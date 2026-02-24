"Куплена инвалидность и липовая преподавательская деятельность" - движение "Честная мобилизация" опубликовало досье на блогеров

$43.300.02
51.010.09
ukenru
14:05 • 1202 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
12:55 • 6394 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
12:04 • 7172 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Эксклюзив
09:05 • 22429 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
08:57 • 18944 просмотра
Украина готова действовать конструктивно на фоне спора по "Дружбе" с Венгрией, есть реалистичные решения - глава МИД
24 февраля, 08:32 • 17957 просмотра
Европейские лидеры направили послания поддержки Украине в годовщину вторжения рф - что в заявленияхPhoto
Эксклюзив
24 февраля, 07:45 • 17697 просмотра
"Он умер у меня на руках в российском плену" - четыре года большой войны, изменившей миллионы жизнейPhoto
24 февраля, 06:54 • 16512 просмотра
Зеленский обратился к украинцам в годовщину вторжения из бункера на Банковой, где работал в начале войныVideo
23 февраля, 17:51 • 22650 просмотра
Были первые доклады о взрыве в Николаеве, проверяется версия теракта - Зеленский
Эксклюзив
23 февраля, 17:38 • 40862 просмотра
Украина освобождает территории - военный объяснил, можно ли считать события на Запорожском направлении контрнаступлением
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
0.9м/с
86%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Четвертая годовщина полномасштабной агрессии РФ: Украина продолжает борьбуPhoto24 февраля, 05:15 • 4500 просмотра
СНБО: Россия совершила сознательную диверсию против Венгрии и Словакии, ударив по нефтепроводу "Дружба"24 февраля, 05:31 • 7242 просмотра
Европейские лидеры прибыли в Киев в четвертую годовщину вторжения рфPhoto24 февраля, 07:05 • 21743 просмотра
Федоров озвучил "план войны" и назвал три цели МинобороныVideo09:17 • 10714 просмотра
Британия объявила о крупнейшем пакете санкций против рф - до 300 новых ограничений09:44 • 15016 просмотра
публикации
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
12:55 • 6394 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
09:05 • 22429 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 43869 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 63433 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 66613 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Антониу Кошта
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Франция
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto12:26 • 4238 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 23838 просмотра
Ольга Сумская раскрыла стоимость своего "лука" и высказалась о будущем 60-летииVideo23 февраля, 20:42 • 21629 просмотра
Андрей Джеджула крестил дочь Эмилию и впервые показал ее лицоVideo23 февраля, 16:51 • 22387 просмотра
Печально известное фото бывшего принца Эндрю после ареста вывесили в ЛувреPhoto23 февраля, 08:38 • 74180 просмотра
Актуальное
Техника
Financial Times
Социальная сеть
Старлинк
9К720 Искандер

"Куплена инвалидность и липовая преподавательская деятельность" - движение "Честная мобилизация" опубликовало досье на блогеров

Киев • УНН

 • 394 просмотра

Движение "Честная мобилизация" опубликовало досье на активиста Михаила Жернакова и блогера Даниила Мокрика, подозреваемых в уклонении от военной службы. Жернаков якобы забронировался по фиктивной справке, а Мокрик получил отсрочку по справке времен СССР.

"Куплена инвалидность и липовая преподавательская деятельность" - движение "Честная мобилизация" опубликовало досье на блогеров

Движение "Честная мобилизация" опубликовало досье на ряд известных лиц, подозреваемых в уклонении от военной службы. В частности, были опубликованы профайлы активиста Михаила Жернакова, известного блогера Даниила Мокрика и других медийных персон, передает УНН со ссылкой на Факты.

"По словам представителей Движения, антикоррупционер и глава Фонда DE JURE Михаил Жернаков забронировался на основании фиктивной справки о трудоустройстве, считают в организации. По мнению активистов, он предоставил ТЦК справку о работе преподавателем в „Киевской Школе Экономики", хотя впоследствии в КШЭ эту информацию опровергли. А блогер Даниил Мокрик, по информации движения „Честная мобилизация", получил отсрочку на основании справки времен СССР", — говорится в материале "Коротко о", который цитируют "Факты".

По данным СМИ, якобы только в конце 2025 года он отправился в МСЭК, чтобы подтвердить свой диагноз и сняться с воинского учета.

"По результатам комиссии ему было отказано в пенсии, но дали отсрочку на период рассмотрения. За это время он должен пройти переосвидетельствование, чтобы подтвердить или опровергнуть свою непригодность к военной службе", — цитирует "Коротко о" досье движения "Честная мобилизация", которое анонсировало публикацию ряда новых досье и призвало читателей присоединяться к инициативе — присылать информацию о таких персонах — авторы канала проведут OSINT-расследование и обнародуют информацию.

Как сообщалось ранее, в январе-феврале 2026 года правоохранители начали борьбу с незаконными схемами уклонения от службы, разоблачив десятки организаторов и участников. Только за месяц ликвидировано более 20 схем, включавших продажу фиктивных документов и организацию незаконного пересечения границы. В то же время, по словам министра экономики, количество забронированных от мобилизации за год выросло на 300 тысяч человек.

Лилия Подоляк

Общество
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
ТЦК и СП
Блогеры
Государственная граница Украины
Киевская школа экономики
Украина