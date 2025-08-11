Літієвий ринок вибухнув: закриття гігантської шахти CATL в Китаї спричинило ціновий стрибок

$41.390.07
Ексклюзив
10:23 • 9580 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
09:52 • 11961 перегляди
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ ЗимиPhoto
Ексклюзив
07:41 • 51897 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
06:00 • 78944 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
05:15 • 81676 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18 • 59955 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 109960 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 192940 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 128194 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 293187 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
Теги
Автори
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

"Це було б накращим рішенням": віцепрем'єр Польщі - про запрошення Зеленського на зустріч Трампа з путіним
"Глухий кут" для обох чи дипломатична перемога путіна: експерти FT - про зустріч лідерів США та рф на Алясці
Трамп на переговорах із путіним діятиме з позиції миру через силу - Маркарова
Секретна служба США орендувала будинок на Алясці для зустрічі Трампа і путіна - NYT
Президент Азербайджану Алієв виділив $2 млн на допомогу для України
Як подорожувати з немовлятами літаком комфортно і безпечно
Саботаж у суді? Як Кузьміних та адвокати зірвали понад половину засідань у справі про хабар
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
10:23 • 9580 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умови
Ексклюзив
07:41 • 51898 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпня
Ексклюзив
06:00 • 78944 перегляди
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Володимир Зеленський
Сергій Лещенко
Марк Рютте
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Німеччина
Львівська область
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильстві
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихідними
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлет
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світу
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм
Ґардіан
Х-101
Facebook
Eurofighter Typhoon
The New York Times

Літієвий ринок вибухнув: закриття гігантської шахти CATL в Китаї спричинило ціновий стрибок

Київ • УНН

 • 1618 перегляди

Ціни на літій та акції виробників акумуляторів різко зросли після зупинки ключової шахти CATL у провінції Цзянсі. Це закриття, що триватиме щонайменше три місяці, охоплює до 6% світового видобутку літію.

Літієвий ринок вибухнув: закриття гігантської шахти CATL в Китаї спричинило ціновий стрибок

Ціни на літій та акції світових виробників акумуляторів різко підскочили після того, як найбільший у світі виробник батарей – китайська CATL – оголосив про зупинку роботи своєї ключової шахти в провінції Цзянсі. Закриття об’єкта, що забезпечує до 6% глобального видобутку металу, розпалило спекуляції про масштабніші обмеження у секторі з боку Пекіна. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

У понеділок світовий ринок літію пережив один із найрізкіших злетів останніх місяців. Поштовхом стало офіційне підтвердження з боку Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) про зупинку видобутку на шахті Jianxiawo – найбільшому об’єкті у китайському літієвому центрі Ічунь.

Закриття, яке, за попередніми даними, триватиме щонайменше три місяці, пов’язане з завершенням терміну дії ліцензії на видобуток корисних копалин.

Попри заяви компанії, що цей крок не матиме значного впливу на її виробництво акумуляторів, ринок відреагував бурхливо:

  • Tianqi Lithium Corp. у Гонконзі зросла на 19%;
    • Ganfeng Lithium Group Co. додала 21%,ф’ючерси на карбонат літію на біржі Гуанчжоу досягли денного ліміту зростання у 8%.

      За оцінками Bank of America, на шахту CATL припадає близько 6% світового видобутку літію, а на інші підприємства в регіоні – ще 5%. Це означає, що будь-які подальші обмеження з боку уряду можуть відчутно вплинути на глобальні поставки металу, критично важливого для виробництва електромобілів.

      Деякі аналітики вбачають у рішенні Пекіна елемент кампанії проти "інволюції" – політики, спрямованої на боротьбу з надлишковими виробничими потужностями та стабілізацію цін на сировину.

      Це може бути частиною ширшої стратегії збереження стратегічних ресурсів і контролю за темпами зростання галузі

      – зазначають у Citigroup.

      Водночас, за даними Asian Metal Inc., спотові ціни на карбонат літію в Китаї піднялися на 3% – до 75 500 юанів за тонну, а на електронних платформах із поставкою в листопад перевищили 85 000 юанів.

      Закриття шахти в Ічуні може стати сигналом для глобальної індустрії акумуляторів: попри надлишок пропозиції на ринку, політичні та регуляторні фактори здатні миттєво змінити баланс сил і відправити ціни у стрімке зростання.

      Нафта дешевшає на тлі очікувань переговорів США та рф щодо війни в Україні11.08.25, 08:34 • 3324 перегляди

      Степан Гафтко

      ЕкономікаНовини Світу
      Bank of America
      Bloomberg
      Китай