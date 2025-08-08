$41.460.15
15:03 • 5042 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
14:38 • 21679 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
13:00 • 36149 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
12:43 • 27016 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
10:49 • 56895 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 53314 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
8 августа, 09:33 • 41711 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
8 августа, 09:21 • 34050 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 68229 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
8 августа, 07:40 • 24971 просмотра
Парламент может рассмотреть легализацию криптовалюты уже на следующей неделе - нардеп
Китай защищает импорт российской нефти на фоне возможных пошлин США - Bloomberg

Киев • УНН

 • 860 просмотра

Китай оправдывает импорт российской нефти, ссылаясь на право на экономическое и энергетическое сотрудничество со всеми странами. Это происходит на фоне заявлений Дональда Трампа о возможных дополнительных пошлинах для Китая.

Китай защищает импорт российской нефти на фоне возможных пошлин США - Bloomberg

Власти Китая оправдывают импорт российской нефти на фоне пошлин, наложенных на Индию со стороны США за покупку энергоносителей из рф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Во внешнеполитическом ведомстве Поднебесной заявили, что Китай "имеет право на нормальное экономическое, торговое и энергетическое сотрудничество со всеми странами мира, включая россию". Там добавили, что Пекин продолжит "принимать разумные меры по энергетической безопасности в соответствии с нашими национальными интересами".

Дополнительно

Дональд Трамп заявил в начале этой недели, что может наказать Китай дополнительными пошлинами за закупку российской нефти. Он сказал, что "это может произойти".

Хотя Трамп предупредил о закупках Китаем российской нефти, его главный советник Питер Наварро преуменьшил вероятность введения новых пошлин на китайский экспорт. Он заявил, что повышение пошлин "может навредить США".

Также сообщается, что в июле импорт Китая из россии вырос до чуть более 10 миллиардов долларов - самого высокого уровня с марта. Однако в целом за этот год импорт из россии все еще снизился на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает Bloomberg.

Напомним

Цены на нефть выросли на 1% после сокращения запасов в США и роста экспорта. Макроэкономическая неопределенность из-за американских пошлин на индийские товары ограничивает рост.

Евгений Устименко

