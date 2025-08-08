Індія скорочує закупівлі російської нафти, знижка на Urals поглиблюється

$41.460.15
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
09:44 • 28711 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
09:33 • 21814 перегляди
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
09:21 • 20298 перегляди
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
09:00 • 34698 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
07:40 • 20152 перегляди
Парламент може розглянути легалізацію крипти вже наступного тижня - нардеп
06:06 • 45648 перегляди
У скільки обійдеться зібрати дитину до школи: вартість базового набору у 2025 році
8 серпня, 04:04 • 51352 перегляди
Сьогодні прощаються з Вікторією Рощиною: деталі справи загиблої в російському полоні журналістки
7 серпня, 21:06 • 28742 перегляди
путін не повинен зустрічатися із Зеленським перед нашою зустріччю - Трамп
7 серпня, 15:56 • 97159 перегляди
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%
Перший прояв нової імперської політики кремля: в МЗС зробили заяву до роковин нападу рф на Грузію 8 серпня, 02:28 • 36899 перегляди
Україна та Румунія спільно будуватимуть міст через Тису 8 серпня, 02:56 • 28271 перегляди
Новий президент Польщі розпочав каденцію з конфлікту з Туском: причина в аеропорту 06:38 • 28399 перегляди
МАГАТЕ на підстанціях: нова місія виявила ризики для АЕС України 07:29 • 31194 перегляди
Стара техніка, нові виклики: що загрожує технічному ресурсу української авіації 08:20 • 36526 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлет 11:15 • 4084 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
09:00 • 34743 перегляди
Стара техніка, нові виклики: що загрожує технічному ресурсу української авіації08:20 • 36740 перегляди
У скільки обійдеться зібрати дитину до школи: вартість базового набору у 2025 році 06:06 • 45679 перегляди
Сьогодні прощаються з Вікторією Рощиною: деталі справи загиблої в російському полоні журналістки8 серпня, 04:04 • 51374 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Чернишов Олексій Михайлович
Олександр Сирський
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Індія
Франція
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 135651 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 152050 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 159573 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 149718 перегляди
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 159380 перегляди
Financial Times
Ґардіан
Fox News
Facebook
Мі-8

Індія скорочує закупівлі російської нафти, знижка на Urals поглиблюється

Київ • УНН

 • 420 перегляди

Індія зменшує закупівлі російської нафти Urals через ризик санкцій США, що призвело до падіння ціни на Urals. Країна переорієнтовується на американську та близькосхідну нафту, збільшуючи імпорт зі США.

Індія скорочує закупівлі російської нафти, знижка на Urals поглиблюється

Ціна на російську нафту Urals в Індії продовжує падіння. Дисконт до еталонного сорту NSD вже перевищив $5 за барель. Причина – зниження попиту з боку індійських НПЗ, які переорієнтовуються на американську та близькосхідну нафту на тлі ризику санкцій. Про це пише УНН із посиланням на kpler.

Деталі

Російська нафта Urals стрімко втрачає позиції на одному з головних ринків – в Індії. Державні нафтопереробні заводи країни почали скорочувати закупівлі, побоюючись вторинних санкцій від США у межах нових пакетів тиску на москву. Частина з них, за даними ринку, навіть розглядає можливість повністю припинити імпорт з росії.

Поточний дисконт на Urals перевищив $5 за барель, хоча ще два тижні тому ціна була майже на рівні з сортом NSD. Водночас кілька танкерів із російською нафтою вже кілька днів чекають на розвантаження в індійських портах Джамнагар і Вадінар.

Замість російських барелів індійські НПЗ починають активно купувати американську нафту WTI та суміші з Близького Сходу. Середньодобовий імпорт сирої нафти зі США зріс до 225 тис. барелів і може досягти 300 тис. барелів на день – найвищого рівня з 2021 року.

Нафтова торгівля між Індією та США вже сягнула $7,5 млрд на рік, з яких $6 млрд — це сирий ресурс. За очікуваннями ринку, майбутні торгові домовленості між Делі й Вашингтоном можуть передбачати формальне зобов’язання Індії збільшити імпорт американських енергоносіїв, подібно до європейської моделі.

Водночас заміна 37% частки ринку, яку росія займала в Індії, буде затратною. Тому аналітики не очікують повної відмови від Urals.

Однак вони ж визнають: ринок входить у фазу структурних змін, де американська та близькосхідна нафта витісняє російську.

Москва намагається компенсувати втрати – зменшення видобутку Urals на 180 тис. барелів на день до жовтня має звільнити додаткові обсяги для експорту. Проте невизначеність щодо нових санкцій США продовжує гальмувати попит.

Адміністрація Трампа прагне одночасно тиснути на росію та уникнути стрибка цін на нафту, аби знизити інфляцію всередині країни. Це створює складну рівновагу, у якій російська Urals може опинитися в програші.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп розпочав економічну атаку на покупців російської нафти, запроваджуючи 25% мита на товари з Індії. Це може дестабілізувати світові ринки та створити політичні ризики для самого Трампа.

Степан Гафтко

Дональд Трамп
Індія
Сполучені Штати Америки