Искал встречи с путиным и использовал русских женщин - новые детали "файлов Эпштейна"
Киев • УНН
Обнародованные документы свидетельствуют, что Джеффри Эпштейн стремился встретиться с путиным и налаживал связи с российской элитой. Он использовал молодых русских женщин и девушек, предлагаемых модельными агентствами и криминалом рф.
Покойный американский финансист и сексуальный преступник Джеффри Эпштейн пытался наладить связи с российской политической элитой и, судя по документам, обнародованным министерством юстиции США, был готов на все, чтобы добиться встречи с президентом владимиром путиным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.
Детали
По данным опубликованных документов, Эпштейн, который был обвинен в сексуальной торговле людьми и покончил жизнь самоубийством в тюрьме в Нью-Йорке, путешествовал в россию и имел сеть преступников, которые искали молодых российских женщин и девушек.
Также документы указывают на то, что Эпштейн, вероятно, несколько раз посещал россию. российская деловая виза была выдана финансисту в июне 2018 года, когда москва принимала чемпионат мира по футболу.
Маршруты путешествий показывают, что он планировал посмотреть матчи Марокко-Иран в санкт-петербурге и Уругвай-Франция в нижнем новгороде. В сообщении министерства юстиции США также содержится заявка на российскую визу от 2011 года.
Давайте попробуем организовать встречу с путиным
Он повторил эту просьбу в 2015 и 2018 годах.
Кроме того, Эпштейн и его сеть использовали желание некоторых молодых женщин и девушек покинуть россию и их нестабильный иммиграционный статус во время пребывания в США, говорится в публикации.
Данные о полетах показывают многочисленные поездки, забронированные для Эпштейна и российских женщин от его имени. Многие женщины были предложены Эпштейну российскими модельными агентствами, которые часто подчеркивали, что женщины были молодыми и блондинками.
Еще одним интересным фактом является то, что влиятельной фигурой в этих документах является российский дипломат виталий чуркин, постпред рф в ООН с 2006 года до своей смерти в 2017 году.
Документы свидетельствуют, что Эпштейн и Чуркин встречались несколько раз в 2016–2017 годах. В августе 2016 года Эпштейн пригласил Чуркина на обед с бывшим премьер-министром Израиля Эхудом Бараком и бизнесменом Томом Барраком, который сейчас является послом США в Турции.
Документы также указывают, что Эпштейн помог организовать стажировку для сына чуркина, максима, в нью-йоркском инвестиционном фонде в конце 2016 года.
Эпштейн также пытался добиться знакомства с министром иностранных дел россии сергеем лавровым.
Напомним
Бывшая первая леди США и экс-госсекретарь страны Хиллари Клинтон обвинила администрацию нынешнего президента Дональда Трампа в "сокрытии" информации по делу покойного сексуального преступника Джеффри Эпштейна.