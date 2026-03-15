Мертвий чи живий - у TikTok з’явився верифікований профіль Джеффрі Епштейна
Київ • УНН
У мережі публікують відео з обличчям схожого на Епштейна чоловіка та кадри з острова. На акаунт померлого у 2019 році злочинця підписалися 1,2 млн осіб.
У соцмережі Tik-Tok з'явився верифікований акаунт американського фінансиста й сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, який останнім часом перебуває у центрі скандалу, пов'язаного з педофілією. Попри те, що за офіційною версією Епштейн пішов із життя ще у серпні 2019 року, на сторінці лише за кілька годин з'явилася низка відеороликів, повідомляє УНН.
Деталі
Акаунт з'явився у соцмережі ще 14 березня 2026 року. Перше відео, яке він опублікував - кількасекундний огляд в'язничної камери на одну людину. На кадри був накладений напис help.
Після цього з'явилися кадри із літаком,схожим на приватний Boeing 727, яким володів Епштейн.
Але більшість відео - це короткі ролики з кадрами природи, зняті на смартфон від першої особи. На них видно будинки, пляжі, океан й тропічну рослинність. Візуально локація нагадує Американські Віргінські Острови.
На одному із відео, доки камера переходить з режиму селфі в панорамний, видно обличчя літнього чоловіка в окулярах, який зовнішньо схожий на Епштейна.
Також є відеоролик із маленькою дівчинкою у білій сукні, яка невпевнено спускається сходами. Кадри підписані як "Перші кроки моєї маленької дівчинки".
Загалом акаунт заповнюють таким контентом, ніби це - повсякденне життя Джеффрі Епштейна, якому вдалося зімітувати власне самогубство чи вижити після реального й повернутися до звичного життя на свободі.
Станом на зараз на акаунт, який ведуть від імені Епштейна, вже підписалося 1,2 мільйона користувачів соцмережі.
