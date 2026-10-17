KFC відмовляється від Pepsi на користь Coca-Cola: PepsiCo може втратити $500 мільйонів на рік
Київ • УНН
KFC у США замінить Pepsi на Coca-Cola. PepsiCo може втратити близько $500 млн щорічних продажів і частину ресторанних партнерств.
Американська мережа ресторанів швидкого харчування KFC вирішила відмовитися від напоїв Pepsi та перейти на продукцію Coca-Cola у своїх закладах у США. Аналітики прогнозують, що через втрату багаторічного партнера PepsiCo може недоотримувати близько $500 мільйонів щорічних продажів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
За оцінками аналітиків Bank of America, розрив співпраці з KFC може призвести до скорочення продажів концентратів напоїв Pepsi у Північній Америці приблизно на 3%. Водночас Coca-Cola завдяки новому партнерству може збільшити відповідний показник на 2,5%.
Рішення KFC стало додатковим викликом для PepsiCo, яка вже стикається зі слабким попитом та зростанням витрат на північноамериканському ринку. Відновлення прибутковості компанії відбувається повільніше, ніж очікувалося, через що вона змушена посилювати скорочення витрат.
Чому втрата KFC може стати проблемою для PepsiCo
Аналітики Jefferies вважають, що головна загроза для PepsiCo полягає не стільки у фінансових втратах, скільки в послабленні позицій бренду та можливому перегляді інших багаторічних контрактів із ресторанними мережами.
Те, що давній клієнт Pepsi переходить до конкурента, ставить питання, чи можуть тепер змінити постачальника й інші партнери, які раніше здавалися недоступними
Засновник незалежного креативного агентства Joint Річард Ексон також вважає, що інвестори сприймають рішення KFC насамперед як сигнал про зміну конкурентних позицій на ринку, а не як критичну фінансову втрату для PepsiCo.
Таким чином, перехід KFC на Coca-Cola може мати ширші наслідки для американського ринку безалкогольних напоїв, оскільки привертає увагу до стабільності інших партнерств PepsiCo з великими ресторанними мережами.
Рідкісний комп'ютер Apple із підписом Возняка продали за рекордні $1,15 млн16.10.26, 16:19 • 21293 перегляди