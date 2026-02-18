Покойный американский финансист и сексуальный преступник Джеффри Эпштейн пытался наладить связи с российской политической элитой и, судя по документам, обнародованным министерством юстиции США, был готов на все, чтобы добиться встречи с президентом владимиром путиным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

По данным опубликованных документов, Эпштейн, который был обвинен в сексуальной торговле людьми и покончил жизнь самоубийством в тюрьме в Нью-Йорке, путешествовал в россию и имел сеть преступников, которые искали молодых российских женщин и девушек.

Также документы указывают на то, что Эпштейн, вероятно, несколько раз посещал россию. российская деловая виза была выдана финансисту в июне 2018 года, когда москва принимала чемпионат мира по футболу.

Маршруты путешествий показывают, что он планировал посмотреть матчи Марокко-Иран в санкт-петербурге и Уругвай-Франция в нижнем новгороде. В сообщении министерства юстиции США также содержится заявка на российскую визу от 2011 года.

Давайте попробуем организовать встречу с путиным - написал Эпштейн в январе 2014 года в электронном письме Торбьорну Ягланду, бывшему премьер-министру Норвегии и тогдашнему генеральному секретарю Совета Европы.

Он повторил эту просьбу в 2015 и 2018 годах.

Кроме того, Эпштейн и его сеть использовали желание некоторых молодых женщин и девушек покинуть россию и их нестабильный иммиграционный статус во время пребывания в США, говорится в публикации.

Данные о полетах показывают многочисленные поездки, забронированные для Эпштейна и российских женщин от его имени. Многие женщины были предложены Эпштейну российскими модельными агентствами, которые часто подчеркивали, что женщины были молодыми и блондинками.

Еще одним интересным фактом является то, что влиятельной фигурой в этих документах является российский дипломат виталий чуркин, постпред рф в ООН с 2006 года до своей смерти в 2017 году.

Документы свидетельствуют, что Эпштейн и Чуркин встречались несколько раз в 2016–2017 годах. В августе 2016 года Эпштейн пригласил Чуркина на обед с бывшим премьер-министром Израиля Эхудом Бараком и бизнесменом Томом Барраком, который сейчас является послом США в Турции.

Документы также указывают, что Эпштейн помог организовать стажировку для сына чуркина, максима, в нью-йоркском инвестиционном фонде в конце 2016 года.

Эпштейн также пытался добиться знакомства с министром иностранных дел россии сергеем лавровым.

Напомним

Бывшая первая леди США и экс-госсекретарь страны Хиллари Клинтон обвинила администрацию нынешнего президента Дональда Трампа в "сокрытии" информации по делу покойного сексуального преступника Джеффри Эпштейна.