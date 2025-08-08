Індія скорочує закупівлі російської нафти, знижка на Urals поглиблюється

Ціна на російську нафту Urals в Індії продовжує падіння. Дисконт до еталонного сорту NSD вже перевищив $5 за барель. Причина – зниження попиту з боку індійських НПЗ, які переорієнтовуються на американську та близькосхідну нафту на тлі ризику санкцій. Про це пише УНН із посиланням на kpler.

Деталі

Російська нафта Urals стрімко втрачає позиції на одному з головних ринків – в Індії. Державні нафтопереробні заводи країни почали скорочувати закупівлі, побоюючись вторинних санкцій від США у межах нових пакетів тиску на москву. Частина з них, за даними ринку, навіть розглядає можливість повністю припинити імпорт з росії.

Поточний дисконт на Urals перевищив $5 за барель, хоча ще два тижні тому ціна була майже на рівні з сортом NSD. Водночас кілька танкерів із російською нафтою вже кілька днів чекають на розвантаження в індійських портах Джамнагар і Вадінар.

Замість російських барелів індійські НПЗ починають активно купувати американську нафту WTI та суміші з Близького Сходу. Середньодобовий імпорт сирої нафти зі США зріс до 225 тис. барелів і може досягти 300 тис. барелів на день – найвищого рівня з 2021 року.

Нафтова торгівля між Індією та США вже сягнула $7,5 млрд на рік, з яких $6 млрд — це сирий ресурс. За очікуваннями ринку, майбутні торгові домовленості між Делі й Вашингтоном можуть передбачати формальне зобов’язання Індії збільшити імпорт американських енергоносіїв, подібно до європейської моделі.

Водночас заміна 37% частки ринку, яку росія займала в Індії, буде затратною. Тому аналітики не очікують повної відмови від Urals.

Однак вони ж визнають: ринок входить у фазу структурних змін, де американська та близькосхідна нафта витісняє російську.

Москва намагається компенсувати втрати – зменшення видобутку Urals на 180 тис. барелів на день до жовтня має звільнити додаткові обсяги для експорту. Проте невизначеність щодо нових санкцій США продовжує гальмувати попит.

Адміністрація Трампа прагне одночасно тиснути на росію та уникнути стрибка цін на нафту, аби знизити інфляцію всередині країни. Це створює складну рівновагу, у якій російська Urals може опинитися в програші.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп розпочав економічну атаку на покупців російської нафти, запроваджуючи 25% мита на товари з Індії. Це може дестабілізувати світові ринки та створити політичні ризики для самого Трампа.