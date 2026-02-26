$43.240.02
Файлы Эпштейна - в деле исчезли важные показания против Трампа

Киев • УНН

 • 750 просмотра

Более 90 записей допросов ФБР, указанных в журнале доказательств по делу соратницы Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл, отсутствуют в обнародованных документах. Среди них - три допроса, связанные с женщиной, которая обвиняла Дональда Трампа в сексуальном насилии.

Файлы Эпштейна - в деле исчезли важные показания против Трампа

Более 90 записей допросов свидетелей ФБР, указанных в журнале доказательств по делу соратницы Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл, отсутствуют в массиве документов, который Минюст США обнародовал в прошлом месяце. Среди них - три допроса, связанные с женщиной, которая обвиняла президента США Дональда Трампа в сексуальном насилии, сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Более 90 из примерно 325 протоколов допросов ФБР (так называемые формы 302), серийные номера которых указаны в журнале доказательств, не отображаются в файлах на сайте Министерства юстиции США.

По данным издания, среди отсутствующих документов - три материала, связанные с женщиной, которая заявляла агентам, что Джеффри Эпштейн неоднократно злоупотреблял ею, начиная примерно с 13-летнего возраста. В то же время, по сообщению CNN, эта же женщина обвиняла президента США Дональда Трампа в сексуальном насилии, которое якобы произошло десятки лет назад.

В Белом доме уже назвали обвинения против Трампа ложными и сенсационными. Сам Трамп последовательно отрицает любые нарушения в связи с делом Эпштейна. В заявлении администрация также сослалась на предыдущую позицию Минюста США о том, что часть документов может содержать ложные и сенсационные утверждения в отношении президента.

Представитель Министерства юстиции США заявил CNN, что никакие материалы по делу Эпштейна не были удалены, и подчеркнул, что ведомство действует в рамках закона. По его словам, документы, которые не попали в публичный набор, могли быть дубликатами, привилегированными материалами или частью действующего федерального расследования. В то же время на уточняющие вопросы относительно конкретных файлов в ведомстве не ответили.

CNN также отмечает, что в течение нескольких недель после первичной публикации часть материалов на сайте Минюста США убирали и возвращали. В частности, один из журналов доказательств был временно недоступен, а затем появился снова. В Минюсте это объяснили необходимостью редактирования данных жертв.

Издание добавляет, что ряд потерпевших от Эпштейна заявляли о безрезультатных попытках найти на сайте Минюста США материалы собственных допросов ФБР. Одна из жертв, Хейли Робсон, обратилась к федеральному судье с письмом, в котором поставила под сомнение полноту и прозрачность обнародованного набора документов.

Как уточняет CNN, в журнале доказательств по делу Максвелл также упомянуты дополнительные протоколы 302 и заметки интервью относительно женщины, которая обвиняла Трампа, однако в публичных файлах их нет. В то же время в открытом наборе присутствуют отдельные предоставленные ею фото и переписка с ее адвокатом.

Напомним

Недавно обнародованные документы свидетельствуют, что Джеффри Эпштейн стремился встретиться с путиным и налаживал связи с российской элитой. Он использовал молодых российских женщин и девушек, предлагаемых модельными агентствами и криминалом рф.

Александра Василенко

Джеффри Эпштейн
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп
Соединённые Штаты