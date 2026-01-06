Золото стабілізувалося на рекордному рівні: ринок очікує дані з США та наслідки подій у Венесуелі
Київ • УНН
Ціни на золото залишаються на рівні близько 4450 доларів за унцію після арешту Ніколаса Мадуро. Інвестори очікують звіт про зайнятість у США та прогнозують зростання ціни до $4900 – $5000 за унцію у 2026 році.
Ціни на золото зафіксувалися на рівні близько 4450 доларів за унцію після різкого зростання на 2,7% у попередню сесію. Сплеск вартості був спровокований арештом Ніколаса Мадуро та заявами президента США Дональда Трампа про намір встановити контроль над венесуельськими ресурсами. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Попри геополітичну нестабільність у Латинській Америці, інвестори змістили увагу на внутрішню статистику США. Ключовою подією тижня стане грудневий звіт про зайнятість (Non-Farm Payrolls), який традиційно визначає напрямок монетарної політики Федеральної резервної системи (ФРС).
Президент ФРБ Міннеаполіса Ніл Кашкарі зазначив, що процентні ставки наразі близькі до нейтрального рівня, а подальші кроки регулятора повністю залежатимуть від свіжих економічних показників. Для золота, яке не приносить відсоткового доходу, низькі або стабільні ставки є сприятливим фактором.
Рекордні показники та прогнози
Минулий рік став для золота найкращим з 1979 року. Ряд рекордів було встановлено завдяки масовим закупівлям з боку центральних банків та припливу капіталу в золоті ETF.
Аналітики провідних банків, зокрема Goldman Sachs та Bank of America, прогнозують, що за умови подальшого зниження ставок ФРС та збереження геополітичних ризиків, ціна золота у 2026 році може протестувати позначку $4900 – $5000 за унцію.
Станом на 7:15 ранку в Сінгапурі ціна на золото трохи зросла на 0,1% до 4 451,22 долара за унцію. Срібло знизилося на 0,4% до 76,27 долара. Платина та паладій майже не змінилися.
