Paramount Девіда Еллісона вийшла в лідери перегонів за купівлю Warner Bros. Discovery – Reuters

Компанія Paramount Skydance Девіда Еллісона є головним претендентом на придбання Warner Bros. Discovery, незважаючи на відхилення початкової пропозиції. Ймовірна вартість угоди може сягнути 74 мільярдів доларів, що робить її найбільшою у медіаіндустрії за останнє десятиліття.