Удар "Фламинго" по воткинскому заводу - снимки показали масштабные разрушения

09:06 • 7778 просмотра
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
22 февраля, 00:48 • 22955 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49 • 34519 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51 • 31012 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 51851 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 51601 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17 • 39261 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля, 11:02 • 36969 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
21 февраля, 09:59 • 29363 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
21 февраля, 08:00 • 25650 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
Эксклюзивы
Создатель "Эйфории" Левинсон пожертвовал $27 тыс. на поддержку дочерей умершего актера Эрика Дейна22 февраля, 02:33 • 4708 просмотра
ИГИЛ усилила атаки на новые власти Сирии на фоне объявления армией антитеррористической операции22 февраля, 03:39 • 4932 просмотра
Австралия опровергла информацию о подготовке массовой репатриации семей боевиков ИГИЛ из сирийских лагерей22 февраля, 04:02 • 5978 просмотра
Автобус с китайскими туристами провалился под лед на озере Байкал, в результате чего погибло 8 человек22 февраля, 04:37 • 13217 просмотра
Дом Дмитрия Разумкова поврежден в результате атаки рф на Киевщину 22 февраляVideo07:04 • 10140 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 61912 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 71433 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 81432 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 94499 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 132549 просмотра
УНН Lite
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 27832 просмотра
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto21 февраля, 08:33 • 30819 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью21 февраля, 07:37 • 32002 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 23846 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей20 февраля, 19:21 • 26408 просмотра
Удар "Фламинго" по воткинскому заводу - снимки показали масштабные разрушения

Киев • УНН

 • 126 просмотра

После удара ракетами FP-5 "Фламинго" по воткинскому заводу зафиксированы серьезные разрушения одного из ключевых производственных цехов. Это может существенно повлиять на изготовление ракетной техники.

Удар "Фламинго" по воткинскому заводу - снимки показали масштабные разрушения

После удара ракетами FP-5 "Фламинго" по воткинскому заводу в россии зафиксированы серьезные разрушения одного из ключевых производственных цехов предприятия, что может существенно повлиять на изготовление ракетной техники. Об этом сообщает Telegram-канал КиберБорошно, передает УНН.

Детали

На обнародованных спутниковых снимках виден пролом в кровле крыши одного из цехов ориентировочными размерами около 30 на 24 метра. Высота повреждений неравномерна - примерно 24 метра с одной стороны и около 18 метров с другой. Характер разрушений и конфигурация обвала свидетельствуют о том, что эпицентр взрыва находился внутри здания. По оценкам аналитиков, внутренние помещения цеха могли полностью выгореть.

Удар пришелся на корпус №19 - гальвано-штамповочный цех. Именно в этом подразделении осуществляются процессы штамповки и формовки металла, изготовление корпусных элементов ракет, а также гальваническая обработка деталей, в частности нанесение защитных и функциональных покрытий и подготовка поверхностей к дальнейшей сборке.

Специалисты отмечают, что поражение такого типа цеха может иметь критическое влияние на производственный цикл предприятия, ведь именно здесь формируется базовая конструкция корпусов изделий и выполняется их технологическая подготовка к финальным этапам сборки. Повреждение этого звена способно существенно замедлить или остановить выпуск ракетной продукции.

Напомним

Украинские военные 20 февраля поразили воткинский завод ракетой "Фламинго", которая могла преодолеть до 1650 км. Этот удар, возможно, побил мировой рекорд дальности боевых пусков.

Андрей Тимощенков

