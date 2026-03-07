$43.810.0950.900.07
публикации
Эксклюзивы
Минюст США обнародовал новые документы по делу Эпштейна с непроверенными обвинениями против Трампа

Киев • УНН

 • 286 просмотра

Министерство юстиции США опубликовало материалы дела Джеффри Эпштейна, содержащие записи допросов ФБР в отношении Дональда Трампа. В них женщина свидетельствует о вероятном инциденте сексуального характера, который якобы произошел много лет назад.

Минюст США обнародовал новые документы по делу Эпштейна с непроверенными обвинениями против Трампа

Министерство юстиции США опубликовало очередной пакет материалов, связанных с расследованием деятельности покойного финансиста Джеффри Эпштейна, среди которых содержатся записи допросов ФБР в отношении Дональда Трампа. В документах приведены показания женщины о вероятном инциденте сексуального характера, который якобы произошел несколько десятилетий назад, когда она была несовершеннолетней. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Согласно обнародованным заметкам, федеральные агенты провели серию интервью с анонимной женщиной в 2019 году, которая утверждала, что Эпштейн познакомил ее с Трампом. Несмотря на неоднократные опросы, из документов невозможно установить, считало ли ФБР эти заявления достоверными и проводилось ли по ним дальнейшее детальное расследование.

Билл Клинтон дал показания в Конгрессе по делу Эпштейна и отрицал какие-либо нарушения закона27.02.26, 23:57 • 8443 просмотра

Министерство юстиции ранее отмечало, что некоторые из полученных материалов содержат "сенсационные и ложные заявления", поданные непосредственно перед выборами 2020 года, что вызывает сомнения в их объективности.

Эти заявления являются абсолютно безосновательными обвинениями, не подкрепленными никакими достоверными доказательствами. Президент Трамп был полностью оправдан после обнародования файлов Эпштейна

– заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

Файлы Эпштейна - в деле исчезли важные показания против Трампа26.02.26, 12:17 • 5200 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Выборы в США
Джеффри Эпштейн
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
Федеральное бюро расследований
Белый дом
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп