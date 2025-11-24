Мирні переговори по Україні: європейські оборонні акції впали до двомісячного мінімуму - Bloomberg
Київ • УНН
Європейські акції оборонних компаній досягли майже двомісячного мінімуму 24 листопада. Це сталося на тлі прогресу в переговорах щодо мирного плану для України, підтриманого США.
Деталі
Деякі інвестори все більше вірять, що конфлікт буде вирішено в найближчі місяці після заходів, вжитих адміністрацією Трампа для заспокоєння росії
Водночас триваюча російсько-українська війна і ставлення поточної адміністрації США до НАТО призвели до постійної зміни підходу Європи до витрат на оборону, яка не зміниться навіть у разі закінчення бойових дій.
За оцінками аналітиків Mediobanca на чолі з Алессандро Поцці, мирна угода в Україні навряд чи буде укладена до кінця 2026 року. Витрати на оборону в Європі будуть продовжувати зростати, вважають експерти.
Нагадаємо
Бюджетний комітет німецького Бундестагу погодив федеральний бюджет на 2026 рік, збільшивши допомогу Україні до 11,5 мільярда євро. Ці кошти призначені для артилерії, безпілотників, бронетехніки та заміни ракетних комплексів Patriot.