"Пузырь ИИ" становится главным беспокойством в кредитовании - BofA
Киев • УНН
Согласно опросу Bank of America, 23% инвесторов считают «пузырь ИИ» главной проблемой, опережая геополитику и ошибки центробанков. Опасения по поводу неустойчивого роста инвестиций в ИИ превысили беспокойство по поводу «пузыря в кредитной сфере».
Впервые "пузырь ИИ" стал самым большим беспокойством для инвесторов в кредитные инструменты, согласно опросу клиентов Bank of America Corp., пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
"Мало кто беспокоится о геополитике или ошибках в политике центрального банка", - написали во вторник в своей записке стратеги Bank of America, включая Барнаби Мартина.
Около 23% респондентов с инвестиционным рейтингом назвали угрозу "пузыря ИИ" своей главной проблемой по сравнению с 9% в предыдущем опросе Bank of America в декабре, пишет издание.
Согласно опросу, опасения по поводу потенциально неустойчивого роста инвестиций и оценок компаний, занимающихся ИИ, опередили "пузыри в кредитной сфере" по значимости. Опасения по поводу торговой напряженности и глобальной рецессии также рассматривались как самый большой риск в 2025 году.
Инвесторы, работающие с инвестиционными облигациями, повысили свои прогнозы по выпуску облигаций крупными компаниями до 285 миллиардов долларов в этом году, что является "значительным скачком" по сравнению с ожиданиями в 210 миллиардов долларов в декабрьском опросе.
"Однако инвесторы более оптимистично оценивают будущие масштабы технологических изменений: лишь 10% говорят, что их больше всего беспокоит корпоративное старение, вызванное ИИ", - написали стратеги.
Тем временем приток средств является основным фактором, определяющим уровень кредитных спредов, и достаточен для компенсации ослабления облигаций, вызванного риском, связанным с ИИ, отметили они.
В февральском опросе приняли участие 54 клиента Bank of America, работающие с высокодоходными и высококачественными облигациями, включая страховые компании, пенсионные фонды и хедж-фонды.
Nvidia фиксирует рекордный доход в $57 млрд и успокаивает насчет "пузыря" ИИ20.11.25, 11:59 • 3530 просмотров