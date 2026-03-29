Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Жертвы Джеффри Эпштейна судятся с Трампом и Google из-за утечки персональных данных

Киев • УНН

 • 2372 просмотра

Пострадавшие требуют удаления частной информации о 100 лицах и денежной компенсации. Иск касается незаконного обнародования личных файлов.

Жертвы Джеффри Эпштейна судятся с Трампом и Google из-за утечки персональных данных

Жертвы покойного американского финансиста Джеффри Эпштейна подали коллективный иск против администрации президента США Дональда Трампа и компании Google в связи с обнародованием личной информации, содержавшейся в файлах, опубликованных в течение последних нескольких месяцев и связанных с покойным сексуальным преступником. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC Los Angeles.

В заявлении также говорится о том, что министерство юстиции США, действуя незаконным способом, опубликовало частную информацию о 100 жертвах Эпштейна.

Соединенные Штаты, действуя через Министерство юстиции, сделали сознательный политический выбор в пользу быстрого обнародования большого объема информации, а не защиты частной жизни жертв Эпштейна

- указали жертвы преступника.

Кроме того, в тексте заявления говорится о том, что потерпевшим звонят незнакомцы, а также присылают им электронные письма. Истцы требуют от Министерства юстиции минимального возмещения в размере 1 000 долларов на каждую жертву, а также штрафных убытков "в размере, достаточном для наказания и сдерживания" компании Google.

Группа также обратилась в суд с просьбой обязать Google немедленно и навсегда удалить личные данные жертв. В то же время Министерство юстиции США и Google не сразу ответили на запросы о комментариях в четверг вечером.

В соцсети Tik-Tok появился верифицированный аккаунт американского финансиста и сексуального преступника Джеффри Эпштейна. Несмотря на то, что по официальной версии Эпштейн ушел из жизни еще в августе 2019 года, на странице всего за несколько часов появился ряд видеороликов.

Евгений Устименко

Новости Мира
Выборы в США
Социальная сеть
Джеффри Эпштейн
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
Соединённые Штаты
Google