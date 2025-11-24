Мирные переговоры по Украине: европейские оборонные акции упали до двухмесячного минимума - Bloomberg

В понедельник, 24 ноября, европейские акции оборонных компаний, таких как Rheinmetall, достигли почти двухмесячного минимума на фоне спада роста. Это произошло также на фоне признаков прогресса в переговорах по обеспечению поддержки Украиной мирного плана, поддержанного США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Подробности

Некоторые инвесторы все больше верят, что конфликт будет разрешен в ближайшие месяцы после мер, предпринятых администрацией Трампа для успокоения России - заявил менеджер фонда Amati Global Investors Ltd Грэм Бенке.

В то же время продолжающаяся российско-украинская война и отношение текущей администрации США к НАТО привели к постоянному изменению подхода Европы к расходам на оборону, которое не изменится даже в случае окончания боевых действий.

По оценкам аналитиков Mediobanca во главе с Алессандро Поцци, мирное соглашение в Украине вряд ли будет заключено до конца 2026 года. Расходы на оборону в Европе будут продолжать расти, считают эксперты.

Напомним

Бюджетный комитет немецкого Бундестага согласовал федеральный бюджет на 2026 год, увеличив помощь Украине до 11,5 миллиарда евро. Эти средства предназначены для артиллерии, беспилотников, бронетехники и замены ракетных комплексов Patriot.