Шукав зустрічі з путіним та використовував російських жінок - нові деталі "файлів Епштейна"

Покійний американський фінансист і сексуальний злочинець Джеффрі Епштейн намагався налагодити зв'язки з російською політичною елітою і, судячи з документів, оприлюднених міністерством юстиції США, був готовий на все, щоб домогтися зустрічі з президентом володимиром путіним. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.

Деталі

За даними опублікованих документів, Епштейн, який був звинувачений у сексуальній торгівлі людьми і покінчив життя самогубством у в'язниці в Нью-Йорку, подорожував до росії і мав мережу злочинців, які шукали молодих російських жінок і дівчат.

Також документи вказують на те, що Епштейн, ймовірно, кілька разів відвідував росію. російська ділова віза була видана фінансисту в червні 2018 року, коли москва приймала чемпіонат світу з футболу.

Маршрути подорожей показують, що він планував подивитися матчі Марокко-Іран у санкт-петербурзі та Уругвай-Франція в нижньому новгороді. У повідомленні міністерства юстиції США також міститься заявка на російську візу від 2011 року.

Давайте спробуємо організувати зустріч з путіним - написав Епштейн у січні 2014 року в електронному листі до Торбйорна Ягланда, колишнього прем'єр-міністра Норвегії і тодішнього генерального секретаря Ради Європи.

Він повторив це прохання в 2015 і 2018 роках.

Крім того, Епштейн і його мережа використовували бажання деяких молодих жінок і дівчат покинути росію та їхній нестабільний імміграційний статус під час перебування в США, йдеться в публікації.

Дані про польоти показують численні поїздки, заброньовані для Епштейна та російських жінок від його імені. Багато жінок були запропоновані Епштейну російськими модельними агентствами, які часто наголошували на тому, що жінки були молодими та блондинками.

Ще одним цікавим фактом є те, що впливовою фігурою в цих документах є російський дипломат віталій чуркін, постпред рф в ООН з 2006 року до своєї смерті в 2017 році.

Документи свідчать, що Епштейн і чуркін зустрічалися кілька разів у 2016–2017 роках. У серпні 2016 року Епштейн запросив чуркіна на обід з колишнім прем'єр-міністром Ізраїлю Ехудом Бараком і бізнесменом Томом Барраком, який зараз є послом США в Туреччині.

Документи також вказують, що Епштейн допоміг організувати стажування для сина чуркіна, Максима, в нью-йоркському інвестиційному фонді наприкінці 2016 року.

Епштейн також намагався домогтися знайомства з міністром закордонних справ росії сергієм лавровим.

