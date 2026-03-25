В Париже провели обыски в офисах банка Edmond de Rothschild по делу, связанному с Эпштейном
Французские следователи обыскали офисы банка по делу о коррупции дипломата Фабриса Айдана. Следствие изучает передачу конфиденциальных данных ООН Джеффри Эпштейну.
Французские следователи обыскали парижские офисы швейцарского банка Edmond de Rothschild в рамках расследования предполагаемой коррупции, связанной с французским дипломатом, имя которого фигурирует в материалах дела Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
Речь идет о Фабрисе Айдане – дипломате, который работал в ООН в 2006–2013 годах, а затем в банке. Его имя упоминается в более чем 200 документах, обнародованных Министерством юстиции США.
Среди материалов – электронные письма, которые он якобы отправлял Эпштейну в 2010–2016 годах, в том числе с аккаунтов ООН. Часть переписки, с которой ознакомилось Reuters, указывает на передачу брифингов Совета Безопасности ООН и других конфиденциальных документов.
Айдан отрицает какие-либо правонарушения.
Расследование и обвинения
Французская финансовая прокуратура расследует возможную пассивную коррупцию иностранного государственного служащего и соучастие в этом преступлении. Айдан уже был допрошен во время добровольного интервью в конце февраля.
Обыски провели в пятницу в присутствии руководительницы банка Арианы де Ротшильд. По данным источников, банк сотрудничает со следствием и начал внутреннее расследование в отношении бывшего сотрудника, который работал там в 2014-2016 годах.
Контекст дела
Ариана де Ротшильд также упоминается в документах Минюста США – речь идет о ее личной переписке с Эпштейном до его ареста в 2019 году. В банке заявляли, что он был деловым знакомым в 2013-2019 годах и о его преступлениях не знали.
Французский МИД сообщил, что провел административное расследование с около 30 собеседованиями и не исключает дисциплинарных мер. Швейцарские регуляторы и прокуроры пока не подтвердили, ведут ли собственные расследования.
