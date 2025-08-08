$41.460.15
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Парламент может рассмотреть легализацию криптовалюты уже на следующей неделе - нардеп
Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: стоимость базового набора в 2025 году
Сегодня прощаются с Викторией Рощиной: детали дела погибшей в российском плену журналистки
Путин не должен встречаться с Зеленским до нашей встречи - Трамп
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%
Главная
политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
спорт
Культура
Лайфхак
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Индия сокращает закупки российской нефти, скидка на Urals углубляется

Киев • УНН

Индия сокращает закупки российской нефти Urals из-за риска санкций США, что привело к падению цены на Urals. Страна переориентируется на американскую и ближневосточную нефть, увеличивая импорт из США.

Цена на российскую нефть Urals в Индии продолжает падение. Дисконт к эталонному сорту NSD уже превысил $5 за баррель. Причина – снижение спроса со стороны индийских НПЗ, которые переориентируются на американскую и ближневосточную нефть на фоне риска санкций. Об этом пишет УНН со ссылкой на kpler.

Детали

Российская нефть Urals стремительно теряет позиции на одном из главных рынков – в Индии. Государственные нефтеперерабатывающие заводы страны начали сокращать закупки, опасаясь вторичных санкций от США в рамках новых пакетов давления на Москву. Часть из них, по данным рынка, даже рассматривает возможность полностью прекратить импорт из России.

Текущий дисконт на Urals превысил $5 за баррель, хотя еще две недели назад цена была почти на уровне с сортом NSD. В то же время несколько танкеров с российской нефтью уже несколько дней ждут разгрузки в индийских портах Джамнагар и Вадинар.

Вместо российских баррелей индийские НПЗ начинают активно покупать американскую нефть WTI и смеси с Ближнего Востока. Среднесуточный импорт сырой нефти из США вырос до 225 тыс. баррелей и может достичь 300 тыс. баррелей в день – самого высокого уровня с 2021 года.

Нефтяная торговля между Индией и США уже достигла $7,5 млрд в год, из которых $6 млрд — это сырой ресурс. По ожиданиям рынка, будущие торговые договоренности между Дели и Вашингтоном могут предусматривать формальное обязательство Индии увеличить импорт американских энергоносителей, подобно европейской модели.

В то же время замена 37% доли рынка, которую Россия занимала в Индии, будет затратной. Поэтому аналитики не ожидают полного отказа от Urals.

Однако они же признают: рынок входит в фазу структурных изменений, где американская и ближневосточная нефть вытесняет российскую.

Москва пытается компенсировать потери – уменьшение добычи Urals на 180 тыс. баррелей в день к октябрю должно освободить дополнительные объемы для экспорта. Однако неопределенность относительно новых санкций США продолжает тормозить спрос.

Администрация Трампа стремится одновременно давить на Россию и избежать скачка цен на нефть, чтобы снизить инфляцию внутри страны. Это создает сложное равновесие, в котором российская Urals может оказаться в проигрыше.

Напомним

Президент США Дональд Трамп начал экономическую атаку на покупателей российской нефти, вводя 25% пошлины на товары из Индии. Это может дестабилизировать мировые рынки и создать политические риски для самого Трампа.

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Дональд Трамп
Индия
Соединённые Штаты