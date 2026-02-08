Руководитель аппарата премьера Британии подал в отставку из-за назначения посла в США: при чем здесь файлы Эпштейна

Руководитель аппарата премьер-министра Великобритании Кир Стармер подал в отставку в воскресенье из-за скандала вокруг назначения Питера Мандельсона послом Великобритании в США, несмотря на его связи с Джеффри Эпштейном, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Морган Максвини заявил, что взял на себя ответственность за совет Стармеру назначить 72-летнего Мандельсона на важнейшую дипломатическую должность Великобритании в 2024 году.

"Решение назначить Питера Мандельсона было неправильным. Оно нанесло ущерб нашей партии, нашей стране и доверию к самой политике", – заявил Максвини. "Когда меня спросили, я посоветовал премьер-министру сделать это назначение, и я несу полную ответственность за этот совет".

Стармер столкнулся с политической бурей и вопросами относительно своих суждений после того, как недавно опубликованные документы, часть огромной коллекции файлов Эпштейна, обнародованных в Соединенных Штатах, свидетельствуют о том, что Мандельсон отправлял конфиденциальную информацию о рынке осужденному сексуальному преступнику, когда тот был министром по вопросам бизнеса правительства Великобритании во время финансового кризиса 2008 года.

Правительство Стармера пообещало обнародовать собственные электронные письма и другую документацию, связанную с назначением Мандельсона, которая, по его словам, покажет, что Мандельсон ввел чиновников в заблуждение.

