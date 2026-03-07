Минюст США обнародовал новые документы по делу Эпштейна с непроверенными обвинениями против Трампа
Киев • УНН
Министерство юстиции США опубликовало материалы дела Джеффри Эпштейна, содержащие записи допросов ФБР в отношении Дональда Трампа. В них женщина свидетельствует о вероятном инциденте сексуального характера, который якобы произошел много лет назад.
Министерство юстиции США опубликовало очередной пакет материалов, связанных с расследованием деятельности покойного финансиста Джеффри Эпштейна, среди которых содержатся записи допросов ФБР в отношении Дональда Трампа. В документах приведены показания женщины о вероятном инциденте сексуального характера, который якобы произошел несколько десятилетий назад, когда она была несовершеннолетней. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Согласно обнародованным заметкам, федеральные агенты провели серию интервью с анонимной женщиной в 2019 году, которая утверждала, что Эпштейн познакомил ее с Трампом. Несмотря на неоднократные опросы, из документов невозможно установить, считало ли ФБР эти заявления достоверными и проводилось ли по ним дальнейшее детальное расследование.
Министерство юстиции ранее отмечало, что некоторые из полученных материалов содержат "сенсационные и ложные заявления", поданные непосредственно перед выборами 2020 года, что вызывает сомнения в их объективности.
Эти заявления являются абсолютно безосновательными обвинениями, не подкрепленными никакими достоверными доказательствами. Президент Трамп был полностью оправдан после обнародования файлов Эпштейна
