Літієвий ринок вибухнув: закриття гігантської шахти CATL в Китаї спричинило ціновий стрибок
Київ • УНН
Ціни на літій та акції виробників акумуляторів різко зросли після зупинки ключової шахти CATL у провінції Цзянсі. Це закриття, що триватиме щонайменше три місяці, охоплює до 6% світового видобутку літію.
Ціни на літій та акції світових виробників акумуляторів різко підскочили після того, як найбільший у світі виробник батарей – китайська CATL – оголосив про зупинку роботи своєї ключової шахти в провінції Цзянсі. Закриття об’єкта, що забезпечує до 6% глобального видобутку металу, розпалило спекуляції про масштабніші обмеження у секторі з боку Пекіна. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
У понеділок світовий ринок літію пережив один із найрізкіших злетів останніх місяців. Поштовхом стало офіційне підтвердження з боку Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) про зупинку видобутку на шахті Jianxiawo – найбільшому об’єкті у китайському літієвому центрі Ічунь.
Закриття, яке, за попередніми даними, триватиме щонайменше три місяці, пов’язане з завершенням терміну дії ліцензії на видобуток корисних копалин.
Попри заяви компанії, що цей крок не матиме значного впливу на її виробництво акумуляторів, ринок відреагував бурхливо:
- Tianqi Lithium Corp. у Гонконзі зросла на 19%;
- Ganfeng Lithium Group Co. додала 21%,ф’ючерси на карбонат літію на біржі Гуанчжоу досягли денного ліміту зростання у 8%.
За оцінками Bank of America, на шахту CATL припадає близько 6% світового видобутку літію, а на інші підприємства в регіоні – ще 5%. Це означає, що будь-які подальші обмеження з боку уряду можуть відчутно вплинути на глобальні поставки металу, критично важливого для виробництва електромобілів.
Деякі аналітики вбачають у рішенні Пекіна елемент кампанії проти "інволюції" – політики, спрямованої на боротьбу з надлишковими виробничими потужностями та стабілізацію цін на сировину.
Це може бути частиною ширшої стратегії збереження стратегічних ресурсів і контролю за темпами зростання галузі
Водночас, за даними Asian Metal Inc., спотові ціни на карбонат літію в Китаї піднялися на 3% – до 75 500 юанів за тонну, а на електронних платформах із поставкою в листопад перевищили 85 000 юанів.
Закриття шахти в Ічуні може стати сигналом для глобальної індустрії акумуляторів: попри надлишок пропозиції на ринку, політичні та регуляторні фактори здатні миттєво змінити баланс сил і відправити ціни у стрімке зростання.
Нафта дешевшає на тлі очікувань переговорів США та рф щодо війни в Україні11.08.25, 08:34 • 3324 перегляди