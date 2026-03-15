Мертв или жив - в TikTok появился верифицированный профиль Джеффри Эпштейна

13:39 • 2552 просмотра
Франция голосует на местных выборах - результат может повлиять на битву за Елисейский дворец
10:18 • 10892 просмотра
Киев ввел санкции против причастных к производству "Кометы" и "Орешника", а также паралимпийцев РФ
15 марта, 00:18 • 39186 просмотра
Последний человек, от которого нам нужна помощь, это Зеленский - Трамп
14 марта, 18:43 • 42892 просмотра
ЕС продлил еще на полгода персональные санкции за агрессию против Украины
14 марта, 18:22 • 37715 просмотра
Нетаньяху инициировал переговоры с Зеленским для обсуждения сотрудничества по перехвату иранских дронов - СМИ
14 марта, 16:51 • 33130 просмотра
Нафтогаз и МИД раскрыли дипломатам 31 страны последствия атак на "Дружбу"Photo
Эксклюзив
14 марта, 14:30 • 54741 просмотра
День украинского добровольца: история военного Николая Волохова
14 марта, 13:14 • 52463 просмотра
Польза и вред ананаса – что стоит знать каждому
14 марта, 07:48 • 26317 просмотра
Зеленский после массированной атаки рф указал на потребность для Европы в производстве ракет против баллистикиPhotoVideo
Эксклюзив
13 марта, 14:21 • 64005 просмотра
Доллар по 44 гривны - валютный кризис или закономерный процесс
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Роберт Де Ниро обратился к украинцам по поводу борьбы против агрессии РФVideo15 марта, 05:16 • 6198 просмотра
ЦПД: Россия запустила масштабную кампанию по дискредитации Украины в Европе15 марта, 05:32 • 16991 просмотра
Порт Фуджейра в ОАЭ возобновил перевалку нефти после атаки дрона15 марта, 06:30 • 5206 просмотра
Иран отрицает причастность к атаке на НПЗ Lanaz в северном Ираке15 марта, 07:27 • 7828 просмотра
Ким Кардашьян и Крис Дженнер опровергли сговор вокруг секс-видео10:00 • 10396 просмотра
публикации
День украинского добровольца: история военного Николая Волохова
Эксклюзив
14 марта, 14:30 • 54743 просмотра
Польза и вред ананаса – что стоит знать каждому14 марта, 13:14 • 52464 просмотра
Топ-10 рецептов полезных перекусов14 марта, 09:04 • 39084 просмотра
Топ-5 комедий на вечер, которые заставят смеяться без остановкиVideo13 марта, 20:08 • 49077 просмотра
Весенний авитаминоз - как его распознать и к какому специалисту обращатьсяPhoto13 марта, 16:17 • 53384 просмотра
Мертв или жив - в TikTok появился верифицированный профиль Джеффри Эпштейна

Киев • УНН

 • 304 просмотра

В сети публикуют видео с лицом похожего на Эпштейна мужчины и кадры с острова. На аккаунт умершего в 2019 году преступника подписались 1,2 млн человек.

Мертв или жив - в TikTok появился верифицированный профиль Джеффри Эпштейна

В социальной сети Tik-Tok появился верифицированный аккаунт американского финансиста и сексуального преступника Джеффри Эпштейна, который в последнее время находится в центре скандала, связанного с педофилией. Несмотря на то, что по официальной версии Эпштейн ушел из жизни еще в августе 2019 года, на странице всего за несколько часов появился ряд видеороликов, сообщает УНН.

Детали

Аккаунт появился в соцсети еще 14 марта 2026 года. Первое видео, которое он опубликовал – несколькосекундный обзор тюремной камеры на одного человека. На кадры была наложена надпись help.

После этого появились кадры с самолетом, похожим на частный Boeing 727, которым владел Эпштейн.

Но большинство видео – это короткие ролики с кадрами природы, снятые на смартфон от первого лица. На них видны дома, пляжи, океан и тропическая растительность. Визуально локация напоминает Американские Виргинские Острова.

На одном из видео, пока камера переходит из режима селфи в панорамный, видно лицо пожилого мужчины в очках, который внешне похож на Эпштейна.

Также есть видеоролик с маленькой девочкой в белом платье, которая неуверенно спускается по лестнице. Кадры подписаны как "Первые шаги моей маленькой девочки".

В целом аккаунт заполняют таким контентом, будто это – повседневная жизнь Джеффри Эпштейна, которому удалось сымитировать собственное самоубийство или выжить после реального и вернуться к привычной жизни на свободе.

По состоянию на сейчас на аккаунт, который ведут от имени Эпштейна, уже подписалось 1,2 миллиона пользователей соцсети.

Искал встречи с путиным и использовал русских женщин - новые детали "файлов Эпштейна"18.02.26, 11:10 • 5616 просмотров

Александра Василенко

