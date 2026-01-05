Ціни на золото б’ють рекорди на тлі захоплення Мадуро спецслужбами США

$42.170.00
49.550.00
ukenru
4 січня, 15:52 • 14480 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 25111 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 47420 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 33442 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 45634 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 53736 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 59136 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 56059 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 51266 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 66573 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
3м/с
86%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
В Одеському ТЦК заперечили травмування чоловіка під час спроби втечі в Овідіополі 4 січня, 15:36 • 3706 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 11796 перегляди
Графіки відключень у понеділок продовжаться у більшості регіонів - Укренерго4 січня, 16:32 • 4472 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 13113 перегляди
У рф повідомляють, що в єльці після дронової атаки загорівся завод "енергія"Video4 січня, 18:50 • 8384 перегляди
Публікації
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 96150 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 114801 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 124058 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 260040 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 195991 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Ніколас Мадуро
Кім Чен Ин
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Україна
Іран
Харків
Реклама
УНН Lite
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 13116 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 11799 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 13914 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 24017 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 71207 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Серіали
The Hill

Ціни на золото б’ють рекорди на тлі захоплення Мадуро спецслужбами США

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Ціни на золото та срібло стрімко зросли 5 січня після затримання Ніколаса Мадуро силами США. Золото перевищило $4370 за унцію, а срібло досягло $73,32, що пов'язано із загостренням геополітичної ситуації.

Ціни на золото б’ють рекорди на тлі захоплення Мадуро спецслужбами США

Ціни на дорогоцінні метали продемонстрували стрімке зростання на відкритті торгів у понеділок, 5 січня. Інвестори масово скуповують золото та срібло, реагуючи на різке загострення геополітичної ситуації після того, як сили США затримали венесуельського лідера Ніколаса Мадуро. Про це пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Спотова ціна на золото піднялася на 0,9%, перевищивши позначку в $4370 за унцію. Срібло також подорожчало на 0,7%, досягнувши $73,32. Аналітики пов’язують цей рух із високим рівнем невизначеності щодо подальших кроків Вашингтона в Латинській Америці.

Реакція ринку

Експерти зазначають, що втручання США змусило ринки закладати в ціну нові військові та політичні ризики.

Ринки зараз змушені переглядати не лише ризики Венесуели, але й непередбачуваність США та їхній військовий вплив

- наголосив Нікі Шилз, керівник досліджень MKS Pamp SA.

Золото продовжує висхідний тренд, зафіксований ще минулого року, коли метал показав найкращий результат з 1979 року. Окрім геополітики, підтримку цінам надає активне скуповування металу центральними банками та очікуване пом'якшення політики ФРС США.

Інші активи

На тлі венесуельської кризи зростання також показали платина та паладій. Індекс спотового долара Bloomberg зміцнився на 0,1%. Водночас аналітики попереджають про можливу волатильність на ринку нафти, оскільки Венесуела володіє найбільшими підтвердженими запасами сировини у світі. 

Дорогоцінні метали розпочали новий рік зі зростання після рекордного 2025 року02.01.26, 12:22 • 3043 перегляди

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Тренд
Золото
Федеральна резервна система
Ніколас Мадуро
Reuters
Bloomberg
Венесуела
Сполучені Штати Америки