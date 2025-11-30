$42.190.00
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрони
29 листопада, 18:27 • 16037 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - Зеленський
29 листопада, 17:13 • 27462 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02 • 22814 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопада
29 листопада, 15:10 • 22443 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
29 листопада, 14:28 • 21154 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
29 листопада, 12:33 • 16463 перегляди
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
29 листопада, 12:07 • 15981 перегляди
Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian
29 листопада, 11:00 • 14486 перегляди
"Розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані": Зеленський назвав завдання делегації на чолі з Умєровим у США
29 листопада, 10:28 • 15089 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ, авіаремонтного заводу та інших об'єктів окупантів
Європа лідирує у світових рейтингах акцій, що є рідкісним явищем

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Європейські фондові ринки демонструють значне зростання, половина з 20 найкращих ринків світу є європейськими. Інвестори збільшують вкладення в Європу на тлі нижчої інфляції та очікуваного зростання корпоративних прибутків.

Європа лідирує у світових рейтингах акцій, що є рідкісним явищем
Фото: Bloomberg

Європейські акції увійшли до світових лідерів: половина з 20 найкращих фондових ринків року - європейські. Регіон демонструє рідкісне домінування та відновлення інвесторської довіри на тлі сильних економічних показників. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Угорщина, Словенія та Чехія показали понад 60% зростання у доларовому еквіваленті, увійшовши до десятки найкращих ринків світу. Іспанія, Польща та Австрія трохи відстають, тоді як Німеччина зросла на 20% у євро та на 34% у доларах.

Широкий індекс Stoxx 600 зараз наближається до найбільшого за багато років перевищення американського S&P 500. Інвестори збільшують вкладення в Європу на тлі нижчої інфляції, очікуваного зростання корпоративних прибутків та активної фіскальної підтримки, зокрема у Німеччині.

На початку року люди дуже неохоче ставилися до зростання в Європі, і їх змусили це зробити через успішний результат

– зазначив Нік Лаукс керівник відділу міжнародної торгівлі акціями в Bank of America, додавши, що регіон має потенціал для подальшого зростання.

Зміцнення євро на 12% відносно долара , також посилило позиції європейських ринків. У Німеччині очікується схвалення витрат на оборону на суму 2,9 млрд євро, що стимулює економіку.

Найбільше зростання продемонстрували акції європейських банків: плюс 67%. Інвестори розраховують на високі прибутки та активізацію угод злиття і поглинань.

Сильний ріст також зафіксований у секторі оборонної промисловості, на тлі збільшення військових витрат, та у сфері відновлюваної енергетики, де зростає попит через розвиток інфраструктури для штучного інтелекту.

Покращення помітне й у сегменті товарів розкоші: компанії на кшталт LVMH повідомляють про відновлення попиту. Європейські гірничодобувні компанії користуються високим попитом через зростання вартості металів, а сектор охорони здоров’я знову приваблює інвесторів.

Аналітики прогнозують 11% зростання прибутків компаній Stoxx 600 наступного року. Водночас деякі фінансові експерти застерігають, що очікування можуть бути завищеними через політичну невизначеність у Франції та конкуренцію з боку Китаю.

Попри ризики, європейські акції залишаються відносно дешевими: Stoxx 600 торгується з 35% дисконтом до S&P 500. Європейські фонди цього року вже залучили близько 52 млрд доларів, і аналітики прогнозують, що інтерес до ринку зростатиме, якщо регіон утримає темп і надалі.

Нагадаємо

Європейські акції оборонних компаній досягли майже двомісячного мінімуму 24 листопада. Це сталося на тлі прогресу в переговорах щодо мирного плану для України, підтриманого США.

Алла Кіосак

