Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

HBO Max офіційно запрацював в Україні: два тарифи, український дубляж і контент світового рівня

Київ • УНН

 1366 перегляди

Стримінговий сервіс HBO Max офіційно запустився в Україні 14 жовтня, пропонуючи два тарифи: Standard (€7.99/місяць) та Premium (€9.99/місяць). Платформа надає доступ до контенту HBO, Warner Bros., DC Studios, Max Originals і Discovery з українською локалізацією та дубляжем.

HBO Max офіційно запрацював в Україні: два тарифи, український дубляж і контент світового рівня

В Україні відбувся довгоочікуваний запуск стримінгового сервісу HBO Max – відтепер українські глядачі можуть офіційно підписатися на платформу та насолоджуватися контентом світових студій HBO, Warner Bros., DC Studios, Max Originals і Discovery. Про це повідомляє ELLE, пише УНН.

Деталі

З 14 жовтня сервіс доступний через мобільний застосунок, вебсайт, а також на Smart TV.

Два основні тарифи для користувачів

Платформа пропонує два плани підписки:

  • Standard (€7.99/місяць) – одночасний перегляд на двох пристроях, якість Full HD та можливість зберегти до 30 завантажень для офлайн-доступу.
    • Premium (€9.99/місяць) – перегляд на чотирьох пристроях, підтримка 4K UHD + Dolby Atmos (де доступно) та до 100 завантажень.

      Додатково користувачі можуть придбати пакет "Спорт" (приблизно €3/місяць), який відкриває доступ до каналів Eurosport 1 та Eurosport 2.

      Що подивитися на HBO Max

      Глядачі отримують доступ до розкішної бібліотеки фільмів і серіалів, серед яких:

      • франшиза "Гаррі Поттер",
        • хіти "Дім Дракона", "Пінгвін", "Пітт", "Воно: Ласкаво просимо до Деррі",
          • класика серіального жанру – "Друзі" та "Секс і місто".

            Інтерфейс сервісу повністю локалізований українською мовою, а більшість контенту має українські субтитри та дубляж.

            Партнерство з MEGOGO продовжується

            Попри запуск окремої платформи, HBO Max зберігає партнерство з MEGOGO, розпочате ще в червні. Це означає, що користувачі й надалі можуть переглядати контент HBO через український медіасервіс – паралельно з прямою підпискою на HBO Max.

            Степан Гафтко

