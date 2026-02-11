Опубліковані файли ФБР: Трамп нібито знав про злочини Епштейна ще у 2006 році

Згідно з розсекреченими документами ФБР, колишній начальник поліції Палм-Біч Майкл Райтер стверджує, що Дональд Трамп телефонував йому у 2006 році та заявляв, що "всі" знали про поведінку Джеффрі Епштейна. Ці свідчення ставлять під сумнів заяви чинного президента про те, що він не мав уявлення про злочинну діяльність фінансиста до його офіційного арешту. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

У звіті ФБР зазначено, що Трамп одним із перших звернувся до поліції, коли дізнався про розслідування щодо Епштейна за експлуатацію неповнолітніх. За словами Райтера, Трамп схвалив дії правоохоронців, зазначивши: "Слава Богу, що ви його зупиняєте, всі знали, що він цим займається". Крім того, він нібито назвав Гіслен Максвелл "злою" та "оперативною особою" фінансиста, закликавши слідство зосередитися саме на ній.

Райтер також розповів, що Трамп зізнавався у випадках, коли перебував поруч із Епштейном та підлітками, але згодом "втік звідти". Ці дані суперечать коментарям Трампа від 2019 року, коли він запевняв, що "не мав жодної підозри" щодо злочинів Епштейна і не спілкувався з ним багато років.

Реакція Білого дому та позиція захисту Максвелл

Прессекретарка Білого дому Кароліна Лівітт не підтвердила факт дзвінка, але зазначила, що слова президента про вигнання Епштейна з Mar-a-Lago через те, що той був "покидьком", залишаються незмінними. Офіційна позиція адміністрації полягає в тому, що ці свідчення лише підтверджують негативне ставлення Трампа до фінансиста з самого початку.

Ситуація загострилася після того, як адвокат Гіслен Максвелл заявив про готовність клієнтки до відвертої розмови в обмін на помилування. Дональд Трамп наразі відкидає таку можливість. Опубліковані файли ініціювали нову хвилю питань щодо того, який обсяг інформації про мережу Епштейна був відомий еліті США задовго до розкриття справи.

