Европа лидирует в мировых рейтингах акций, что является редким явлением

Киев • УНН

 • 68 просмотра

Европейские фондовые рынки демонстрируют значительный рост, половина из 20 лучших рынков мира являются европейскими. Инвесторы увеличивают вложения в Европу на фоне более низкой инфляции и ожидаемого роста корпоративных прибылей.

Европа лидирует в мировых рейтингах акций, что является редким явлением
Фото: Bloomberg

Европейские акции вошли в число мировых лидеров: половина из 20 лучших фондовых рынков года — европейские. Регион демонстрирует редкое доминирование и восстановление инвесторского доверия на фоне сильных экономических показателей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Венгрия, Словения и Чехия показали более 60% роста в долларовом эквиваленте, войдя в десятку лучших рынков мира. Испания, Польша и Австрия немного отстают, тогда как Германия выросла на 20% в евро и на 34% в долларах.

Широкий индекс Stoxx 600 сейчас приближается к крупнейшему за многие годы превышению американского S&P 500. Инвесторы увеличивают вложения в Европу на фоне более низкой инфляции, ожидаемого роста корпоративных прибылей и активной фискальной поддержки, в частности в Германии.

В начале года люди очень неохотно относились к росту в Европе, и их заставили это сделать из-за успешного результата

– отметил Ник Лаукс, руководитель отдела международной торговли акциями в Bank of America, добавив, что регион имеет потенциал для дальнейшего роста.

Укрепление евро на 12% относительно доллара также усилило позиции европейских рынков. В Германии ожидается одобрение расходов на оборону на сумму 2,9 млрд евро, что стимулирует экономику.

Наибольший рост продемонстрировали акции европейских банков: плюс 67%. Инвесторы рассчитывают на высокие прибыли и активизацию сделок слияний и поглощений.

Сильный рост также зафиксирован в секторе оборонной промышленности, на фоне увеличения военных расходов, и в сфере возобновляемой энергетики, где растет спрос из-за развития инфраструктуры для искусственного интеллекта.

Улучшение заметно и в сегменте товаров роскоши: компании вроде LVMH сообщают о восстановлении спроса. Европейские горнодобывающие компании пользуются высоким спросом из-за роста стоимости металлов, а сектор здравоохранения снова привлекает инвесторов.

Аналитики прогнозируют 11% рост прибылей компаний Stoxx 600 в следующем году. В то же время некоторые финансовые эксперты предостерегают, что ожидания могут быть завышенными из-за политической неопределенности во Франции и конкуренции со стороны Китая.

Несмотря на риски, европейские акции остаются относительно дешевыми: Stoxx 600 торгуется с 35% дисконтом к S&P 500. Европейские фонды в этом году уже привлекли около 52 млрд долларов, и аналитики прогнозируют, что интерес к рынку будет расти, если регион удержит темп и в дальнейшем.

Напомним

Европейские акции оборонных компаний достигли почти двухмесячного минимума 24 ноября. Это произошло на фоне прогресса в переговорах по мирному плану для Украины, поддержанного США.

Алла Киосак

