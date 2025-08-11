Литиевый рынок взорвался: закрытие гигантской шахты CATL в Китае вызвало ценовой скачок

$41.390.07
48.190.08
ukenru
Эксклюзив
10:23 • 1994 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
09:52 • 7410 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
07:41 • 46527 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
06:00 • 73664 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
05:15 • 77306 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 58433 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 108994 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 191320 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 127930 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 293022 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
7м/с
44%
752мм
Популярные новости
«Шахтер» получил ошеломляющее предложение по Кевину: сколько стоит бразильский вингер11 августа, 00:54 • 40101 просмотра
«Это было бы лучшим решением»: вице-премьер Польши – о приглашении Зеленского на встречу Трампа с путиным11 августа, 01:27 • 38409 просмотра
«Тупик» для обоих или дипломатическая победа Путина: эксперты FT о встрече лидеров США и РФ на Аляске11 августа, 01:59 • 22247 просмотра
Трамп на переговорах с Путиным будет действовать с позиции мира через силу - Маркарова11 августа, 03:04 • 42909 просмотра
Секретная служба США арендовала дом на Аляске для встречи Трампа и Путина - NYT06:46 • 65614 просмотра
публикации
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взяткеPhoto10:29 • 938 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
10:23 • 2022 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
07:41 • 46550 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
Эксклюзив
06:00 • 73688 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе05:15 • 77324 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Владимир Зеленский
Сергей Лещенко
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Германия
Львовская область
Реклама
УНН Lite
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 78541 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 191323 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 344679 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 247922 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 256205 просмотра
Актуальное
Хранитель
Х-101
Facebook
Еврофайтер Тайфун
Нью-Йорк Таймс

Литиевый рынок взорвался: закрытие гигантской шахты CATL в Китае вызвало ценовой скачок

Киев • УНН

 • 1456 просмотра

Цены на литий и акции производителей аккумуляторов резко выросли после остановки ключевой шахты CATL в провинции Цзянси. Это закрытие, которое продлится не менее трех месяцев, охватывает до 6% мировой добычи лития.

Литиевый рынок взорвался: закрытие гигантской шахты CATL в Китае вызвало ценовой скачок

Цены на литий и акции мировых производителей аккумуляторов резко подскочили после того, как крупнейший в мире производитель батарей – китайская CATL – объявил об остановке работы своей ключевой шахты в провинции Цзянси. Закрытие объекта, обеспечивающего до 6% глобальной добычи металла, разожгло спекуляции о более масштабных ограничениях в секторе со стороны Пекина. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

В понедельник мировой рынок лития пережил один из самых резких взлетов последних месяцев. Толчком стало официальное подтверждение со стороны Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) об остановке добычи на шахте Jianxiawo – крупнейшем объекте в китайском литиевом центре Ичунь.

Закрытие, которое, по предварительным данным, продлится не менее трех месяцев, связано с истечением срока действия лицензии на добычу полезных ископаемых.

Несмотря на заявления компании, что этот шаг не окажет значительного влияния на ее производство аккумуляторов, рынок отреагировал бурно:

  • Tianqi Lithium Corp. в Гонконге выросла на 19%;
    • Ganfeng Lithium Group Co. прибавила 21%, фьючерсы на карбонат лития на бирже Гуанчжоу достигли дневного лимита роста в 8%.

      По оценкам Bank of America, на шахту CATL приходится около 6% мировой добычи лития, а на другие предприятия в регионе – еще 5%. Это означает, что любые дальнейшие ограничения со стороны правительства могут ощутимо повлиять на глобальные поставки металла, критически важного для производства электромобилей.

      Некоторые аналитики видят в решении Пекина элемент кампании против "инволюции" – политики, направленной на борьбу с избыточными производственными мощностями и стабилизацию цен на сырье.

      Это может быть частью более широкой стратегии сохранения стратегических ресурсов и контроля за темпами роста отрасли

      – отмечают в Citigroup.

      В то же время, по данным Asian Metal Inc., спотовые цены на карбонат лития в Китае поднялись на 3% – до 75 500 юаней за тонну, а на электронных платформах с поставкой в ноябрь превысили 85 000 юаней.

      Закрытие шахты в Ичуне может стать сигналом для глобальной индустрии аккумуляторов: несмотря на избыток предложения на рынке, политические и регуляторные факторы способны мгновенно изменить баланс сил и отправить цены в стремительный рост.

      Нефть дешевеет на фоне ожиданий переговоров США и рф по войне в Украине11.08.25, 08:34 • 3304 просмотра

      Степан Гафтко

      ЭкономикаНовости Мира
      Банк Америки
      Bloomberg L.P.
      Китай