Paramount Девіда Еллісона вийшла в лідери перегонів за купівлю Warner Bros. Discovery – Reuters
Київ • УНН
Компанія Paramount Skydance Девіда Еллісона є головним претендентом на придбання Warner Bros. Discovery, незважаючи на відхилення початкової пропозиції. Ймовірна вартість угоди може сягнути 74 мільярдів доларів, що робить її найбільшою у медіаіндустрії за останнє десятиліття.
У Голлівуді назріває мегазлиття, яке може стати найбільшим у медіаіндустрії за останнє десятиліття. Компанія Paramount Skydance, що належить Девіду Еллісону, вважається головним претендентом на придбання Warner Bros. Discovery – гіганта, до складу якого входять HBO, кіностудія Warner Bros. та стрімінговий сервіс із понад 120 мільйонами підписників. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Як інформує Reuters, Warner Bros. Discovery відхилила пропозицію Еллісона на суму 60 мільярдів доларів, однак після цього офіційно почала шукати покупця. Серед інших потенційних гравців згадуються Comcast, Netflix та Apple, але саме Paramount аналітики називають фаворитом.
Схоже, що Paramount перебуває у вирішальній позиції
За підрахунками Bank of America, ймовірна вартість угоди може сягнути 74 мільярдів доларів (по $30 за акцію). Сума може відлякати деяких конкурентів, але для Еллісона, чий батько – Ларрі Еллісон, співзасновник Oracle і друга найбагатша людина світу з капіталом у $330 мільярдів, фінансові можливості не є обмеженням.
Інші гравці ринку значно стриманіші. Apple, яка має $36,3 мільярда готівки, традиційно уникає великих злиттів – її найбільша угода досі залишається купівля Beats за $3 мільярди. Netflix і Comcast також не мають вільних ресурсів для таких масштабних придбань.
Студія мала б сенс для Netflix та Apple. Телевізійні мережі мали б сенс для спін-офу Comcast, а студія – для того, що залишилося від NBCU
Водночас співгенеральний директор Netflix Тед Сарандос підкреслив, що компанія не планує купувати традиційні телемережі:
"Ми чітко дали зрозуміти, що не зацікавлені у володінні застарілими медіамережами, тому жодних змін тут немає".
Для Apple придбання Warner Bros. могло б стати стратегічним кроком у розширенні бібліотеки Apple TV+, яка отримала б культові серіали HBO та класичні фільми студії Warner.
Тим часом Comcast дедалі більше фокусується на тематичних парках і стрімінгу, поступово скорочуючи кабельний бізнес. Злиття з Warner Bros. могло б надати Universal доступ до таких франшиз, як DC Comics і Гаррі Поттер, що перетворило б компанію на ще потужнішого гравця у світі розваг.
Якщо угода з Paramount відбудеться, це стане не лише найбільшим об’єднанням у галузі після епохального злиття Disney та Fox, але й символом нової ери – коли технологічні династії остаточно зміцнюють свої позиції у світовому шоу-бізнесі.
