Файли Епштейна - у справі зникли важливі свідчення проти Трампа

Понад 90 записів допитів свідків ФБР, зазначених у журналі доказів у справі соратниці Джеффрі Епштейна Гіслейн Максвелл, відсутні в масиві документів, який Мін’юст США оприлюднив минулого місяця. Серед них - три допити, пов’язані з жінкою, яка звинувачувала президента США Дональда Трампа в сексуальному насильстві, повідомляє УНН із посиланням на CNN.

Деталі

Понад 90 із приблизно 325 протоколів допитів ФБР (так звані форми 302), серійні номери яких вказані в журналі доказів, не відображаються у файлах на сайті Міністерства юстиції США.

За даними видання, серед відсутніх документів - три матеріали, пов’язані з жінкою, яка заявляла агентам, що Джеффрі Епштейн неодноразово зловживав нею, починаючи з приблизно 13-річного віку. Водночас, за повідомленням CNN, ця ж жінка звинувачувала президента США Дональда Трампа в сексуальному насильстві, яке нібито сталося десятки років тому.

У Білому домі вже назвали обвинувачення проти Трампа неправдивими та сенсаційними. Сам Трамп послідовно заперечує будь-які порушення у зв’язку зі справою Епштейна. У заяві адміністрація також послалася на попередню позицію Мін’юсту США про те, що частина документів може містити неправдиві та сенсаційні твердження щодо президента.

Речник Міністерства юстиції США заявив CNN, що жодні матеріали у справі Епштейна не були видалені, і наголосив, що відомство діє в межах закону. За його словами, документи, які не потрапили до публічного набору, могли бути дублікатами, привілейованими матеріалами або частиною чинного федерального розслідування. Водночас на уточнювальні запитання щодо конкретних файлів у відомстві не відповіли.

CNN також зазначає, що впродовж кількох тижнів після первинної публікації частину матеріалів на сайті Мін’юсту США прибирали та повертали. Зокрема, один із журналів доказів був тимчасово недоступний, а згодом з’явився знову. У Мін’юсті це пояснили необхідністю редагування даних жертв.

Видання додає, що низка потерпілих від Епштейна заявляли про безрезультатні спроби знайти на сайті Мін’юсту США матеріали власних допитів ФБР. Одна з жертв, Гейлі Робсон, звернулася до федерального судді з листом, у якому поставила під сумнів повноту та прозорість оприлюдненого набору документів.

Як уточнює CNN, у журналі доказів у справі Максвелл також згадані додаткові протоколи 302 та нотатки інтерв’ю щодо жінки, яка звинувачувала Трампа, однак у публічних файлах їх немає. Водночас у відкритому наборі присутні окремі надані нею фото та листування з її адвокатом.

Нагадаємо

Нещодавно оприлюднені документи свідчать, що Джеффрі Епштейн прагнув зустрітися з путіним та налагоджував зв'язки з російською елітою. Він використовував молодих російських жінок і дівчат, пропонованих модельними агентствами і криміналом рф.