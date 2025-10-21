Warner Bros. Discovery оголосив про виставлення себе на продаж – ЗМІ

Warner Bros. Discovery, медіа-гігант, що володіє HBO, CNN та численними студійними і стрімінговими бізнесами, оголосив про виставлення себе на продаж. Компанія заявила про "огляд стратегічних альтернатив" для максимізації вартості для акціонерів, що на фінансовому жаргоні означає пошук потенційного покупця. Про це повідомляє NBC News, пише УНН.

Деталі

У пресрелізі Warner Bros. Discovery повідомила, що отримала неочікуваний інтерес від кількох потенційних покупців як щодо всієї компанії, так і лише її студійного бізнесу Warner Bros. Компанія охоплює широкий спектр медіаактивів – від кабельних каналів і новинних агентств до стрімінгових платформ і популярних франшиз, включно з Гаррі Поттером та героями коміксів DC, таких як Супермен.

WBD також має права на трансляцію міжнародних спортивних подій, зокрема Олімпійських ігор, Відкритого чемпіонату Франції з футболу та Прем’єр-ліги Великої Британії. Незважаючи на пошук стратегічних альтернатив, компанія продовжує роботу над відокремленням кабельного бізнесу від стрімінгового та студійного напрямків.

Акції Warner Bros. Discovery різко зросли після цієї новини, піднявшись більш ніж на 10% на початку торгів. Цей крок відбувається на тлі того, що медіаіндустрія продовжує багаторічні зусилля з консолідації, частково спричинені змінами у звичках споживачів, зокрема зростанням популярності інтернет-конкурентів, таких як Netflix, та зниженням аудиторії кабельного телебачення – повідомляє NBC News

Будь-яка потенційна угода щодо компанії або її частин буде однією з найбільших у медіа-секторі: ринкова капіталізація WBD на початок тижня перевищувала 45 млрд доларів, при цьому компанія має значний борг. Студійний бізнес Warner Bros. може зацікавити технологічні та стрімінгові компанії завдяки касовим хітам і популярним франшизам.

Історія трансформацій WBD налічує десятиліття: починаючи з Time Warner, через придбання AT&T у 2016 році та об’єднання з Discovery у 2022 році, компанія неодноразово зазнавала реструктуризацій та спроб злиття. Найновішою угодою стало об’єднання HBO, HBO Max, студії Warner Bros. і DC Comics у нову платформу.

