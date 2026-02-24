"Бульбашка ШІ" стає найбільшим занепокоєнням у кредитуванні - BofA

$43.300.02
51.010.09
ukenru
Ексклюзив
16:08 • 468 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
15:23 • 2996 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
14:55 • 6794 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
14:05 • 7986 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
12:55 • 15352 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
12:04 • 11973 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 28171 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
24 лютого, 08:57 • 20679 перегляди
Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС
24 лютого, 08:32 • 18796 перегляди
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявахPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 07:45 • 18217 перегляди
"Він помер у мене на руках у російському полоні" - чотири роки великої війни, що змінила мільйони життів Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
0м/с
78%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Європейські лідери прибули до Києва у четверту річницю вторгнення рфPhoto24 лютого, 07:05 • 25405 перегляди
У Києві відбудуться засідання Коаліції охочих та саміт "Україна - країни Північної Європи та Балтії" 24 лютого, 07:43 • 5034 перегляди
Федоров озвучив "план війни" та назвав три цілі МіноборониVideo24 лютого, 09:17 • 14319 перегляди
Британія оголосила про найбільший пакет санкцій проти рф - до 300 нових обмежень24 лютого, 09:44 • 19008 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto12:26 • 9934 перегляди
Публікації
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
12:55 • 15344 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 28168 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 47330 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 66566 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 69613 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кір Стармер
Блогери
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Франція
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto14:59 • 2694 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto12:26 • 10039 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 25427 перегляди
Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчяVideo23 лютого, 20:42 • 23128 перегляди
Андрій Джеджула охрестив доньку Емілію та вперше показав її обличчяVideo23 лютого, 16:51 • 23901 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
Starlink
Опалення

"Бульбашка ШІ" стає найбільшим занепокоєнням у кредитуванні - BofA

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Згідно з опитуванням Bank of America, 23% інвесторів вважають "бульбашку ШІ" головною проблемою, випереджаючи геополітику та помилки центробанків. Побоювання щодо нестійкого зростання інвестицій в ШІ перевищили занепокоєння щодо "бульбашки в кредитній сфері".

"Бульбашка ШІ" стає найбільшим занепокоєнням у кредитуванні - BofA

Уперше "бульбашка ШІ" стала найбільшим занепокоєнням для інвесторів у кредитні інструменти, згідно з опитуванням клієнтів Bank of America Corp., пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

"Мало хто турбується про геополітику або помилки в політиці центрального банку", - написали у вівторок у своїй записці стратеги Bank of America, включаючи Барнабі Мартіна.

Близько 23% респондентів з інвестиційним рейтингом назвали загрозу "бульбашки ШІ" своєю головною проблемою порівняно з 9% у попередньому опитуванні Bank of America у грудні, пише видання.

Згідно з опитуванням, побоювання з приводу потенційно нестійкого зростання інвестицій та оцінок компаній, які займаються ШІ, випередили "бульбашки в кредитній сфері" за значимістю. Побоювання з приводу торгової напруги та глобальної рецесії також розглядалися як найбільший ризик у 2025 році.

Інвестори, які працюють з інвестиційними облігаціями, підвищили свої прогнози щодо випуску облігацій великими компаніями до 285 мільярдів доларів цього року, що є "значним стрибком" порівняно з очікуваннями 210 мільярдів доларів у грудневому опитуванні.

"Проте інвестори більш оптимістично оцінюють майбутні масштаби технологічних змін: лише 10% кажуть, що їх найбільше турбує корпоративне старіння, спричинене ШІ", - написали стратеги.

Тим часом приплив коштів є основним фактором, що визначає рівень кредитних спредів, і достатній для компенсації послаблення облігацій, спричиненого ризиком, пов'язаним з ШІ, зазначили вони.

У лютневому опитуванні взяли участь 54 клієнти Bank of America, які працюють з високоприбутковими та високоякісними облігаціями, включаючи страхові компанії, пенсійні фонди та хедж-фонди.

Nvidia фіксує рекордний дохід у $57 млрд і заспокоює щодо "бульбашки" ШІ20.11.25, 11:59 • 3530 переглядiв

Юлія Шрамко

ТехнологіїФінанси
ШІ (штучний інтелект)
Bank of America
Bloomberg