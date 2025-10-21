Warner Bros. Discovery оголосив про виставлення себе на продаж – ЗМІ

$41.760.03
48.660.10
ukenru
15:33 • 5086 перегляди
Підготовка до зустрічі Трампа і путіна в Будапешті призупинена - кореспондент Білого домуVideo
14:07 • 12860 перегляди
“Контракт 18-24" розширили: тепер служити можна у будь-якій бригаді Сил оборони
13:53 • 21003 перегляди
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник “харківської весни” з проросійськими настроямиPhoto
12:57 • 15347 перегляди
Діставайте шарфи та пуховики: на сході України очікуються заморозки
11:39 • 19158 перегляди
Плюс 325 млрд гривень на фінансування сектору безпеки і оборони: Рада ухвалила зміни до бюджету
21 жовтня, 10:33 • 21603 перегляди
Рада призначила Бережну очільницею Мінкульту
21 жовтня, 10:26 • 21498 перегляди
Прокуратура проситиме для ексдиректора "Молодого театру" Білоуса арешт без застави
21 жовтня, 09:34 • 20488 перегляди
Європейські лідери підтримали припинення вогню в Україні та переговори на основі поточної лінії зіткнення
21 жовтня, 08:55 • 19226 перегляди
Союзники прагнуть посилити Україну на тлі зустрічі Трампа і путіна, дехто в ЄС хоче участі в саміті - Politico
21 жовтня, 07:53 • 17468 перегляди
Коли увімкнуть опалення по всій Україні - відповідь енергетиків
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
0м/с
83%
750мм
Популярнi новини
Підвищує ризик раку: у ЄС можуть заборонити етанол в антисептиках через канцерогенну небезпеку21 жовтня, 07:07 • 4016 перегляди
Гелловін-2025: топ костюмів, які дозволять бути не страшним, а незабутнімPhoto21 жовтня, 07:50 • 37673 перегляди
Скандал у королівській родині: принц Ендрю не платив оренду 22 роки, живучи у 30-кімнатному особняку21 жовтня, 07:55 • 8270 перегляди
Мобілізація єдиного сина тяжкохворого батька: суд на Львівщині виніс вирок в.о. начальника ТЦК11:05 • 5444 перегляди
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix12:00 • 16873 перегляди
Публікації
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник “харківської весни” з проросійськими настроямиPhoto13:53 • 21011 перегляди
Гелловін-2025: топ костюмів, які дозволять бути не страшним, а незабутнімPhoto21 жовтня, 07:50 • 37704 перегляди
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-202621 жовтня, 06:03 • 38423 перегляди
П'ять неймовірно смачних і поживних рецептів з мисливськими ковбаскамиPhoto20 жовтня, 15:48 • 45370 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину20 жовтня, 08:22 • 102427 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Андрій Білоус
Блогери
Марко Рубіо
Ян Ліпавський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Будапешт
Угорщина
Університет культури
Реклама
УНН Lite
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix12:00 • 16898 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 34934 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 26327 перегляди
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 82499 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 76925 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Дипломатка
Шахед-136
Опалення
Золото

Warner Bros. Discovery оголосив про виставлення себе на продаж – ЗМІ

Київ • УНН

 • 900 перегляди

Warner Bros. Discovery, власник HBO та CNN, оголосив про розгляд стратегічних альтернатив для максимізації вартості, що означає пошук покупця. Компанія отримала неочікуваний інтерес від кількох потенційних покупців щодо всієї компанії або її студійного бізнесу.

Warner Bros. Discovery оголосив про виставлення себе на продаж – ЗМІ

Warner Bros. Discovery, медіа-гігант, що володіє HBO, CNN та численними студійними і стрімінговими бізнесами, оголосив про виставлення себе на продаж. Компанія заявила про "огляд стратегічних альтернатив" для максимізації вартості для акціонерів, що на фінансовому жаргоні означає пошук потенційного покупця. Про це повідомляє NBC News, пише УНН.

Деталі

У пресрелізі Warner Bros. Discovery повідомила, що отримала неочікуваний інтерес від кількох потенційних покупців як щодо всієї компанії, так і лише її студійного бізнесу Warner Bros. Компанія охоплює широкий спектр медіаактивів – від кабельних каналів і новинних агентств до стрімінгових платформ і популярних франшиз, включно з Гаррі Поттером та героями коміксів DC, таких як Супермен.

Disney лідирує в касових зборах у США з $1,1 млрд, Warner Bros прямує до мільярда20.06.25, 19:30 • 37326 переглядiв

WBD також має права на трансляцію міжнародних спортивних подій, зокрема Олімпійських ігор, Відкритого чемпіонату Франції з футболу та Прем’єр-ліги Великої Британії. Незважаючи на пошук стратегічних альтернатив, компанія продовжує роботу над відокремленням кабельного бізнесу від стрімінгового та студійного напрямків.

Акції Warner Bros. Discovery різко зросли після цієї новини, піднявшись більш ніж на 10% на початку торгів. Цей крок відбувається на тлі того, що медіаіндустрія продовжує багаторічні зусилля з консолідації, частково спричинені змінами у звичках споживачів, зокрема зростанням популярності інтернет-конкурентів, таких як Netflix, та зниженням аудиторії кабельного телебачення 

– повідомляє NBC News

Будь-яка потенційна угода щодо компанії або її частин буде однією з найбільших у медіа-секторі: ринкова капіталізація WBD на початок тижня перевищувала 45 млрд доларів, при цьому компанія має значний борг. Студійний бізнес Warner Bros. може зацікавити технологічні та стрімінгові компанії завдяки касовим хітам і популярним франшизам.

Історія трансформацій WBD налічує десятиліття: починаючи з Time Warner, через придбання AT&T у 2016 році та об’єднання з Discovery у 2022 році, компанія неодноразово зазнавала реструктуризацій та спроб злиття. Найновішою угодою стало об’єднання HBO, HBO Max, студії Warner Bros. і DC Comics у нову платформу.

HBO Max офіційно запрацював в Україні: два тарифи, український дубляж і контент світового рівня 15.10.25, 12:01 • 14339 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Тренд
Бренд
Фільм
Серіали
HBO Max
Netflix