18:49 • 880 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
18:25 • 2370 перегляди
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
Ексклюзив
16:18 • 8908 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
15:20 • 12572 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 23970 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 39928 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 41112 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 56465 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 53998 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 42812 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
УНН Lite
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт17:00 • 3450 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo15:48 • 4600 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи15:11 • 5656 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 35940 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 39150 перегляди
Король Чарльз III підтримає поліцію у розслідуванні зв'язків принца Ендрю з Епштейном - Букінгемський палац

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Поліція долини Темзи перевіряє інформацію про можливу передачу принцом Ендрю конфіденційних торговельних звітів Джеффрі Епштейну. Це пов'язано з електронним листуванням 2010 року, де Ендрю надсилав звіти зі своєї поїздки до Південно-Східної Азії.

Король Чарльз III підтримає поліцію у розслідуванні зв'язків принца Ендрю з Епштейном - Букінгемський палац

Король Чарльз III готовий "підтримати" британську поліцію у розслідуванні заяв про те, що колишній принц Ендрю надавав конфіденційну інформацію засудженому сексуальному злочинцю Джеффрі Епштейну. Про це повідомив Букінгемський палац, передає УНН із посиланням на АР.

Видання зауважує, що заява пролунала після того, як поліція заявила, що "оцінює" повідомлення про те, що колишній принц, нині відомий як Ендрю Маунтбеттен-Віндзор, надсилав Епштейну торговельні звіти у 2010 році.

Отож, за даними поліції долини Темзи, перевірку розпочали після публікацій електронного листування, яке може свідчити про те, що у 2010 році, перебуваючи на посаді спеціального представника Великої Британії з міжнародної торгівлі, Ендрю надсилав Епштейну звіти зі своєї поїздки країнами Південно-Східної Азії. Йдеться про матеріали з візитів до В’єтнаму, Сінгапуру, Малайзії та Гонконгу. Звернення до поліції подав керівник антимонархічної організації "Republic" Грем Сміт, який заявив про можливі зловживання службовим становищем і порушення Закону Великої Британії про державну таємницю.

Керівник апарату прем'єра Британії подав у відставку через призначення посла у США: до чого тут файли Епштейна08.02.26, 18:20 • 8826 переглядiв

Вказане листування стало частиною понад трьох мільйонів сторінок документів, оприлюднених нещодавно Міністерством юстиції США у межах справи Епштейна. У поліції підтвердили отримання звернення та зазначили, що інформацію оцінюють відповідно до встановлених процедур. На тлі нових викриттів королівська родина намагається дистанціюватися від скандалу. Принц Вільям і принцеса Кетрін заявили, що "глибоко стурбовані" оприлюдненими матеріалами та наголосили, що їхні думки зосереджені на жертвах.

У нових файлах Епштейна з’явилися звинувачення проти експринца Ендрю у примусі до сексу05.02.26, 04:44 • 4537 переглядiв

Водночас колишній принц Ендрю, нині відомий як Ендрю Маунтбеттен-Віндзор, заперечує будь-які правопорушення, пов’язані з Епштейном. Минулого року король Чарльз III позбавив брата королівських титулів, а нещодавно зобов’язав його залишити резиденцію "Royal Lodge" поблизу Віндзорського замку. Нині він тимчасово проживає на приватному маєтку короля в Сандрінгемі. Букінгемський палац не робив нових заяв щодо оприлюднених матеріалів, посилаючись на попередню позицію короля та королеви Камілли, згідно з якою їхні співчуття залишаються з усіма жертвами насильства.

Станіслав Кармазін

