Китай защищает импорт российской нефти на фоне возможных пошлин США - Bloomberg
Киев • УНН
Китай оправдывает импорт российской нефти, ссылаясь на право на экономическое и энергетическое сотрудничество со всеми странами. Это происходит на фоне заявлений Дональда Трампа о возможных дополнительных пошлинах для Китая.
Власти Китая оправдывают импорт российской нефти на фоне пошлин, наложенных на Индию со стороны США за покупку энергоносителей из рф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Во внешнеполитическом ведомстве Поднебесной заявили, что Китай "имеет право на нормальное экономическое, торговое и энергетическое сотрудничество со всеми странами мира, включая россию". Там добавили, что Пекин продолжит "принимать разумные меры по энергетической безопасности в соответствии с нашими национальными интересами".
Дополнительно
Дональд Трамп заявил в начале этой недели, что может наказать Китай дополнительными пошлинами за закупку российской нефти. Он сказал, что "это может произойти".
Хотя Трамп предупредил о закупках Китаем российской нефти, его главный советник Питер Наварро преуменьшил вероятность введения новых пошлин на китайский экспорт. Он заявил, что повышение пошлин "может навредить США".
Также сообщается, что в июле импорт Китая из россии вырос до чуть более 10 миллиардов долларов - самого высокого уровня с марта. Однако в целом за этот год импорт из россии все еще снизился на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает Bloomberg.
Напомним
Цены на нефть выросли на 1% после сокращения запасов в США и роста экспорта. Макроэкономическая неопределенность из-за американских пошлин на индийские товары ограничивает рост.