Warner Bros. Discovery объявила о выставлении себя на продажу – СМИ

Warner Bros. Discovery, медиагигант, владеющий HBO, CNN и многочисленными студийными и стриминговыми бизнесами, объявил о выставлении себя на продажу. Компания заявила о «рассмотрении стратегических альтернатив» для максимизации стоимости для акционеров, что на финансовом жаргоне означает поиск потенциального покупателя. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.

Детали

В пресс-релизе Warner Bros. Discovery сообщила, что получила неожиданный интерес от нескольких потенциальных покупателей как в отношении всей компании, так и только ее студийного бизнеса Warner Bros. Компания охватывает широкий спектр медиаактивов – от кабельных каналов и новостных агентств до стриминговых платформ и популярных франшиз, включая Гарри Поттера и героев комиксов DC, таких как Супермен.

WBD также имеет права на трансляцию международных спортивных событий, в частности Олимпийских игр, Открытого чемпионата Франции по футболу и Премьер-лиги Великобритании. Несмотря на поиск стратегических альтернатив, компания продолжает работу над отделением кабельного бизнеса от стримингового и студийного направлений.

Акции Warner Bros. Discovery резко выросли после этой новости, поднявшись более чем на 10% в начале торгов. Этот шаг происходит на фоне того, что медиаиндустрия продолжает многолетние усилия по консолидации, частично вызванные изменениями в привычках потребителей, в частности ростом популярности интернет-конкурентов, таких как Netflix, и снижением аудитории кабельного телевидения – сообщает NBC News

Любая потенциальная сделка по компании или ее частям будет одной из крупнейших в медиа-секторе: рыночная капитализация WBD на начало недели превышала 45 млрд долларов, при этом компания имеет значительный долг. Студийный бизнес Warner Bros. может заинтересовать технологические и стриминговые компании благодаря кассовым хитам и популярным франшизам.

История трансформаций WBD насчитывает десятилетия: начиная с Time Warner, через приобретение AT&T в 2016 году и объединение с Discovery в 2022 году, компания неоднократно подвергалась реструктуризациям и попыткам слияния. Новейшей сделкой стало объединение HBO, HBO Max, студии Warner Bros. и DC Comics в новую платформу.

