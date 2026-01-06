$42.290.12
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 9628 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 29670 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 55954 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 34237 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 37756 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 41713 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 102645 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 70465 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 95559 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 99697 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
Публікації
Ексклюзиви
Золото стабілізувалося на рекордному рівні: ринок очікує дані з США та наслідки подій у Венесуелі

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Ціни на золото залишаються на рівні близько 4450 доларів за унцію після арешту Ніколаса Мадуро. Інвестори очікують звіт про зайнятість у США та прогнозують зростання ціни до $4900 – $5000 за унцію у 2026 році.

Золото стабілізувалося на рекордному рівні: ринок очікує дані з США та наслідки подій у Венесуелі

Ціни на золото зафіксувалися на рівні близько 4450 доларів за унцію після різкого зростання на 2,7% у попередню сесію. Сплеск вартості був спровокований арештом Ніколаса Мадуро та заявами президента США Дональда Трампа про намір встановити контроль над венесуельськими ресурсами. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Попри геополітичну нестабільність у Латинській Америці, інвестори змістили увагу на внутрішню статистику США. Ключовою подією тижня стане грудневий звіт про зайнятість (Non-Farm Payrolls), який традиційно визначає напрямок монетарної політики Федеральної резервної системи (ФРС).

Біткоїн оновив тритижневий максимум на тлі захоплення Ніколаса Мадуро силами США05.01.26, 07:30 • 5910 переглядiв

Президент ФРБ Міннеаполіса Ніл Кашкарі зазначив, що процентні ставки наразі близькі до нейтрального рівня, а подальші кроки регулятора повністю залежатимуть від свіжих економічних показників. Для золота, яке не приносить відсоткового доходу, низькі або стабільні ставки є сприятливим фактором.

Рекордні показники та прогнози

Минулий рік став для золота найкращим з 1979 року. Ряд рекордів було встановлено завдяки масовим закупівлям з боку центральних банків та припливу капіталу в золоті ETF.

Аналітики провідних банків, зокрема Goldman Sachs та Bank of America, прогнозують, що за умови подальшого зниження ставок ФРС та збереження геополітичних ризиків, ціна золота у 2026 році може протестувати позначку $4900 – $5000 за унцію.

Станом на 7:15 ранку в Сінгапурі ціна на золото трохи зросла на 0,1% до 4 451,22 долара за унцію. Срібло знизилося на 0,4% до 76,27 долара. Платина та паладій майже не змінилися.

Ціни на золото б’ють рекорди на тлі захоплення Мадуро спецслужбами США05.01.26, 03:26 • 3820 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Золото
Bank of America
Федеральна резервна система
Bloomberg
Венесуела
Дональд Трамп
Сінгапур
Сполучені Штати Америки