У Парижі провели обшуки в офісах банку Edmond de Rothschild у справі, пов’язаній з Епштейном
Французькі слідчі обшукали офіси банку у справі про корупцію дипломата Фабріса Айдана. Слідство вивчає передачу конфіденційних даних ООН Джеффрі Епштейну.
Французькі слідчі обшукали паризькі офіси швейцарського банку Edmond de Rothschild у межах розслідування ймовірної корупції, пов’язаної з французьким дипломатом, ім’я якого фігурує у матеріалах справи Джеффрі Епштейна. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Йдеться про Фабріса Айдана – дипломата, який працював в ООН у 2006–2013 роках, а згодом у банку. Його ім’я згадується у понад 200 документах, оприлюднених Міністерством юстиції США.
Серед матеріалів – електронні листи, які він нібито надсилав Епштейну у 2010–2016 роках, у тому числі з акаунтів ООН. Частина листування, з яким ознайомилося Reuters, вказує на передачу брифінгів Ради Безпеки ООН та інших конфіденційних документів.
Айдан заперечує будь-які правопорушення.
Розслідування і обвинувачення
Французька фінансова прокуратура розслідує можливу пасивну корупцію іноземного державного службовця та співучасть у цьому злочині. Айдан вже був допитаний під час добровільного інтерв’ю наприкінці лютого.
Обшуки провели у п’ятницю в присутності керівниці банку Аріани де Ротшильд. За даними джерел, банк співпрацює зі слідством і розпочав внутрішнє розслідування щодо колишнього співробітника, який працював там у 2014-2016 роках.
Контекст справи
Аріана де Ротшильд також згадується у документах Мін’юсту США – йдеться про її особисте листування з Епштейном до його арешту у 2019 році. У банку заявляли, що він був діловим знайомим у 2013-2019 роках і про його злочини не знали.
Французьке МЗС повідомило, що провело адміністративне розслідування з близько 30 співбесідами та не виключає дисциплінарних заходів. Швейцарські регулятори і прокурори поки не підтвердили, чи ведуть власні розслідування.
