Axios
росія пригрозила Південній Кореї "відповіддю" у разі передачі зброї Україні29 березня, 03:28 • 13163 перегляди
Дрони в черговий раз атакували ленінградську область, пошкоджено порт усть-луга29 березня, 03:46 • 13501 перегляди
Партизани АТЕШ спалили вузли РЕБ під новгородом і відкрили дронам шлях до авіазаводуPhotoVideo29 березня, 04:08 • 12717 перегляди
Північна Корея випробувала новий ракетний двигун, з яким ракета може долетіти до США29 березня, 04:43 • 10100 перегляди
Від синиць до лелек - які птахи живуть в Україні та де їх шукатиPhoto07:40 • 14129 перегляди
Публікації
Від синиць до лелек - які птахи живуть в Україні та де їх шукатиPhoto07:40 • 14218 перегляди
Як правильно підготуватись до Великодня - корисні правила і поради07:21 • 18536 перегляди
Користь чорнобривців: лікувальні властивості та застосування рослини28 березня, 10:58 • 32869 перегляди
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній28 березня, 07:00 • 46833 перегляди
Рецензії на фільми 2026 року: українські та світові прем’єриVideo27 березня, 21:23 • 41570 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Віталій Кім
Ольга Харлан
Володимир Зеленський
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Ліван
Реклама
УНН Lite
У HBO розкрили плани на спін-офи "Гри престолів"28 березня, 14:00 • 16760 перегляди
Трейлер нового серіалу про Гаррі Поттера встановив історичний рекорд переглядівVideo28 березня, 13:27 • 17227 перегляди
Трамп розглядає можливість перейменувати Ормузьку протоку на свою честь після взяття під контроль - ЗМІVideo28 березня, 12:57 • 18111 перегляди
Брітні Спірс звинуватила ексохоронця у зламі iCloud - новий гучний скандал27 березня, 17:38 • 23541 перегляди
Олексій Суханов розкрив, чи його серце зараз зайняте і як він ставиться до стосунків27 березня, 15:21 • 27198 перегляди
Жертви Джеффрі Епштейна позиваються проти Трампа та Google через витік персональних даних

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Постраждалі вимагають видалення приватної інформації про 100 осіб та грошової компенсації. Позов стосується незаконного оприлюднення особистих файлів.

Жертви Джеффрі Епштейна позиваються проти Трампа та Google через витік персональних даних

Жертви покійного американського фінансиста Джеффрі Епштейна подали колективний позов проти адміністрації президента США Дональда Трампа і компанії Google у зв’язку з оприлюдненням особистої інформації, що містилася у файлах, опублікованих впродовж останніх кількох місяців і пов’язаних із покійним сексуальним злочинцем. Про це повідомляє УНН з посиланням на NBC Los Angeles.

Деталі

У заяві також йдеться про те, що міністерство юстиції США, діючи у незаконний спосіб, опублікувало приватну інформацію щодо 100 жертв Епштейна.

Сполучені Штати, діючи через Міністерство юстиції, зробили свідомий політичний вибір на користь швидкого оприлюднення великого обсягу інформації, а не захисту приватного життя жертв Епштейна

- вказали жертви злочинця.

Крім того, в тексті заяви йдеться про те, що потерпілим телефонують незнайомці, а також надсилають їм електронні листи. Позивачі вимагають від Міністерства юстиції мінімального відшкодування у розмірі 1 000 доларів на кожну жертву, а також штрафних збитків "у розмірі, достатньому для покарання та стримування" компанії Google.

Група також звернулася до суду з проханням зобов’язати Google негайно та назавжди видалити особисті дані жертв. Водночас Міністерство юстиції США та Google не відразу відповіли на запити про коментарі в четвер увечері.

Нагадаємо

У соцмережі Tik-Tok з'явився верифікований акаунт американського фінансиста й сексуального злочинця Джеффрі Епштейна. Попри те, що за офіційною версією Епштейн пішов із життя ще у серпні 2019 року, на сторінці лише за кілька годин з'явилася низка відеороликів.

Євген Устименко

