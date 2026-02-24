"Куплена інвалідність та липова викладацька діяльність" - рух "Чесна мобілізація" опублікував досьє на блогерів
Київ • УНН
Рух "Чесна мобілізація" опублікував досьє на активіста Михайла Жернакова та блогера Данила Мокрика, підозрюваних в ухиленні від військової служби. Жернаков нібито забронювався за фіктивною довідкою, а Мокрик отримав відстрочку за довідкою часів СРСР.
Рух "Чесна мобілізація" опублікував досьє на низку відомих осіб, підозрюваних в ухиленні від військової служби. Зокрема, було опубліковано профайли активіста Михайла Жернакова, відомого блогера Данила Мокрика та інших медійних персон, передає УНН із посиланням на Факти.
"За словами представників Руху, антикорупціонер і голова Фундації DE JURE Михайло Жернаков забронювався на підставі фіктивної довідки про працевлаштування, вважають в організації. На думку активістів, він надав ТЦК довідку про роботу викладачем у „Київській Школі Економіки", хоча згодом у КШЕ цю інформацію спростували. А блогер Данило Мокрик, за інформацією руху „Чесна мобілізація", отримав відстрочку на підставі довідки часів СРСР", — йдеться у матеріалі "Коротко про", яке цитують "Факти".
За даними ЗМІ, нібито лише наприкінці 2025-го він вирушив до МСЕК, щоб підтвердити свій діагноз та знятися з військового обліку.
"За результатами комісії йому було відмовлено в пенсії, але дали відстрочку на період розгляду. За цей час він повинен пройти переогляд, щоб підтвердити або спростувати свою непридатність до військової служби", — цитує "Коротко про" досьє руху "Чесна мобілізація", який анонсував публікацію низки нових досьє та закликав читачів долучатися до ініціативи — надсилати інформацію про таких персон — автори каналу проведуть OSINT-розслідування та оприлюднять інформацію.
Як повідомлялося раніше, у січні-лютому 2026 року правоохоронці розпочали боротьбу з незаконними схемами ухилення від служби, викривши десятки організаторів та учасників. Лише за місяць ліквідовано понад 20 схем, що включали продаж фіктивних документів та організацію незаконного перетину кордону. Водночас, за словами міністра економіки, кількість заброньованих від мобілізації за рік зросла на 300 тисяч осіб.