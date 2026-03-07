$43.810.0950.900.07
Мін'юст США оприлюднило нові документи у справі Епштейна з неперевіреними закидами проти Трампа

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Міністерство юстиції США опублікувало матеріали справи Джеффрі Епштейна, що містять записи допитів ФБР щодо Дональда Трампа. У них жінка свідчить про ймовірний інцидент сексуального характеру, що нібито стався багато років тому.

Мін'юст США оприлюднило нові документи у справі Епштейна з неперевіреними закидами проти Трампа

Міністерство юстиції США опублікувало черговий пакет матеріалів, пов’язаних із розслідуванням діяльності покійного фінансиста Джеффрі Епштейна, серед яких містяться записи допитів ФБР щодо Дональда Трампа. У документах наведено свідчення жінки про ймовірний інцидент сексуального характеру, що нібито стався кілька десятиліть тому, коли вона була неповнолітньою. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Згідно з оприлюдненими нотатками, федеральні агенти провели серію інтерв'ю з анонімною жінкою у 2019 році, яка стверджувала, що Епштейн познайомив її з Трампом. Попри неодноразові опитування, з документів неможливо встановити, чи вважало ФБР ці заяви достовірними та чи проводилося за ними подальше детальне розслідування.

Білл Клінтон дав свідчення в Конгресі у справі Епштейна і заперечив будь-які порушення закону27.02.26, 23:57 • 8443 перегляди

Міністерство юстиції раніше зазначало, що деякі з отриманих матеріалів містять "сенсаційні та неправдиві заяви", подані безпосередньо перед виборами 2020 року, що викликає сумніви щодо їхньої об’єктивності.

Ці заяви є абсолютно безпідставними звинуваченнями, що не підкріплені жодними достовірними доказами. Президент Трамп був повністю виправданий після оприлюднення файлів Епштейна

– заявила прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт.

Файли Епштейна - у справі зникли важливі свідчення проти Трампа26.02.26, 12:17 • 5199 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Вибори в США
Джеффрі Епштайн
Міністерство юстиції США
Федеральне бюро розслідувань
Білий дім
Bloomberg
Дональд Трамп