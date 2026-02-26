Файли Епштейна - у справі зникли важливі свідчення проти Трампа

$43.240.02
50.960.00
ukenru
08:55 • 3854 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 19385 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 34865 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 31269 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 28868 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34 • 24416 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
25 лютого, 16:25 • 18957 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 40313 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 12:46 • 19487 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
25 лютого, 12:28 • 18579 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
2м/с
72%
760мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Миротворці в Україні: союзники не погодяться без "дозволу" путіна - The Telegraph26 лютого, 00:27 • 18654 перегляди
Ворог атакував Запоріжжя та область дронами: перші подробиці26 лютого, 01:25 • 16803 перегляди
Київ під комбінованою атакою: ворог застосував БпЛА та балістичні ракети26 лютого, 02:22 • 14827 перегляди
США вимагають безстрокової ядерної угоди з Іраном - Axios26 лютого, 03:05 • 13267 перегляди
Атака на Київ: міська влада розповіла про наслідки ворожих ударів04:58 • 7760 перегляди
Публікації
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 40313 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 44839 перегляди
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
Ексклюзив
25 лютого, 09:09 • 27823 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 64453 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 73544 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Музикант
Роберт Фіцо
Віталій Кличко
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Полтавська область
Вінницька область
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo09:00 • 2394 перегляди
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 28491 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 32240 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 36369 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 37827 перегляди
Актуальне
Опалення
Дипломатка
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)

Файли Епштейна - у справі зникли важливі свідчення проти Трампа

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Понад 90 записів допитів ФБР, зазначених у журналі доказів у справі соратниці Джеффрі Епштейна Гіслейн Максвелл, відсутні в оприлюднених документах. Серед них - три допити, пов’язані з жінкою, яка звинувачувала Дональда Трампа в сексуальному насильстві.

Файли Епштейна - у справі зникли важливі свідчення проти Трампа

Понад 90 записів допитів свідків ФБР, зазначених у журналі доказів у справі соратниці Джеффрі Епштейна Гіслейн Максвелл, відсутні в масиві документів, який Мін’юст США оприлюднив минулого місяця. Серед них - три допити, пов’язані з жінкою, яка звинувачувала президента США Дональда Трампа в сексуальному насильстві, повідомляє УНН із посиланням на CNN.

Деталі

Понад 90 із приблизно 325 протоколів допитів ФБР (так звані форми 302), серійні номери яких вказані в журналі доказів, не відображаються у файлах на сайті Міністерства юстиції США.

За даними видання, серед відсутніх документів - три матеріали, пов’язані з жінкою, яка заявляла агентам, що Джеффрі Епштейн неодноразово зловживав нею, починаючи з приблизно 13-річного віку. Водночас, за повідомленням CNN, ця ж жінка звинувачувала президента США Дональда Трампа в сексуальному насильстві, яке нібито сталося десятки років тому.

У Білому домі вже назвали обвинувачення проти Трампа неправдивими та сенсаційними. Сам Трамп послідовно заперечує будь-які порушення у зв’язку зі справою Епштейна. У заяві адміністрація також послалася на попередню позицію Мін’юсту США про те, що частина документів може містити неправдиві та сенсаційні твердження щодо президента.

Речник Міністерства юстиції США заявив CNN, що жодні матеріали у справі Епштейна не були видалені, і наголосив, що відомство діє в межах закону. За його словами, документи, які не потрапили до публічного набору, могли бути дублікатами, привілейованими матеріалами або частиною чинного федерального розслідування. Водночас на уточнювальні запитання щодо конкретних файлів у відомстві не відповіли.

CNN також зазначає, що впродовж кількох тижнів після первинної публікації частину матеріалів на сайті Мін’юсту США прибирали та повертали. Зокрема, один із журналів доказів був тимчасово недоступний, а згодом з’явився знову. У Мін’юсті це пояснили необхідністю редагування даних жертв.

Видання додає, що низка потерпілих від Епштейна заявляли про безрезультатні спроби знайти на сайті Мін’юсту США матеріали власних допитів ФБР. Одна з жертв, Гейлі Робсон, звернулася до федерального судді з листом, у якому поставила під сумнів повноту та прозорість оприлюдненого набору документів.

Як уточнює CNN, у журналі доказів у справі Максвелл також згадані додаткові протоколи 302 та нотатки інтерв’ю щодо жінки, яка звинувачувала Трампа, однак у публічних файлах їх немає. Водночас у відкритому наборі присутні окремі надані нею фото та листування з її адвокатом.

Нагадаємо

Нещодавно оприлюднені документи свідчать, що Джеффрі Епштейн прагнув зустрітися з путіним та налагоджував зв'язки з російською елітою. Він використовував молодих російських жінок і дівчат, пропонованих модельними агентствами і криміналом рф.

Олександра Василенко

ПолітикаСвіт
Джеффрі Епштайн
Міністерство юстиції США
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки