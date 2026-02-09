Король Карл III поддержит полицию в расследовании связей принца Эндрю с Эпштейном - Букингемский дворец

Король Карл III готов "поддержать" британскую полицию в расследовании заявлений о том, что бывший принц Эндрю предоставлял конфиденциальную информацию осужденному сексуальному преступнику Джеффри Эпштейну. Об этом сообщил Букингемский дворец, передает УНН со ссылкой на АР.

Издание отмечает, что заявление прозвучало после того, как полиция заявила, что "оценивает" сообщения о том, что бывший принц, ныне известный как Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, отправлял Эпштейну торговые отчеты в 2010 году.

Итак, по данным полиции долины Темзы, проверку начали после публикаций электронной переписки, которая может свидетельствовать о том, что в 2010 году, будучи специальным представителем Великобритании по международной торговле, Эндрю отправлял Эпштейну отчеты из своей поездки по странам Юго-Восточной Азии. Речь идет о материалах с визитов во Вьетнам, Сингапур, Малайзию и Гонконг. Обращение в полицию подал руководитель антимонархической организации "Republic" Грэм Смит, который заявил о возможных злоупотреблениях служебным положением и нарушении Закона Великобритании о государственной тайне.

Руководитель аппарата премьера Британии подал в отставку из-за назначения посла в США: при чем здесь файлы Эпштейна

Указанная переписка стала частью более трех миллионов страниц документов, обнародованных недавно Министерством юстиции США в рамках дела Эпштейна. В полиции подтвердили получение обращения и отметили, что информация оценивается в соответствии с установленными процедурами. На фоне новых разоблачений королевская семья пытается дистанцироваться от скандала. Принц Уильям и принцесса Кэтрин заявили, что "глубоко обеспокоены" обнародованными материалами и подчеркнули, что их мысли сосредоточены на жертвах.

В новых файлах Эпштейна появились обвинения против экс-принца Эндрю в принуждении к сексу

В то же время бывший принц Эндрю, ныне известный как Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, отрицает какие-либо правонарушения, связанные с Эпштейном. В прошлом году король Карл III лишил брата королевских титулов, а недавно обязал его покинуть резиденцию "Royal Lodge" вблизи Виндзорского замка. Ныне он временно проживает в частном поместье короля в Сандрингеме. Букингемский дворец не делал новых заявлений относительно обнародованных материалов, ссылаясь на предыдущую позицию короля и королевы Камиллы, согласно которой их сочувствие остается со всеми жертвами насилия.