Мертв или жив - в TikTok появился верифицированный профиль Джеффри Эпштейна
Киев • УНН
В сети публикуют видео с лицом похожего на Эпштейна мужчины и кадры с острова. На аккаунт умершего в 2019 году преступника подписались 1,2 млн человек.
В социальной сети Tik-Tok появился верифицированный аккаунт американского финансиста и сексуального преступника Джеффри Эпштейна, который в последнее время находится в центре скандала, связанного с педофилией. Несмотря на то, что по официальной версии Эпштейн ушел из жизни еще в августе 2019 года, на странице всего за несколько часов появился ряд видеороликов, сообщает УНН.
Детали
Аккаунт появился в соцсети еще 14 марта 2026 года. Первое видео, которое он опубликовал – несколькосекундный обзор тюремной камеры на одного человека. На кадры была наложена надпись help.
После этого появились кадры с самолетом, похожим на частный Boeing 727, которым владел Эпштейн.
Но большинство видео – это короткие ролики с кадрами природы, снятые на смартфон от первого лица. На них видны дома, пляжи, океан и тропическая растительность. Визуально локация напоминает Американские Виргинские Острова.
На одном из видео, пока камера переходит из режима селфи в панорамный, видно лицо пожилого мужчины в очках, который внешне похож на Эпштейна.
Также есть видеоролик с маленькой девочкой в белом платье, которая неуверенно спускается по лестнице. Кадры подписаны как "Первые шаги моей маленькой девочки".
В целом аккаунт заполняют таким контентом, будто это – повседневная жизнь Джеффри Эпштейна, которому удалось сымитировать собственное самоубийство или выжить после реального и вернуться к привычной жизни на свободе.
По состоянию на сейчас на аккаунт, который ведут от имени Эпштейна, уже подписалось 1,2 миллиона пользователей соцсети.
