Опубліковані файли ФБР: Трамп нібито знав про злочини Епштейна ще у 2006 році

На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12 • 13064 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38 • 15679 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08 • 19079 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
10 лютого, 16:55 • 17801 перегляди
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
10 лютого, 15:55 • 15666 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
10 лютого, 13:08 • 18858 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
10 лютого, 12:47 • 23874 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
10 лютого, 12:43 • 16176 перегляди
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Ексклюзив
10 лютого, 12:23 • 27272 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
Публікації
Ексклюзиви
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
Ексклюзив
10 лютого, 12:23 • 27272 перегляди
Odrex і захоплення землі в Одесі: як засновники скандальної клініки можуть бути пов’язані зі зміною меж і призначенням ділянки10 лютого, 12:05 • 24692 перегляди
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 9 лютого, 14:55 • 40871 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів9 лютого, 12:30 • 48636 перегляди
Опубліковані файли ФБР: Трамп нібито знав про злочини Епштейна ще у 2006 році

Київ • УНН

 • 116 перегляди

Згідно з розсекреченими файлами ФБР, Дональд Трамп у 2006 році заявив, що "всі" знали про поведінку Джеффрі Епштейна. Ці свідчення суперечать його попереднім заявам про незнання злочинів фінансиста.

Опубліковані файли ФБР: Трамп нібито знав про злочини Епштейна ще у 2006 році

Згідно з розсекреченими документами ФБР, колишній начальник поліції Палм-Біч Майкл Райтер стверджує, що Дональд Трамп телефонував йому у 2006 році та заявляв, що "всі" знали про поведінку Джеффрі Епштейна. Ці свідчення ставлять під сумнів заяви чинного президента про те, що він не мав уявлення про злочинну діяльність фінансиста до його офіційного арешту. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

У звіті ФБР зазначено, що Трамп одним із перших звернувся до поліції, коли дізнався про розслідування щодо Епштейна за експлуатацію неповнолітніх. За словами Райтера, Трамп схвалив дії правоохоронців, зазначивши: "Слава Богу, що ви його зупиняєте, всі знали, що він цим займається". Крім того, він нібито назвав Гіслен Максвелл "злою" та "оперативною особою" фінансиста, закликавши слідство зосередитися саме на ній.

Стармер не збирається йти у відставку на тлі наслідків скандалу з "файлами Епштейна"10.02.26, 11:45 • 3250 переглядiв

Райтер також розповів, що Трамп зізнавався у випадках, коли перебував поруч із Епштейном та підлітками, але згодом "втік звідти". Ці дані суперечать коментарям Трампа від 2019 року, коли він запевняв, що "не мав жодної підозри" щодо злочинів Епштейна і не спілкувався з ним багато років.

Реакція Білого дому та позиція захисту Максвелл

Прессекретарка Білого дому Кароліна Лівітт не підтвердила факт дзвінка, але зазначила, що слова президента про вигнання Епштейна з Mar-a-Lago через те, що той був "покидьком", залишаються незмінними. Офіційна позиція адміністрації полягає в тому, що ці свідчення лише підтверджують негативне ставлення Трампа до фінансиста з самого початку.

Трамп закликав забути про "файли Епштейна": не став коментувати скарги вцілілих04.02.26, 09:46 • 3947 переглядiв

Ситуація загострилася після того, як адвокат Гіслен Максвелл заявив про готовність клієнтки до відвертої розмови в обмін на помилування. Дональд Трамп наразі відкидає таку можливість. Опубліковані файли ініціювали нову хвилю питань щодо того, який обсяг інформації про мережу Епштейна був відомий еліті США задовго до розкриття справи.

Король Чарльз III підтримає поліцію у розслідуванні зв'язків принца Ендрю з Епштейном - Букінгемський палац09.02.26, 21:06 • 6660 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Джеффрі Епштайн
Дональд Трамп