Опубликованные файлы ФБР: Трамп якобы знал о преступлениях Эпштейна еще в 2006 году

Согласно рассекреченным документам ФБР, бывший начальник полиции Палм-Бич Майкл Райтер утверждает, что Дональд Трамп звонил ему в 2006 году и заявлял, что «все» знали о поведении Джеффри Эпштейна. Эти показания ставят под сомнение заявления действующего президента о том, что он не имел представления о преступной деятельности финансиста до его официального ареста. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

В отчете ФБР указано, что Трамп одним из первых обратился в полицию, когда узнал о расследовании в отношении Эпштейна за эксплуатацию несовершеннолетних. По словам Райтера, Трамп одобрил действия правоохранителей, отметив: «Слава Богу, что вы его останавливаете, все знали, что он этим занимается». Кроме того, он якобы назвал Гислейн Максвелл «злой» и «оперативным лицом» финансиста, призвав следствие сосредоточиться именно на ней.

Райтер также рассказал, что Трамп признавался в случаях, когда находился рядом с Эпштейном и подростками, но впоследствии «сбежал оттуда». Эти данные противоречат комментариям Трампа от 2019 года, когда он уверял, что «не имел никакого подозрения» относительно преступлений Эпштейна и не общался с ним много лет.

Реакция Белого дома и позиция защиты Максвелл

Пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт не подтвердила факт звонка, но отметила, что слова президента об изгнании Эпштейна из Mar-a-Lago из-за того, что тот был «подонком», остаются неизменными. Официальная позиция администрации заключается в том, что эти показания лишь подтверждают негативное отношение Трампа к финансисту с самого начала.

Ситуация обострилась после того, как адвокат Гислейн Максвелл заявил о готовности клиентки к откровенному разговору в обмен на помилование. Дональд Трамп пока отвергает такую возможность. Опубликованные файлы инициировали новую волну вопросов относительно того, какой объем информации о сети Эпштейна был известен элите США задолго до раскрытия дела.

