Гілларі Клінтон звинуватила адміністрацію Трампа у приховуванні інформації щодо справи Епштейна

$43.170.07
51.160.03
ukenru
04:30 • 15238 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 26558 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 36089 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 29885 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 46328 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 12:57 • 31595 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 56035 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 27317 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 30183 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 36006 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
1.5м/с
80%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Пленкович відкинув прохання Угорщини про транзит російської нафти через хорватський нафтопровід16 лютого, 22:18 • 5610 перегляди
Трамп назвав угоду губернатора Ньюсома з Великою Британією недоречним втручанням у зовнішню політику США16 лютого, 22:39 • 8694 перегляди
Гендиректор Rheinmetall заявив про критичну нестачу коштів для збільшення поставок зброї Україні16 лютого, 22:58 • 13366 перегляди
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення16 лютого, 23:14 • 14451 перегляди
Земля та території стануть основною темою Женевських переговорів між рф, Україною та США сьогодні – Reuters04:45 • 6642 перегляди
Публікації
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 19441 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 30094 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 46328 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 56035 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 87814 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сергій Лисак
Ілон Маск
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Одеська область
Франція
Реклама
УНН Lite
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення16 лютого, 23:14 • 14621 перегляди
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto16 лютого, 18:54 • 13902 перегляди
Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрахVideo16 лютого, 17:06 • 16437 перегляди
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта16 лютого, 13:26 • 25590 перегляди
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти16 лютого, 01:45 • 31260 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Х-101
Шахед-136
Фільм

Гілларі Клінтон звинуватила адміністрацію Трампа у приховуванні інформації щодо справи Епштейна

Київ • УНН

 • 132 перегляди

Колишня перша леді США закликала адміністрацію президента Трампа оприлюднити документи щодо справи Джеффрі Епштейна. Вона вимагає відкритого слухання в Конгресі, щоб "все було справедливо".

Гілларі Клінтон звинуватила адміністрацію Трампа у приховуванні інформації щодо справи Епштейна

Колишня перша леді США і екс-держсекретар країни Гілларі Клінтон звинуватила адміністрацію нинішнього президента Дональда Трампа в "приховуванні" інформації щодо справи покійного сексуального злочинця Джеффрі Епштейна. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Оприлюдніть ці документи. Вони затягують справу

- заявила Клінтон в інтерв'ю BBC у Берліні, де вона брала участь у щорічному Всесвітньому форумі.

Також вона закликала провести слухання в комітеті Конгресу відкрито, а не за закритими дверима.

Я просто хочу, щоб все було справедливо. Я хочу, щоб до всіх ставилися однаково. Нам немає чого приховувати. Ми неодноразово вимагали повного оприлюднення цих документів. Ми вважаємо, що сонячне світло - найкращий дезінфікуючий засіб

- сказала Гілларі Клінтон.

Контекст

Міністерство юстиції США опублікувало мільйони сторінок документів розслідування справи Джеффрі Епштейна. Вони деталізують його зв'язки з такими фігурами, як Стів Беннон, Ілон Маск та світові лідери, а також спроби Епштейна зустрітися з Маском та його вплив на політичні та ділові кола.

Опубліковані файли викликали політичний резонанс та призвели до відставок високопосадовців у різних країнах.

Епштейн був відомий своїми зв’язками з глобальною елітою: політиками, бізнесменами, аристократами й впливовими медійними фігурами. Саме це згодом стало центральним у масштабному розголошенні "файлів Епштейна".

Додатково

Гілларі Клінтон була держсекретарем США з 21 січня 2009 року по 1 лютого 2013 року. До того, з 7 листопада 2000 року по 21 січня 2009 року вона була сенатором США від штату Нью-Йорк.

Ще раніше, з 20 січня 1993 року по 20 січня 2001 року вона була Першою леді США. Її чоловік, Білл Клінтон - президент США у той же період.

Нагадаємо

Згідно з розсекреченими документами ФБР, колишній начальник поліції Палм-Біч Майкл Райтер стверджує, що Дональд Трамп телефонував йому у 2006 році та заявляв, що "всі" знали про поведінку Джеффрі Епштейна.

Євген Устименко

ПолітикаСвіт
Дипломатка
Джеффрі Епштайн
Білл Клінтон
Міністерство юстиції США
Гілларі Клінтон
Конгрес США
Дональд Трамп
Ілон Маск
Сполучені Штати Америки
Берлін