Удар "Фламинго" по воткинскому заводу - снимки показали масштабные разрушения
Киев • УНН
После удара ракетами FP-5 "Фламинго" по воткинскому заводу в россии зафиксированы серьезные разрушения одного из ключевых производственных цехов предприятия, что может существенно повлиять на изготовление ракетной техники. Об этом сообщает Telegram-канал КиберБорошно, передает УНН.
Детали
На обнародованных спутниковых снимках виден пролом в кровле крыши одного из цехов ориентировочными размерами около 30 на 24 метра. Высота повреждений неравномерна - примерно 24 метра с одной стороны и около 18 метров с другой. Характер разрушений и конфигурация обвала свидетельствуют о том, что эпицентр взрыва находился внутри здания. По оценкам аналитиков, внутренние помещения цеха могли полностью выгореть.
Удар пришелся на корпус №19 - гальвано-штамповочный цех. Именно в этом подразделении осуществляются процессы штамповки и формовки металла, изготовление корпусных элементов ракет, а также гальваническая обработка деталей, в частности нанесение защитных и функциональных покрытий и подготовка поверхностей к дальнейшей сборке.
Специалисты отмечают, что поражение такого типа цеха может иметь критическое влияние на производственный цикл предприятия, ведь именно здесь формируется базовая конструкция корпусов изделий и выполняется их технологическая подготовка к финальным этапам сборки. Повреждение этого звена способно существенно замедлить или остановить выпуск ракетной продукции.
Напомним
Украинские военные 20 февраля поразили воткинский завод ракетой "Фламинго", которая могла преодолеть до 1650 км. Этот удар, возможно, побил мировой рекорд дальности боевых пусков.