Нафта дешевшає на тлі очікувань переговорів США та рф щодо війни в Україні

Ціни на нафту впали у понеділок на азійських торгах, продовживши зниження більш ніж на 4% минулого тижня, на тлі того, як інвестори очікували на результати переговорів між США та росією щодо війни рф проти України, які пройдуть пізніше цього тижня, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 33 центи, або 0,5%, до $66,26 за барель до 04:30 за Гринвічем (07:30 за Києвом), тоді як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate впали на 39 центів до $63,49.

Очікування можливого зняття санкцій, що обмежують постачання російської нафти на світові ринки, посилилися після того, як президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що зустрінеться з главою кремля володимиром путіним 15 серпня на Алясці для переговорів щодо припинення війни в Україні.

кремль використовує саміт на Алясці для розколу США та Європи - ISW

Переговори почнуться після посилення тиску США на росію, що підвищує ймовірність посилення санкцій проти москви у разі нездатності досягти мирної угоди.

"Якщо мирні переговори зайдуть у глухий кут, а конфлікт затягнеться, ринок може швидко перейти на бичачий тренд, що потенційно може спровокувати різке зростання цін на нафту", - вважає Сугандха Сачдева з нью-делійської дослідницької компанії SS WealthStreet.

Трамп встановив дедлайн - минулої п'ятниці - для рф, яка вторглася в Україну в лютому 2022 року, щоб погодитися на мир, інакше покупці її нафти зіткнуться з додатковими санкціями. Водночас Вашингтон чинить тиск на Індію, вимагаючи скоротити закупівлю російської нафти.

Консалтингова компанія Energy Aspect оцінила, що індійські нафтопереробні заводи вже закупили 5 мільйонів барелів нафти WTI для поставок у серпні, з можливістю додаткових 5 мільйонів барелів залежно від результатів тендеру та 5 мільйонів барелів для постачання у вересні.

Арбітраж по WTI в Азії залишається відкритим, і Індія, ймовірно, продовжить закуповувати американську нафту, повідомляє Energy Aspect у щотижневому огляді.

Індія скорочує закупівлі російської нафти, знижка на Urals поглиблюється

Очікується, що підвищення Трампом мит на імпорт з десятків країн, що набуло чинності в четвер, негативно позначиться на економічній активності, на тлі того, як воно призводить до змін у ланцюжках постачання та сприяє зростанню інфляції.

На тлі похмурих економічних прогнозів ціна на нафту марки Brent впала на 4,4% за тиждень, що завершився в п'ятницю, а ціна на нафту WTI - на 5,1%.

"Короткострокова динаміка залежатиме від кількох ключових подій, включаючи зустріч президентів США та росії 15 серпня, майбутні виступи представників ФРС та публікацію даних про індекс споживчих цін США", за словами Сачдева.

Окрім того, дані Національного бюро статистики (NBS), опубліковані в суботу, показали, що ціни виробників у Китаї в липні впали більше, ніж очікувалося, у той час як споживчі ціни залишилися на колишньому рівні, що, як вказано, підкреслює ступінь впливу слабкого внутрішнього попиту та торговельної невизначеності, що зберігається, на споживчі та ділові настрої.

Китай захищає імпорт російської нафти на тлі можливих мит США - Bloomberg