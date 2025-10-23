Paramount Дэвида Эллисона вышла в лидеры гонки за покупку Warner Bros. Discovery – Reuters

В Голливуде назревает мегаслияние, которое может стать крупнейшим в медиаиндустрии за последнее десятилетие. Компания Paramount Skydance, принадлежащая Дэвиду Эллисону, считается главным претендентом на приобретение Warner Bros. Discovery – гиганта, в состав которого входят HBO, киностудия Warner Bros. и стриминговый сервис с более чем 120 миллионами подписчиков. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Как информирует Reuters, Warner Bros. Discovery отклонила предложение Эллисона на сумму 60 миллиардов долларов, однако после этого официально начала искать покупателя. Среди других потенциальных игроков упоминаются Comcast, Netflix и Apple, но именно Paramount аналитики называют фаворитом.

Похоже, что Paramount находится в решающей позиции – отметил аналитик PP Foresight Паоло Пескаторе.

По подсчетам Bank of America, вероятная стоимость сделки может достичь 74 миллиардов долларов (по $30 за акцию). Сумма может отпугнуть некоторых конкурентов, но для Эллисона, чей отец – Ларри Эллисон, соучредитель Oracle и второй самый богатый человек мира с капиталом в $330 миллиардов, финансовые возможности не являются ограничением.

Другие игроки рынка значительно сдержаннее. Apple, имеющая $36,3 миллиарда наличных, традиционно избегает крупных слияний – ее крупнейшая сделка до сих пор остается покупка Beats за $3 миллиарда. Netflix и Comcast также не имеют свободных ресурсов для таких масштабных приобретений.

Студия имела бы смысл для Netflix и Apple. Телевизионные сети имели бы смысл для спин-оффа Comcast, а студия – для того, что осталось от NBCU – прокомментировал аналитик eMarketer Росс Бенес.

В то же время согенеральный директор Netflix Тед Сарандос подчеркнул, что компания не планирует покупать традиционные телесети:

"Мы четко дали понять, что не заинтересованы во владении устаревшими медиасетями, поэтому никаких изменений здесь нет".

Для Apple приобретение Warner Bros. могло бы стать стратегическим шагом в расширении библиотеки Apple TV+, которая получила бы культовые сериалы HBO и классические фильмы студии Warner.

Тем временем Comcast все больше фокусируется на тематических парках и стриминге, постепенно сокращая кабельный бизнес. Слияние с Warner Bros. могло бы предоставить Universal доступ к таким франшизам, как DC Comics и Гарри Поттер, что превратило бы компанию в еще более мощного игрока в мире развлечений.

Если сделка с Paramount состоится, это станет не только крупнейшим объединением в отрасли после эпохального слияния Disney и Fox, но и символом новой эры – когда технологические династии окончательно укрепляют свои позиции в мировом шоу-бизнесе.

