Золото стабилизировалось на рекордном уровне: рынок ожидает данные из США и последствия событий в Венесуэле

Цены на золото зафиксировались на уровне около 4450 долларов за унцию после резкого роста на 2,7% в предыдущую сессию. Всплеск стоимости был спровоцирован арестом Николаса Мадуро и заявлениями президента США Дональда Трампа о намерении установить контроль над венесуэльскими ресурсами. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Несмотря на геополитическую нестабильность в Латинской Америке, инвесторы сместили внимание на внутреннюю статистику США. Ключевым событием недели станет декабрьский отчет о занятости (Non-Farm Payrolls), который традиционно определяет направление монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари отметил, что процентные ставки сейчас близки к нейтральному уровню, а дальнейшие шаги регулятора будут полностью зависеть от свежих экономических показателей. Для золота, которое не приносит процентного дохода, низкие или стабильные ставки являются благоприятным фактором.

Рекордные показатели и прогнозы

Прошлый год стал для золота лучшим с 1979 года. Ряд рекордов был установлен благодаря массовым закупкам со стороны центральных банков и притоку капитала в золотые ETF.

Аналитики ведущих банков, в частности Goldman Sachs и Bank of America, прогнозируют, что при условии дальнейшего снижения ставок ФРС и сохранения геополитических рисков, цена золота в 2026 году может протестировать отметку $4900 – $5000 за унцию.

По состоянию на 7:15 утра в Сингапуре цена на золото немного выросла на 0,1% до 4 451,22 доллара за унцию. Серебро снизилось на 0,4% до 76,27 доллара. Платина и палладий почти не изменились.

