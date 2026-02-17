Гілларі Клінтон звинуватила адміністрацію Трампа у приховуванні інформації щодо справи Епштейна
Київ • УНН
Колишня перша леді США закликала адміністрацію президента Трампа оприлюднити документи щодо справи Джеффрі Епштейна. Вона вимагає відкритого слухання в Конгресі, щоб "все було справедливо".
Колишня перша леді США і екс-держсекретар країни Гілларі Клінтон звинуватила адміністрацію нинішнього президента Дональда Трампа в "приховуванні" інформації щодо справи покійного сексуального злочинця Джеффрі Епштейна. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
Деталі
Оприлюдніть ці документи. Вони затягують справу
Також вона закликала провести слухання в комітеті Конгресу відкрито, а не за закритими дверима.
Я просто хочу, щоб все було справедливо. Я хочу, щоб до всіх ставилися однаково. Нам немає чого приховувати. Ми неодноразово вимагали повного оприлюднення цих документів. Ми вважаємо, що сонячне світло - найкращий дезінфікуючий засіб
Контекст
Міністерство юстиції США опублікувало мільйони сторінок документів розслідування справи Джеффрі Епштейна. Вони деталізують його зв'язки з такими фігурами, як Стів Беннон, Ілон Маск та світові лідери, а також спроби Епштейна зустрітися з Маском та його вплив на політичні та ділові кола.
Опубліковані файли викликали політичний резонанс та призвели до відставок високопосадовців у різних країнах.
Епштейн був відомий своїми зв’язками з глобальною елітою: політиками, бізнесменами, аристократами й впливовими медійними фігурами. Саме це згодом стало центральним у масштабному розголошенні "файлів Епштейна".
Додатково
Гілларі Клінтон була держсекретарем США з 21 січня 2009 року по 1 лютого 2013 року. До того, з 7 листопада 2000 року по 21 січня 2009 року вона була сенатором США від штату Нью-Йорк.
Ще раніше, з 20 січня 1993 року по 20 січня 2001 року вона була Першою леді США. Її чоловік, Білл Клінтон - президент США у той же період.
Нагадаємо
Згідно з розсекреченими документами ФБР, колишній начальник поліції Палм-Біч Майкл Райтер стверджує, що Дональд Трамп телефонував йому у 2006 році та заявляв, що "всі" знали про поведінку Джеффрі Епштейна.