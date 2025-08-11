Литиевый рынок взорвался: закрытие гигантской шахты CATL в Китае вызвало ценовой скачок

Цены на литий и акции мировых производителей аккумуляторов резко подскочили после того, как крупнейший в мире производитель батарей – китайская CATL – объявил об остановке работы своей ключевой шахты в провинции Цзянси. Закрытие объекта, обеспечивающего до 6% глобальной добычи металла, разожгло спекуляции о более масштабных ограничениях в секторе со стороны Пекина. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

В понедельник мировой рынок лития пережил один из самых резких взлетов последних месяцев. Толчком стало официальное подтверждение со стороны Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) об остановке добычи на шахте Jianxiawo – крупнейшем объекте в китайском литиевом центре Ичунь.

Закрытие, которое, по предварительным данным, продлится не менее трех месяцев, связано с истечением срока действия лицензии на добычу полезных ископаемых.

Несмотря на заявления компании, что этот шаг не окажет значительного влияния на ее производство аккумуляторов, рынок отреагировал бурно:

Tianqi Lithium Corp. в Гонконге выросла на 19%;

Ganfeng Lithium Group Co. прибавила 21%, фьючерсы на карбонат лития на бирже Гуанчжоу достигли дневного лимита роста в 8%.

По оценкам Bank of America, на шахту CATL приходится около 6% мировой добычи лития, а на другие предприятия в регионе – еще 5%. Это означает, что любые дальнейшие ограничения со стороны правительства могут ощутимо повлиять на глобальные поставки металла, критически важного для производства электромобилей.

Некоторые аналитики видят в решении Пекина элемент кампании против "инволюции" – политики, направленной на борьбу с избыточными производственными мощностями и стабилизацию цен на сырье.

Это может быть частью более широкой стратегии сохранения стратегических ресурсов и контроля за темпами роста отрасли – отмечают в Citigroup.

В то же время, по данным Asian Metal Inc., спотовые цены на карбонат лития в Китае поднялись на 3% – до 75 500 юаней за тонну, а на электронных платформах с поставкой в ноябрь превысили 85 000 юаней.

Закрытие шахты в Ичуне может стать сигналом для глобальной индустрии аккумуляторов: несмотря на избыток предложения на рынке, политические и регуляторные факторы способны мгновенно изменить баланс сил и отправить цены в стремительный рост.

Нефть дешевеет на фоне ожиданий переговоров США и рф по войне в Украине