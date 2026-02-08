Керівник апарату прем'єра Британії подав у відставку через призначення посла у США: до чого тут файли Епштейна

Керівник апарату прем'єр-міністра Великої Британії Кір Стармер пішов у відставку в неділю через скандал навколо призначення Пітера Мандельсона послом Великої Британії в США, незважаючи на його зв'язки з Джеффрі Епштейном, передає УНН із посиланням на AP.

Деталі

Морган Максвіні заявив, що взяв на себе відповідальність за пораду Стармеру призначити 72-річного Мандельсона на найважливішу дипломатичну посаду Великої Британії у 2024 році.

"Рішення призначити Пітера Мандельсона було неправильним. Він завдав шкоди нашій партії, нашій країні та довірі до самої політики", – заявив Максвіні. "Коли мене запитали, я порадив прем'єр-міністру зробити це призначення, і я несу повну відповідальність за цю пораду".

Стармер зіткнувся з політичною бурею та питаннями щодо своїх суджень після того, як нещодавно опубліковані документи, частина величезної колекції файлів Епштейна, оприлюднених у Сполучених Штатах, свідчать про те, що Мандельсон надсилав конфіденційну інформацію про ринок засудженому сексуальному злочинцю, коли той був міністром з питань бізнесу уряду Великої Британії під час фінансової кризи 2008 року.

Уряд Стармера пообіцяв оприлюднити власні електронні листи та іншу документацію, пов'язану з призначенням Мандельсона, яка, за його словами, покаже, що Мандельсон ввів чиновників в оману.

