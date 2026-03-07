Мін'юст США оприлюднило нові документи у справі Епштейна з неперевіреними закидами проти Трампа

Міністерство юстиції США опублікувало черговий пакет матеріалів, пов’язаних із розслідуванням діяльності покійного фінансиста Джеффрі Епштейна, серед яких містяться записи допитів ФБР щодо Дональда Трампа. У документах наведено свідчення жінки про ймовірний інцидент сексуального характеру, що нібито стався кілька десятиліть тому, коли вона була неповнолітньою. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Згідно з оприлюдненими нотатками, федеральні агенти провели серію інтерв'ю з анонімною жінкою у 2019 році, яка стверджувала, що Епштейн познайомив її з Трампом. Попри неодноразові опитування, з документів неможливо встановити, чи вважало ФБР ці заяви достовірними та чи проводилося за ними подальше детальне розслідування.

Білл Клінтон дав свідчення в Конгресі у справі Епштейна і заперечив будь-які порушення закону

Міністерство юстиції раніше зазначало, що деякі з отриманих матеріалів містять "сенсаційні та неправдиві заяви", подані безпосередньо перед виборами 2020 року, що викликає сумніви щодо їхньої об’єктивності.

Ці заяви є абсолютно безпідставними звинуваченнями, що не підкріплені жодними достовірними доказами. Президент Трамп був повністю виправданий після оприлюднення файлів Епштейна