"Куплена инвалидность и липовая преподавательская деятельность" - движение "Честная мобилизация" опубликовало досье на блогеров
Киев • УНН
Движение "Честная мобилизация" опубликовало досье на активиста Михаила Жернакова и блогера Даниила Мокрика, подозреваемых в уклонении от военной службы. Жернаков якобы забронировался по фиктивной справке, а Мокрик получил отсрочку по справке времен СССР.
Движение "Честная мобилизация" опубликовало досье на ряд известных лиц, подозреваемых в уклонении от военной службы. В частности, были опубликованы профайлы активиста Михаила Жернакова, известного блогера Даниила Мокрика и других медийных персон, передает УНН со ссылкой на Факты.
"По словам представителей Движения, антикоррупционер и глава Фонда DE JURE Михаил Жернаков забронировался на основании фиктивной справки о трудоустройстве, считают в организации. По мнению активистов, он предоставил ТЦК справку о работе преподавателем в „Киевской Школе Экономики", хотя впоследствии в КШЭ эту информацию опровергли. А блогер Даниил Мокрик, по информации движения „Честная мобилизация", получил отсрочку на основании справки времен СССР", — говорится в материале "Коротко о", который цитируют "Факты".
По данным СМИ, якобы только в конце 2025 года он отправился в МСЭК, чтобы подтвердить свой диагноз и сняться с воинского учета.
"По результатам комиссии ему было отказано в пенсии, но дали отсрочку на период рассмотрения. За это время он должен пройти переосвидетельствование, чтобы подтвердить или опровергнуть свою непригодность к военной службе", — цитирует "Коротко о" досье движения "Честная мобилизация", которое анонсировало публикацию ряда новых досье и призвало читателей присоединяться к инициативе — присылать информацию о таких персонах — авторы канала проведут OSINT-расследование и обнародуют информацию.
Как сообщалось ранее, в январе-феврале 2026 года правоохранители начали борьбу с незаконными схемами уклонения от службы, разоблачив десятки организаторов и участников. Только за месяц ликвидировано более 20 схем, включавших продажу фиктивных документов и организацию незаконного пересечения границы. В то же время, по словам министра экономики, количество забронированных от мобилизации за год выросло на 300 тысяч человек.