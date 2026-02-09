Король Чарльз III підтримає поліцію у розслідуванні зв'язків принца Ендрю з Епштейном - Букінгемський палац

Король Чарльз III готовий "підтримати" британську поліцію у розслідуванні заяв про те, що колишній принц Ендрю надавав конфіденційну інформацію засудженому сексуальному злочинцю Джеффрі Епштейну. Про це повідомив Букінгемський палац, передає УНН із посиланням на АР.

Видання зауважує, що заява пролунала після того, як поліція заявила, що "оцінює" повідомлення про те, що колишній принц, нині відомий як Ендрю Маунтбеттен-Віндзор, надсилав Епштейну торговельні звіти у 2010 році.

Отож, за даними поліції долини Темзи, перевірку розпочали після публікацій електронного листування, яке може свідчити про те, що у 2010 році, перебуваючи на посаді спеціального представника Великої Британії з міжнародної торгівлі, Ендрю надсилав Епштейну звіти зі своєї поїздки країнами Південно-Східної Азії. Йдеться про матеріали з візитів до В’єтнаму, Сінгапуру, Малайзії та Гонконгу. Звернення до поліції подав керівник антимонархічної організації "Republic" Грем Сміт, який заявив про можливі зловживання службовим становищем і порушення Закону Великої Британії про державну таємницю.

Керівник апарату прем'єра Британії подав у відставку через призначення посла у США: до чого тут файли Епштейна

Вказане листування стало частиною понад трьох мільйонів сторінок документів, оприлюднених нещодавно Міністерством юстиції США у межах справи Епштейна. У поліції підтвердили отримання звернення та зазначили, що інформацію оцінюють відповідно до встановлених процедур. На тлі нових викриттів королівська родина намагається дистанціюватися від скандалу. Принц Вільям і принцеса Кетрін заявили, що "глибоко стурбовані" оприлюдненими матеріалами та наголосили, що їхні думки зосереджені на жертвах.

У нових файлах Епштейна з’явилися звинувачення проти експринца Ендрю у примусі до сексу

Водночас колишній принц Ендрю, нині відомий як Ендрю Маунтбеттен-Віндзор, заперечує будь-які правопорушення, пов’язані з Епштейном. Минулого року король Чарльз III позбавив брата королівських титулів, а нещодавно зобов’язав його залишити резиденцію "Royal Lodge" поблизу Віндзорського замку. Нині він тимчасово проживає на приватному маєтку короля в Сандрінгемі. Букінгемський палац не робив нових заяв щодо оприлюднених матеріалів, посилаючись на попередню позицію короля та королеви Камілли, згідно з якою їхні співчуття залишаються з усіма жертвами насильства.