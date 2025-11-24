$42.270.11
Мирний план після переговорів скоротився з 28 до 19 пунктів - FT
Ексклюзив
14:00 • 9998 перегляди
Офіс Генпрокурора вимагає від МОЗ позбавити ліцензії скандальну одеську клініку Odrex
Ексклюзив
13:47 • 16369 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
13:20 • 18322 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
13:04 • 14008 перегляди
"Панував абсолютний хаос": WP дізналося про рівень залученості Трампа на тлі переговорів щодо мирного плану
12:38 • 12713 перегляди
На переговорах ЄС погодилися щодо потреби доопрацювання мирного плану на тлі "неприйнятності" деяких пропозицій - Туск
12:29 • 11026 перегляди
"Мир в Україні не настане за одну ніч" – німецький канцлер закликав Європу зберегти єдність у підході до мирного плану
11:50 • 9252 перегляди
Завтра відбудеться зустріч Коаліції охочих - ЗМІ
11:25 • 10282 перегляди
Нічний арешт замість цілодобового: апеляційний суд пом'якшив запобіжний захід лікарці Odrex у справі про смерть Аднана Ківана
10:32 • 11264 перегляди
Українські облігації підскочили в ціні на тлі мирних переговорів - Bloomberg
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Мирні переговори по Україні: європейські оборонні акції впали до двомісячного мінімуму - Bloomberg

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Європейські акції оборонних компаній досягли майже двомісячного мінімуму 24 листопада. Це сталося на тлі прогресу в переговорах щодо мирного плану для України, підтриманого США.

Мирні переговори по Україні: європейські оборонні акції впали до двомісячного мінімуму - Bloomberg

У понеділок 24 листопада європейські акції оборонних компаній, таких, як Rheinmetall, досягли майже двомісячного мінімуму на тлі спаду зростання. Це сталось також на тлі ознак прогресу в переговорах щодо забезпечення підтримки Україною мирного плану, підтриманого США. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Деякі інвестори все більше вірять, що конфлікт буде вирішено в найближчі місяці після заходів, вжитих адміністрацією Трампа для заспокоєння росії

- заявив менеджер фонду Amati Global Investors Ltd Грем Бенке.

Водночас триваюча російсько-українська війна і ставлення поточної адміністрації США до НАТО призвели до постійної зміни підходу Європи до витрат на оборону, яка не зміниться навіть у разі закінчення бойових дій.

За оцінками аналітиків Mediobanca на чолі з Алессандро Поцці, мирна угода в Україні навряд чи буде укладена до кінця 2026 року. Витрати на оборону в Європі будуть продовжувати зростати, вважають експерти.

Нагадаємо

Бюджетний комітет німецького Бундестагу погодив федеральний бюджет на 2026 рік, збільшивши допомогу Україні до 11,5 мільярда євро. Ці кошти призначені для артилерії, безпілотників, бронетехніки та заміни ракетних комплексів Patriot.

Євген Устименко

