Жертвы Джеффри Эпштейна получат 72,5 миллиона долларов от Bank of America
Киев • УНН
Суд одобрил соглашение о выплатах женщинам за игнорирование банком подозрительных операций финансиста. На компенсации могут претендовать до 75 пострадавших лиц.
До 75 женщин, подвергшихся сексуальному насилию со стороны Джеффри Эпштейна после 2008 года, могут получить компенсации из фонда в 72,5 млн долларов. Об этом заявили адвокаты потерпевших после того, как федеральный суд в США предварительно одобрил соответствующее соглашение с Bank of America. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Речь идет об урегулировании иска, в котором банк обвиняли в том, что он не отреагировал на подозрительные финансовые операции Эпштейна в период, когда тот, по данным следствия, годами эксплуатировал девушек и женщин.
Окружной судья США Джед Ракофф предварительно одобрил соглашение и назначил окончательное слушание на 27 августа. Он также обязал адвокатов расширить перечень публикаций для информирования возможных пострадавших о фонде компенсаций.
Никто не останется в стороне
Адвокат Дэвид Бойс отметил, что, по оценкам стороны потерпевших, заявки на компенсацию могут подать от 60 до 75 женщин. В то же время он не исключил, что могут быть и другие пострадавшие, которых до сих пор не удалось идентифицировать.
В Bank of America заявили, что не признают содействия преступлениям, связанным с торговлей людьми с целью сексуальной эксплуатации, однако согласились на урегулирование, чтобы закрыть дело.
