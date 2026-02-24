"Бульбашка ШІ" стає найбільшим занепокоєнням у кредитуванні - BofA
Київ • УНН
Згідно з опитуванням Bank of America, 23% інвесторів вважають "бульбашку ШІ" головною проблемою, випереджаючи геополітику та помилки центробанків. Побоювання щодо нестійкого зростання інвестицій в ШІ перевищили занепокоєння щодо "бульбашки в кредитній сфері".
Уперше "бульбашка ШІ" стала найбільшим занепокоєнням для інвесторів у кредитні інструменти, згідно з опитуванням клієнтів Bank of America Corp., пише УНН з посиланням на Bloomberg.
Деталі
"Мало хто турбується про геополітику або помилки в політиці центрального банку", - написали у вівторок у своїй записці стратеги Bank of America, включаючи Барнабі Мартіна.
Близько 23% респондентів з інвестиційним рейтингом назвали загрозу "бульбашки ШІ" своєю головною проблемою порівняно з 9% у попередньому опитуванні Bank of America у грудні, пише видання.
Згідно з опитуванням, побоювання з приводу потенційно нестійкого зростання інвестицій та оцінок компаній, які займаються ШІ, випередили "бульбашки в кредитній сфері" за значимістю. Побоювання з приводу торгової напруги та глобальної рецесії також розглядалися як найбільший ризик у 2025 році.
Інвестори, які працюють з інвестиційними облігаціями, підвищили свої прогнози щодо випуску облігацій великими компаніями до 285 мільярдів доларів цього року, що є "значним стрибком" порівняно з очікуваннями 210 мільярдів доларів у грудневому опитуванні.
"Проте інвестори більш оптимістично оцінюють майбутні масштаби технологічних змін: лише 10% кажуть, що їх найбільше турбує корпоративне старіння, спричинене ШІ", - написали стратеги.
Тим часом приплив коштів є основним фактором, що визначає рівень кредитних спредів, і достатній для компенсації послаблення облігацій, спричиненого ризиком, пов'язаним з ШІ, зазначили вони.
У лютневому опитуванні взяли участь 54 клієнти Bank of America, які працюють з високоприбутковими та високоякісними облігаціями, включаючи страхові компанії, пенсійні фонди та хедж-фонди.
