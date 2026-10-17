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KFC отказывается от Pepsi в пользу Coca-Cola: PepsiCo может потерять $500 миллионов в год

Киев • УНН

 • 7618 просмотра

KFC в США заменит Pepsi на Coca-Cola. PepsiCo может потерять около $500 млн ежегодных продаж и часть ресторанных партнёрств.

KFC отказывается от Pepsi в пользу Coca-Cola: PepsiCo может потерять $500 миллионов в год

Американская сеть ресторанов быстрого питания KFC решила отказаться от напитков Pepsi и перейти на продукцию Coca-Cola в своих заведениях в США. Аналитики прогнозируют, что из-за потери многолетнего партнера PepsiCo может недополучать около $500 миллионов ежегодных продаж. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По оценкам аналитиков Bank of America, разрыв сотрудничества с KFC может привести к сокращению продаж концентратов напитков Pepsi в Северной Америке примерно на 3%. В то же время Coca-Cola благодаря новому партнерству может увеличить соответствующий показатель на 2,5%.

Решение KFC стало дополнительным вызовом для PepsiCo, которая уже сталкивается со слабым спросом и ростом расходов на североамериканском рынке. Восстановление прибыльности компании происходит медленнее, чем ожидалось, из-за чего она вынуждена усиливать сокращение расходов.

Почему потеря KFC может стать проблемой для PepsiCo

Аналитики Jefferies считают, что главная угроза для PepsiCo заключается не столько в финансовых потерях, сколько в ослаблении позиций бренда и возможном пересмотре других многолетних контрактов с ресторанными сетями.

То, что давний клиент Pepsi переходит к конкуренту, ставит вопрос о том, могут ли теперь сменить поставщика и другие партнеры, которые ранее казались недоступными

– отметили эксперты Jefferies.

Основатель независимого креативного агентства Joint Ричард Эксон также считает, что инвесторы воспринимают решение KFC прежде всего как сигнал об изменении конкурентных позиций на рынке, а не как критическую финансовую потерю для PepsiCo.

Таким образом, переход KFC на Coca-Cola может иметь более широкие последствия для американского рынка безалкогольных напитков, поскольку привлекает внимание к стабильности других партнерств PepsiCo с крупными ресторанными сетями.

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Степан Гафтко

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