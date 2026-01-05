Ціни на золото б’ють рекорди на тлі захоплення Мадуро спецслужбами США
Київ • УНН
Ціни на золото та срібло стрімко зросли 5 січня після затримання Ніколаса Мадуро силами США. Золото перевищило $4370 за унцію, а срібло досягло $73,32, що пов'язано із загостренням геополітичної ситуації.
Ціни на дорогоцінні метали продемонстрували стрімке зростання на відкритті торгів у понеділок, 5 січня. Інвестори масово скуповують золото та срібло, реагуючи на різке загострення геополітичної ситуації після того, як сили США затримали венесуельського лідера Ніколаса Мадуро. Про це пише УНН з посиланням на Bloomberg.
Деталі
Спотова ціна на золото піднялася на 0,9%, перевищивши позначку в $4370 за унцію. Срібло також подорожчало на 0,7%, досягнувши $73,32. Аналітики пов’язують цей рух із високим рівнем невизначеності щодо подальших кроків Вашингтона в Латинській Америці.
Реакція ринку
Експерти зазначають, що втручання США змусило ринки закладати в ціну нові військові та політичні ризики.
Ринки зараз змушені переглядати не лише ризики Венесуели, але й непередбачуваність США та їхній військовий вплив
Золото продовжує висхідний тренд, зафіксований ще минулого року, коли метал показав найкращий результат з 1979 року. Окрім геополітики, підтримку цінам надає активне скуповування металу центральними банками та очікуване пом'якшення політики ФРС США.
Інші активи
На тлі венесуельської кризи зростання також показали платина та паладій. Індекс спотового долара Bloomberg зміцнився на 0,1%. Водночас аналітики попереджають про можливу волатильність на ринку нафти, оскільки Венесуела володіє найбільшими підтвердженими запасами сировини у світі.
Дорогоцінні метали розпочали новий рік зі зростання після рекордного 2025 року02.01.26, 12:22 • 3043 перегляди