Мін'юст США оприлюднило нові документи у справі Епштейна з неперевіреними закидами проти Трампа
Київ • УНН
Міністерство юстиції США опублікувало матеріали справи Джеффрі Епштейна, що містять записи допитів ФБР щодо Дональда Трампа. У них жінка свідчить про ймовірний інцидент сексуального характеру, що нібито стався багато років тому.
Міністерство юстиції США опублікувало черговий пакет матеріалів, пов’язаних із розслідуванням діяльності покійного фінансиста Джеффрі Епштейна, серед яких містяться записи допитів ФБР щодо Дональда Трампа. У документах наведено свідчення жінки про ймовірний інцидент сексуального характеру, що нібито стався кілька десятиліть тому, коли вона була неповнолітньою. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Згідно з оприлюдненими нотатками, федеральні агенти провели серію інтерв'ю з анонімною жінкою у 2019 році, яка стверджувала, що Епштейн познайомив її з Трампом. Попри неодноразові опитування, з документів неможливо встановити, чи вважало ФБР ці заяви достовірними та чи проводилося за ними подальше детальне розслідування.
Білл Клінтон дав свідчення в Конгресі у справі Епштейна і заперечив будь-які порушення закону27.02.26, 23:57 • 8443 перегляди
Міністерство юстиції раніше зазначало, що деякі з отриманих матеріалів містять "сенсаційні та неправдиві заяви", подані безпосередньо перед виборами 2020 року, що викликає сумніви щодо їхньої об’єктивності.
Ці заяви є абсолютно безпідставними звинуваченнями, що не підкріплені жодними достовірними доказами. Президент Трамп був повністю виправданий після оприлюднення файлів Епштейна
Файли Епштейна - у справі зникли важливі свідчення проти Трампа26.02.26, 12:17 • 5199 переглядiв