Жертвы Джеффри Эпштейна судятся с Трампом и Google из-за утечки персональных данных

Жертвы покойного американского финансиста Джеффри Эпштейна подали коллективный иск против администрации президента США Дональда Трампа и компании Google в связи с обнародованием личной информации, содержавшейся в файлах, опубликованных в течение последних нескольких месяцев и связанных с покойным сексуальным преступником. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC Los Angeles.

Детали

В заявлении также говорится о том, что министерство юстиции США, действуя незаконным способом, опубликовало частную информацию о 100 жертвах Эпштейна.

Соединенные Штаты, действуя через Министерство юстиции, сделали сознательный политический выбор в пользу быстрого обнародования большого объема информации, а не защиты частной жизни жертв Эпштейна - указали жертвы преступника.

Кроме того, в тексте заявления говорится о том, что потерпевшим звонят незнакомцы, а также присылают им электронные письма. Истцы требуют от Министерства юстиции минимального возмещения в размере 1 000 долларов на каждую жертву, а также штрафных убытков "в размере, достаточном для наказания и сдерживания" компании Google.

Группа также обратилась в суд с просьбой обязать Google немедленно и навсегда удалить личные данные жертв. В то же время Министерство юстиции США и Google не сразу ответили на запросы о комментариях в четверг вечером.

Напомним

