Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
12:55 • 5846 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
12:04 • 6878 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Ексклюзив
09:05 • 22185 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
08:57 • 18825 перегляди
Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС
08:32 • 17885 перегляди
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявахPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 07:45 • 17646 перегляди
"Він помер у мене на руках у російському полоні" - чотири роки великої війни, що змінила мільйони життів Photo
24 лютого, 06:54 • 16495 перегляди
Зеленський звернувся до українців у роковини вторгнення з бункеру на Банковій, де працював на початку війниVideo
23 лютого, 17:51 • 22634 перегляди
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Ексклюзив
23 лютого, 17:38 • 40844 перегляди
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
"Куплена інвалідність та липова викладацька діяльність" - рух "Чесна мобілізація" опублікував досьє на блогерів

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Рух "Чесна мобілізація" опублікував досьє на активіста Михайла Жернакова та блогера Данила Мокрика, підозрюваних в ухиленні від військової служби. Жернаков нібито забронювався за фіктивною довідкою, а Мокрик отримав відстрочку за довідкою часів СРСР.

"Куплена інвалідність та липова викладацька діяльність" - рух "Чесна мобілізація" опублікував досьє на блогерів

Рух "Чесна мобілізація" опублікував досьє на низку відомих осіб, підозрюваних в ухиленні від військової служби. Зокрема, було опубліковано профайли активіста Михайла Жернакова, відомого блогера Данила Мокрика та інших медійних персон, передає УНН із посиланням на Факти.

"За словами представників Руху, антикорупціонер і голова Фундації DE JURE Михайло Жернаков забронювався на підставі фіктивної довідки про працевлаштування, вважають в організації. На думку активістів, він надав ТЦК довідку про роботу викладачем у „Київській Школі Економіки", хоча згодом у КШЕ цю інформацію спростували. А блогер Данило Мокрик, за інформацією руху „Чесна мобілізація", отримав відстрочку на підставі довідки часів СРСР", — йдеться у матеріалі "Коротко про", яке цитують "Факти".

За даними ЗМІ, нібито лише наприкінці 2025-го він вирушив до МСЕК, щоб підтвердити свій діагноз та знятися з військового обліку.

"За результатами комісії йому було відмовлено в пенсії, але дали відстрочку на період розгляду. За цей час він повинен пройти переогляд, щоб підтвердити або спростувати свою непридатність до військової служби", — цитує "Коротко про" досьє руху "Чесна мобілізація", який анонсував публікацію низки нових досьє та закликав читачів долучатися до ініціативи — надсилати інформацію про таких персон — автори каналу проведуть OSINT-розслідування та оприлюднять інформацію.

Як повідомлялося раніше, у січні-лютому 2026 року правоохоронці розпочали боротьбу з незаконними схемами ухилення від служби, викривши десятки організаторів та учасників. Лише за місяць ліквідовано понад 20 схем, що включали продаж фіктивних документів та організацію незаконного перетину кордону. Водночас, за словами міністра економіки, кількість заброньованих від мобілізації за рік зросла на 300 тисяч осіб.

Лілія Подоляк

