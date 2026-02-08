Керівник апарату прем'єра Британії подав у відставку через призначення посла у США: до чого тут файли Епштейна

$43.140.00
50.900.00
ukenru
Ексклюзив
13:58 • 5904 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
12:29 • 11066 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 12564 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 10584 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 9866 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
7 лютого, 20:45 • 22991 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 36685 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
7 лютого, 13:35 • 34852 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29 • 39790 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
7 лютого, 10:00 • 31225 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−6°
4м/с
82%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Китай скасував смертний вирок канадцю на знак дипломатичного потепління8 лютого, 06:52 • 7480 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 19788 перегляди
Президент Словаччини вважає помилкою передачу МіГ-29 Україні 8 лютого, 08:56 • 11727 перегляди
Британська розвідка: рф посилює контроль над інформаційним простором і комунікаціями 10:32 • 6720 перегляди
Індійські НПЗ скорочують закупівлі російської нафти для укладення угоди зі США - Reuters10:48 • 4014 перегляди
Публікації
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 19870 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 41745 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 61547 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 55446 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 56435 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Джорджа Мелоні
Джефф Безос
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Село
Державний кордон України
Київська область
Реклама
УНН Lite
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 21121 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 35260 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 37080 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 45764 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 48593 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
BFM TV

Керівник апарату прем'єра Британії подав у відставку через призначення посла у США: до чого тут файли Епштейна

Київ • УНН

 • 202 перегляди

Керівник апарату прем'єр-міністра Великої Британії Кір Стармер пішов у відставку через скандал навколо призначення Пітера Мандельсона послом у США. Це відбулося через зв'язки Мандельсона з Джеффрі Епштейном та його введення в оману чиновників.

Керівник апарату прем'єра Британії подав у відставку через призначення посла у США: до чого тут файли Епштейна

Керівник апарату прем'єр-міністра Великої Британії Кір Стармер пішов у відставку в неділю через скандал навколо призначення Пітера Мандельсона послом Великої Британії в США, незважаючи на його зв'язки з Джеффрі Епштейном, передає УНН із посиланням на AP.

Деталі

Морган Максвіні заявив, що взяв на себе відповідальність за пораду Стармеру призначити 72-річного Мандельсона на найважливішу дипломатичну посаду Великої Британії у 2024 році.

"Рішення призначити Пітера Мандельсона було неправильним. Він завдав шкоди нашій партії, нашій країні та довірі до самої політики", – заявив Максвіні. "Коли мене запитали, я порадив прем'єр-міністру зробити це призначення, і я несу повну відповідальність за цю пораду".

Стармер зіткнувся з політичною бурею та питаннями щодо своїх суджень після того, як нещодавно опубліковані документи, частина величезної колекції файлів Епштейна, оприлюднених у Сполучених Штатах, свідчать про те, що Мандельсон надсилав конфіденційну інформацію про ринок засудженому сексуальному злочинцю, коли той був міністром з питань бізнесу уряду Великої Британії під час фінансової кризи 2008 року.

Уряд Стармера пообіцяв оприлюднити власні електронні листи та іншу документацію, пов'язану з призначенням Мандельсона, яка, за його словами, покаже, що Мандельсон ввів чиновників в оману.

У нових файлах Епштейна з’явилися звинувачення проти експринца Ендрю у примусі до сексу05.02.26, 04:44 • 4445 переглядiв

Антоніна Туманова

Новини Світу
Джеффрі Епштайн
Кір Стармер
Велика Британія
Сполучені Штати Америки