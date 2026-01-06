$42.290.12
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 9786 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 29878 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 56230 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 34409 просмотра
5 января, 12:32 • 37907 просмотра

Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 37907 просмотра
5 января, 09:38 • 41792 просмотра

Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 41792 просмотра
5 января, 09:07 • 102762 просмотра

Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 102762 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 70476 просмотра
4 января, 15:52 • 70476 просмотра

"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 95572 просмотра
4 января, 15:39 • 95572 просмотра

Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 99711 просмотра
4 января, 11:20 • 99711 просмотра

В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Золото стабилизировалось на рекордном уровне: рынок ожидает данные из США и последствия событий в Венесуэле

Киев • УНН

 • 146 просмотра

Цены на золото остаются на уровне около 4450 долларов за унцию после ареста Николаса Мадуро. Инвесторы ожидают отчет о занятости в США и прогнозируют рост цены до $4900 – $5000 за унцию в 2026 году.

Золото стабилизировалось на рекордном уровне: рынок ожидает данные из США и последствия событий в Венесуэле

Цены на золото зафиксировались на уровне около 4450 долларов за унцию после резкого роста на 2,7% в предыдущую сессию. Всплеск стоимости был спровоцирован арестом Николаса Мадуро и заявлениями президента США Дональда Трампа о намерении установить контроль над венесуэльскими ресурсами. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Несмотря на геополитическую нестабильность в Латинской Америке, инвесторы сместили внимание на внутреннюю статистику США. Ключевым событием недели станет декабрьский отчет о занятости (Non-Farm Payrolls), который традиционно определяет направление монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Биткойн обновил трехнедельный максимум на фоне захвата Николаса Мадуро силами США05.01.26, 07:30 • 5914 просмотров

Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари отметил, что процентные ставки сейчас близки к нейтральному уровню, а дальнейшие шаги регулятора будут полностью зависеть от свежих экономических показателей. Для золота, которое не приносит процентного дохода, низкие или стабильные ставки являются благоприятным фактором.

Рекордные показатели и прогнозы

Прошлый год стал для золота лучшим с 1979 года. Ряд рекордов был установлен благодаря массовым закупкам со стороны центральных банков и притоку капитала в золотые ETF.

Аналитики ведущих банков, в частности Goldman Sachs и Bank of America, прогнозируют, что при условии дальнейшего снижения ставок ФРС и сохранения геополитических рисков, цена золота в 2026 году может протестировать отметку $4900 – $5000 за унцию.

По состоянию на 7:15 утра в Сингапуре цена на золото немного выросла на 0,1% до 4 451,22 доллара за унцию. Серебро снизилось на 0,4% до 76,27 доллара. Платина и палладий почти не изменились.

Цены на золото бьют рекорды на фоне захвата Мадуро спецслужбами США05.01.26, 03:26 • 3826 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Золото
Банк Америки
Федеральная резервная система
Bloomberg L.P.
Венесуэла
Дональд Трамп
Сингапур
Соединённые Штаты