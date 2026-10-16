Рідкісний комп'ютер Apple із підписом Возняка продали за рекордні $1,15 млн
Київ • УНН
Apple-1 Hatfield 1976 року продали на Bonhams за рекордні $1,15 млн. Комп’ютер працює та має підпис Стіва Возняка і лист Джобса.
Один із найрідкісніших комп'ютерів в історії Apple пішов з молотка на аукціоні Bonhams у Нью-Йорку. Наприкінці аукціону 14 жовтня залишилося двоє учасників, які продовжували торгуватися, поки ціна не досягла $1,15 млн — це рекорд для серійного Apple-1, передає УНН із посиланням на Bild.
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Як повідомляє ЗМІ, комп'ютер під назвою Hatfield був випущений у 1976 році - в рік заснування Apple. Він зберіг працездатність, а на його платі стоїть підпис співзасновника компанії Стіва Возняка.
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Разом із пристроєм покупець отримав лист Стіва Джобса, написаний у січні 1978 року. Тоді Джобс запропонував початковому власнику комп'ютера Фреду Хетфілду обміняти його на плату новітньої моделі Apple II з 4 кілобайтами пам'яті. Хетфілд відмовився і зберіг історичний екземпляр.
Apple-1 був першим продуктом компанії. Комп'ютер продавався у вигляді зібраної плати, до якої користувач підключав клавіатуру та монітор. За даними реєстру Apple-1, підтверджено існування 94 екземплярів цієї моделі. Аукціонний будинок Bonhams вважає, що збереглося менше 75 комп'ютерів, причому справних ще менше. До торгів вартість Hatfield оцінювали в $500-800 тис., але в підсумку сума значно перевищила верхню межу прогнозу.
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