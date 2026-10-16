Редкий компьютер Apple с подписью Возняка продали за рекордные $1,15 млн
Киев • УНН
Apple-1 Hatfield 1976 года продали на Bonhams за рекордные $1,15 млн. Компьютер работает и имеет подпись Стива Возняка и письмо Джобса.
Один из самых редких компьютеров в истории Apple ушел с молотка на аукционе Bonhams в Нью-Йорке. К концу аукциона 14 октября осталось двое участников, которые продолжали торговаться, пока цена не достигла $1,15 млн — это рекорд для серийного Apple-1, передает УНН со ссылкой на Bild.
Детали
Как сообщает СМИ, компьютер под названием Hatfield был выпущен в 1976 году — в год основания Apple. Он сохранил работоспособность, а на его плате стоит подпись сооснователя компании Стива Возняка.
Украинка Таня Муиньо стала режиссёром новой рекламной кампании Apple для iPhone 18 Pro22.09.26, 20:19 • 21640 просмотров
Вместе с устройством покупатель получил письмо Стива Джобса, написанное в январе 1978 года. Тогда Джобс предложил первоначальному владельцу компьютера Фреду Хетфилду обменять его на плату новейшей модели Apple II с 4 килобайтами памяти. Хетфилд отказался и сохранил исторический экземпляр.
Apple-1 был первым продуктом компании. Компьютер продавался в виде собранной платы, к которой пользователь подключал клавиатуру и монитор. Согласно данным реестра Apple-1, подтверждено существование 94 экземпляров этой модели. Аукционный дом Bonhams считает, что сохранилось менее 75 компьютеров, причем исправных еще меньше. До торгов стоимость Hatfield оценивали в $500–800 тыс., но в итоге сумма значительно превысила верхнюю границу прогноза.
Купленную за $30 найденную в "темном углу" картину продали на аукционе за $1,35 млн05.10.26, 17:03 • 37286 просмотров