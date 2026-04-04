Жертвы Джеффри Эпштейна получат 72,5 миллиона долларов от Bank of America

До 75 женщин, подвергшихся сексуальному насилию со стороны Джеффри Эпштейна после 2008 года, могут получить компенсации из фонда в 72,5 млн долларов. Об этом заявили адвокаты потерпевших после того, как федеральный суд в США предварительно одобрил соответствующее соглашение с Bank of America. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Речь идет об урегулировании иска, в котором банк обвиняли в том, что он не отреагировал на подозрительные финансовые операции Эпштейна в период, когда тот, по данным следствия, годами эксплуатировал девушек и женщин.

Окружной судья США Джед Ракофф предварительно одобрил соглашение и назначил окончательное слушание на 27 августа. Он также обязал адвокатов расширить перечень публикаций для информирования возможных пострадавших о фонде компенсаций.

Никто не останется в стороне – заявил судья во время слушания.

Адвокат Дэвид Бойс отметил, что, по оценкам стороны потерпевших, заявки на компенсацию могут подать от 60 до 75 женщин. В то же время он не исключил, что могут быть и другие пострадавшие, которых до сих пор не удалось идентифицировать.

В Bank of America заявили, что не признают содействия преступлениям, связанным с торговлей людьми с целью сексуальной эксплуатации, однако согласились на урегулирование, чтобы закрыть дело.

