Король Карл III поддержит полицию в расследовании связей принца Эндрю с Эпштейном - Букингемский дворец

$43.050.09
50.760.13
ukenru
18:49 • 984 просмотра
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы
18:25 • 2558 просмотра
ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ
Эксклюзив
16:18 • 9072 просмотра
Киев получил 9 МВт резервных электромощностей: что это дает городу и насколько этого хватит
Эксклюзив
15:20 • 12652 просмотра
Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться
9 февраля, 08:22 • 24056 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43 • 39992 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 41141 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37 • 56489 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39 • 54013 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 42814 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−14°
0.6м/с
80%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Железная дорога снова подверглась вражеским ударам, есть задержки поездов - Укрзализныця9 февраля, 09:47 • 24950 просмотра
лавров не видит "светлого будущего" для экономических связей с США - Reuters9 февраля, 10:16 • 11006 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов9 февраля, 12:30 • 21065 просмотра
Гнилые продукты для военных и миллионные откаты: майор тыла бригады ДШВ получил подозрениеVideo9 февраля, 13:13 • 21885 просмотра
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни14:55 • 12643 просмотра
публикации
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни14:55 • 12743 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов9 февраля, 12:30 • 21162 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 62080 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 83529 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 99925 просмотра
Актуальные люди
Андрей Шевченко
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Дональд Трамп
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Италия
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте17:00 • 3488 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo15:48 • 4632 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы15:11 • 5700 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 35968 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 39166 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Хранитель
Старлинк

Король Карл III поддержит полицию в расследовании связей принца Эндрю с Эпштейном - Букингемский дворец

Киев • УНН

 • 142 просмотра

Полиция долины Темзы проверяет информацию о возможной передаче принцем Эндрю конфиденциальных торговых отчетов Джеффри Эпштейну. Это связано с электронной перепиской 2010 года, где Эндрю отправлял отчеты из своей поездки в Юго-Восточную Азию.

Король Карл III поддержит полицию в расследовании связей принца Эндрю с Эпштейном - Букингемский дворец

Король Карл III готов "поддержать" британскую полицию в расследовании заявлений о том, что бывший принц Эндрю предоставлял конфиденциальную информацию осужденному сексуальному преступнику Джеффри Эпштейну. Об этом сообщил Букингемский дворец, передает УНН со ссылкой на АР.

Издание отмечает, что заявление прозвучало после того, как полиция заявила, что "оценивает" сообщения о том, что бывший принц, ныне известный как Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, отправлял Эпштейну торговые отчеты в 2010 году.

Итак, по данным полиции долины Темзы, проверку начали после публикаций электронной переписки, которая может свидетельствовать о том, что в 2010 году, будучи специальным представителем Великобритании по международной торговле, Эндрю отправлял Эпштейну отчеты из своей поездки по странам Юго-Восточной Азии. Речь идет о материалах с визитов во Вьетнам, Сингапур, Малайзию и Гонконг. Обращение в полицию подал руководитель антимонархической организации "Republic" Грэм Смит, который заявил о возможных злоупотреблениях служебным положением и нарушении Закона Великобритании о государственной тайне.

Руководитель аппарата премьера Британии подал в отставку из-за назначения посла в США: при чем здесь файлы Эпштейна08.02.26, 18:20 • 8826 просмотров

Указанная переписка стала частью более трех миллионов страниц документов, обнародованных недавно Министерством юстиции США в рамках дела Эпштейна. В полиции подтвердили получение обращения и отметили, что информация оценивается в соответствии с установленными процедурами. На фоне новых разоблачений королевская семья пытается дистанцироваться от скандала. Принц Уильям и принцесса Кэтрин заявили, что "глубоко обеспокоены" обнародованными материалами и подчеркнули, что их мысли сосредоточены на жертвах.

В новых файлах Эпштейна появились обвинения против экс-принца Эндрю в принуждении к сексу05.02.26, 04:44 • 4537 просмотров

В то же время бывший принц Эндрю, ныне известный как Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, отрицает какие-либо правонарушения, связанные с Эпштейном. В прошлом году король Карл III лишил брата королевских титулов, а недавно обязал его покинуть резиденцию "Royal Lodge" вблизи Виндзорского замка. Ныне он временно проживает в частном поместье короля в Сандрингеме. Букингемский дворец не делал новых заявлений относительно обнародованных материалов, ссылаясь на предыдущую позицию короля и королевы Камиллы, согласно которой их сочувствие остается со всеми жертвами насилия.

Станислав Кармазин

Криминал и ЧПНовости Мира
Недвижимость
Джеффри Эпштейн
Уильям, принц Уэльский
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
Ассошиэйтед Пресс
Королева Камилла
Вьетнам
Кэтрин, принцесса Уэльская
Малайзия
Гонконг
Сингапур
Карл III
Великобритания