HBO Max офіційно запрацював в Україні: два тарифи, український дубляж і контент світового рівня
Київ • УНН
Стримінговий сервіс HBO Max офіційно запустився в Україні 14 жовтня, пропонуючи два тарифи: Standard (€7.99/місяць) та Premium (€9.99/місяць). Платформа надає доступ до контенту HBO, Warner Bros., DC Studios, Max Originals і Discovery з українською локалізацією та дубляжем.
В Україні відбувся довгоочікуваний запуск стримінгового сервісу HBO Max – відтепер українські глядачі можуть офіційно підписатися на платформу та насолоджуватися контентом світових студій HBO, Warner Bros., DC Studios, Max Originals і Discovery. Про це повідомляє ELLE, пише УНН.
Деталі
З 14 жовтня сервіс доступний через мобільний застосунок, вебсайт, а також на Smart TV.
Два основні тарифи для користувачів
Платформа пропонує два плани підписки:
- Standard (€7.99/місяць) – одночасний перегляд на двох пристроях, якість Full HD та можливість зберегти до 30 завантажень для офлайн-доступу.
- Premium (€9.99/місяць) – перегляд на чотирьох пристроях, підтримка 4K UHD + Dolby Atmos (де доступно) та до 100 завантажень.
Додатково користувачі можуть придбати пакет "Спорт" (приблизно €3/місяць), який відкриває доступ до каналів Eurosport 1 та Eurosport 2.
Що подивитися на HBO Max
Глядачі отримують доступ до розкішної бібліотеки фільмів і серіалів, серед яких:
- франшиза "Гаррі Поттер",
- хіти "Дім Дракона", "Пінгвін", "Пітт", "Воно: Ласкаво просимо до Деррі",
- класика серіального жанру – "Друзі" та "Секс і місто".
Інтерфейс сервісу повністю локалізований українською мовою, а більшість контенту має українські субтитри та дубляж.
Партнерство з MEGOGO продовжується
Попри запуск окремої платформи, HBO Max зберігає партнерство з MEGOGO, розпочате ще в червні. Це означає, що користувачі й надалі можуть переглядати контент HBO через український медіасервіс – паралельно з прямою підпискою на HBO Max.
