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Редкий компьютер Apple с подписью Возняка продали за рекордные $1,15 млн

Киев • УНН

 • 21467 просмотра

Apple-1 Hatfield 1976 года продали на Bonhams за рекордные $1,15 млн. Компьютер работает и имеет подпись Стива Возняка и письмо Джобса.

Редкий компьютер Apple с подписью Возняка продали за рекордные $1,15 млн

Один из самых редких компьютеров в истории Apple ушел с молотка на аукционе Bonhams в Нью-Йорке. К концу аукциона 14 октября осталось двое участников, которые продолжали торговаться, пока цена не достигла $1,15 млн — это рекорд для серийного Apple-1, передает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

Как сообщает СМИ, компьютер под названием Hatfield был выпущен в 1976 году — в год основания Apple. Он сохранил работоспособность, а на его плате стоит подпись сооснователя компании Стива Возняка.

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Вместе с устройством покупатель получил письмо Стива Джобса, написанное в январе 1978 года. Тогда Джобс предложил первоначальному владельцу компьютера Фреду Хетфилду обменять его на плату новейшей модели Apple II с 4 килобайтами памяти. Хетфилд отказался и сохранил исторический экземпляр.

Apple-1 был первым продуктом компании. Компьютер продавался в виде собранной платы, к которой пользователь подключал клавиатуру и монитор. Согласно данным реестра Apple-1, подтверждено существование 94 экземпляров этой модели. Аукционный дом Bonhams считает, что сохранилось менее 75 компьютеров, причем исправных еще меньше. До торгов стоимость Hatfield оценивали в $500–800 тыс., но в итоге сумма значительно превысила верхнюю границу прогноза.

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Антонина Туманова

ТехнологииУНН Lite
Бильд
Нью-Йорк
Apple Inc.