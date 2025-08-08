Китай захищає імпорт російської нафти на тлі можливих мит США - Bloomberg

Влада Китаю виправдовує імпорт російської нафти на тлі мит, накладених на Індію з боку США за купівлю енергоносіїв з рф. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

У зовнішньополітичному відомстві Піднебесної заявили, що Китай "має право на нормальне економічне, торгівельне та енергетичне співробітництво з усіма країнами світу, включаючи росію". Там додали, що Пекін продовжить "вживати розумних заходів з енергетичної безпеки відповідно до наших національних інтересів".

Додатково

Дональд Трамп заявив на початку цього тижня, що може покарати Китай додатковими митами за закупівлю російської нафти. Він сказав, що "це може статися".

Хоча Трамп попередив про закупівлі Китаєм російської нафти, його головний радник Пітер Наварро применшив ймовірність введення нових мит на китайський експорт. Він заявив, що підвищення мит "може зашкодити США".

Також повідомляється, що в липні імпорт Китаю з росії зріс до трохи більше 10 мільярдів доларів - найвищого рівня з березня. Однак в цілому за цей рік імпорт з росії все ще знизився на 7,7% порівняно з аналогічним періодом 2024 року, повідомляє Bloomberg.

Нагадаємо

Ціни на нафту зросли на 1% після скорочення запасів у США та зростання експорту. Макроекономічна невизначеність через американські мита на індійські товари обмежує зростання.