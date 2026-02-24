$43.300.02
Эксклюзив
16:08 • 556 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
15:23 • 3120 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
14:55 • 6904 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
14:05 • 8088 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
12:55 • 15434 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
12:04 • 11989 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 28226 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
24 февраля, 08:57 • 20680 просмотра
Украина готова действовать конструктивно на фоне спора по "Дружбе" с Венгрией, есть реалистичные решения - глава МИД
24 февраля, 08:32 • 18797 просмотра
Европейские лидеры направили послания поддержки Украине в годовщину вторжения рф - что в заявленияхPhoto
Эксклюзив
24 февраля, 07:45 • 18220 просмотра
"Он умер у меня на руках в российском плену" - четыре года большой войны, изменившей миллионы жизнейPhoto
"Пузырь ИИ" становится главным беспокойством в кредитовании - BofA

Киев • УНН

 • 130 просмотра

Согласно опросу Bank of America, 23% инвесторов считают «пузырь ИИ» главной проблемой, опережая геополитику и ошибки центробанков. Опасения по поводу неустойчивого роста инвестиций в ИИ превысили беспокойство по поводу «пузыря в кредитной сфере».

"Пузырь ИИ" становится главным беспокойством в кредитовании - BofA

Впервые "пузырь ИИ" стал самым большим беспокойством для инвесторов в кредитные инструменты, согласно опросу клиентов Bank of America Corp., пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

"Мало кто беспокоится о геополитике или ошибках в политике центрального банка", - написали во вторник в своей записке стратеги Bank of America, включая Барнаби Мартина.

Около 23% респондентов с инвестиционным рейтингом назвали угрозу "пузыря ИИ" своей главной проблемой по сравнению с 9% в предыдущем опросе Bank of America в декабре, пишет издание.

Согласно опросу, опасения по поводу потенциально неустойчивого роста инвестиций и оценок компаний, занимающихся ИИ, опередили "пузыри в кредитной сфере" по значимости. Опасения по поводу торговой напряженности и глобальной рецессии также рассматривались как самый большой риск в 2025 году.

Инвесторы, работающие с инвестиционными облигациями, повысили свои прогнозы по выпуску облигаций крупными компаниями до 285 миллиардов долларов в этом году, что является "значительным скачком" по сравнению с ожиданиями в 210 миллиардов долларов в декабрьском опросе.

"Однако инвесторы более оптимистично оценивают будущие масштабы технологических изменений: лишь 10% говорят, что их больше всего беспокоит корпоративное старение, вызванное ИИ", - написали стратеги.

Тем временем приток средств является основным фактором, определяющим уровень кредитных спредов, и достаточен для компенсации ослабления облигаций, вызванного риском, связанным с ИИ, отметили они.

В февральском опросе приняли участие 54 клиента Bank of America, работающие с высокодоходными и высококачественными облигациями, включая страховые компании, пенсионные фонды и хедж-фонды.

Юлия Шрамко

