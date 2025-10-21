Warner Bros. Discovery объявила о выставлении себя на продажу – СМИ
Warner Bros. Discovery, владелец HBO и CNN, объявила о рассмотрении стратегических альтернатив для максимизации стоимости, что означает поиск покупателя. Компания получила неожиданный интерес от нескольких потенциальных покупателей относительно всей компании или ее студийного бизнеса.
Warner Bros. Discovery, медиагигант, владеющий HBO, CNN и многочисленными студийными и стриминговыми бизнесами, объявил о выставлении себя на продажу. Компания заявила о «рассмотрении стратегических альтернатив» для максимизации стоимости для акционеров, что на финансовом жаргоне означает поиск потенциального покупателя.
Детали
В пресс-релизе Warner Bros. Discovery сообщила, что получила неожиданный интерес от нескольких потенциальных покупателей как в отношении всей компании, так и только ее студийного бизнеса Warner Bros. Компания охватывает широкий спектр медиаактивов – от кабельных каналов и новостных агентств до стриминговых платформ и популярных франшиз, включая Гарри Поттера и героев комиксов DC, таких как Супермен.
WBD также имеет права на трансляцию международных спортивных событий, в частности Олимпийских игр, Открытого чемпионата Франции по футболу и Премьер-лиги Великобритании. Несмотря на поиск стратегических альтернатив, компания продолжает работу над отделением кабельного бизнеса от стримингового и студийного направлений.
Акции Warner Bros. Discovery резко выросли после этой новости, поднявшись более чем на 10% в начале торгов. Этот шаг происходит на фоне того, что медиаиндустрия продолжает многолетние усилия по консолидации, частично вызванные изменениями в привычках потребителей, в частности ростом популярности интернет-конкурентов, таких как Netflix, и снижением аудитории кабельного телевидения
Любая потенциальная сделка по компании или ее частям будет одной из крупнейших в медиа-секторе: рыночная капитализация WBD на начало недели превышала 45 млрд долларов, при этом компания имеет значительный долг. Студийный бизнес Warner Bros. может заинтересовать технологические и стриминговые компании благодаря кассовым хитам и популярным франшизам.
История трансформаций WBD насчитывает десятилетия: начиная с Time Warner, через приобретение AT&T в 2016 году и объединение с Discovery в 2022 году, компания неоднократно подвергалась реструктуризациям и попыткам слияния. Новейшей сделкой стало объединение HBO, HBO Max, студии Warner Bros. и DC Comics в новую платформу.
