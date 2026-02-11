Опубликованные файлы ФБР: Трамп якобы знал о преступлениях Эпштейна еще в 2006 году

$43.030.02
51.120.36
ukenru
22:52 • 10683 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
10 февраля, 20:12 • 13642 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
10 февраля, 17:38 • 15978 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
10 февраля, 17:08 • 19389 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
10 февраля, 16:55 • 17996 просмотра
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Эксклюзив
10 февраля, 15:55 • 15774 просмотра
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
Эксклюзив
10 февраля, 13:08 • 18976 просмотра
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
10 февраля, 12:47 • 23946 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов
Эксклюзив
10 февраля, 12:43 • 16211 просмотра
Частная клиника "INTO SANA" в Одессе может быть причастна к коррупционной схеме уклонения от мобилизации военнообязанными
Эксклюзив
10 февраля, 12:23 • 27476 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
2.9м/с
65%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Поплавский покидает пост ректора университета культуры10 февраля, 17:21 • 9986 просмотра
Завтра по всей Украине будут отключать свет: какие ограничения будут действовать10 февраля, 17:32 • 5208 просмотра
Грузия «терпеливо» ждет восстановления отношений с США после игнорирования Вэнсом Тбилиси - AFP10 февраля, 18:14 • 5586 просмотра
Много изменений происходит в работе ПВО: в отдельных регионах фактически полностью перестраивается то, как работают команды - Зеленский10 февраля, 18:21 • 3540 просмотра
ЕС потребует уступок от рф в рамках мирного урегулирования в Украине: среди них - сокращение вооруженных сил10 февраля, 19:47 • 2876 просмотра
публикации
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 20641 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
Эксклюзив
10 февраля, 12:23 • 27477 просмотра
Odrex и захват земли в Одессе: как учредители скандальной клиники могут быть связаны с изменением границ и назначением участка10 февраля, 12:05 • 24857 просмотра
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни9 февраля, 14:55 • 41009 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов9 февраля, 12:30 • 48766 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Никол Пашинян
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Богодухов
Иран
Реклама
УНН Lite
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 21289 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 23184 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы9 февраля, 15:11 • 22898 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 48705 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 50497 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Сериал
Боинг 737

Опубликованные файлы ФБР: Трамп якобы знал о преступлениях Эпштейна еще в 2006 году

Киев • УНН

 • 452 просмотра

Согласно рассекреченным файлам ФБР, Дональд Трамп в 2006 году заявил, что «все» знали о поведении Джеффри Эпштейна. Эти показания противоречат его предыдущим заявлениям о незнании преступлений финансиста.

Опубликованные файлы ФБР: Трамп якобы знал о преступлениях Эпштейна еще в 2006 году

Согласно рассекреченным документам ФБР, бывший начальник полиции Палм-Бич Майкл Райтер утверждает, что Дональд Трамп звонил ему в 2006 году и заявлял, что «все» знали о поведении Джеффри Эпштейна. Эти показания ставят под сомнение заявления действующего президента о том, что он не имел представления о преступной деятельности финансиста до его официального ареста. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

В отчете ФБР указано, что Трамп одним из первых обратился в полицию, когда узнал о расследовании в отношении Эпштейна за эксплуатацию несовершеннолетних. По словам Райтера, Трамп одобрил действия правоохранителей, отметив: «Слава Богу, что вы его останавливаете, все знали, что он этим занимается». Кроме того, он якобы назвал Гислейн Максвелл «злой» и «оперативным лицом» финансиста, призвав следствие сосредоточиться именно на ней.

Стармер не собирается уходить в отставку на фоне последствий скандала с "файлами Эпштейна"10.02.26, 11:45 • 3254 просмотра

Райтер также рассказал, что Трамп признавался в случаях, когда находился рядом с Эпштейном и подростками, но впоследствии «сбежал оттуда». Эти данные противоречат комментариям Трампа от 2019 года, когда он уверял, что «не имел никакого подозрения» относительно преступлений Эпштейна и не общался с ним много лет.

Реакция Белого дома и позиция защиты Максвелл

Пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт не подтвердила факт звонка, но отметила, что слова президента об изгнании Эпштейна из Mar-a-Lago из-за того, что тот был «подонком», остаются неизменными. Официальная позиция администрации заключается в том, что эти показания лишь подтверждают негативное отношение Трампа к финансисту с самого начала.

Трамп призвал забыть о "файлах Эпштейна": не стал комментировать жалобы выживших04.02.26, 09:46 • 3948 просмотров

Ситуация обострилась после того, как адвокат Гислейн Максвелл заявил о готовности клиентки к откровенному разговору в обмен на помилование. Дональд Трамп пока отвергает такую возможность. Опубликованные файлы инициировали новую волну вопросов относительно того, какой объем информации о сети Эпштейна был известен элите США задолго до раскрытия дела.

Король Карл III поддержит полицию в расследовании связей принца Эндрю с Эпштейном - Букингемский дворец09.02.26, 21:06 • 6662 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Джеффри Эпштейн
Дональд Трамп